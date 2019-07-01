Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Если не ошибаюсь, то сегодня 02.07.2019, т.е с момента заявления
"Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Сообщается, что работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
прошло уже 4 месяца. Можно поподробнее, сколько за это время взыскано реально?
А пока что ничего, кроме "работа ведется":
Суд в Нидерландах рассмотрит взыскание 2,7 млрд с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 30.05.2019
Слушания по делу о выполнении решения Стокгольмского арбитража на 2,7 млрд долларов в Нидерландах запланированы на декабрь 2019 года.
"Нафтогаз" заплатил норвежским юристам еще 14 миллионов евро за спор с "Газпромом" 2 апреля 2019
НАК "Нафтогаз Украины" 1 апреля 2019 заключила договор стоимостью 14 миллионов евро с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS, осуществляющей юридическое сопровождение в рамках спора НАК с российским ОАО "Газпром". ... Wikborg обеспечивает сопровождение арбитражных производств по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" с 2014 года. Между компаниями заключены соглашения общей стоимостью почти 50 млн евро.
ЦВК зареєтрувала Анатолія Шарія кандидатом у депутати від Партії Шарія на виконання рішення суду. В ЦВК зазначили, що не мають іншого виходу виконання рішення, як зареєструвати Шарія. При цьому деякі члени ЦВК зазначили, що голосують за абсурдне рішення.
Это отлично я считаю: голоса далпайопав распыляются между Шариями, Клюевыми, Рабиновичами, Ляшко... Не будет в Раде двух потужных партий далпайопав. Может будет по паре депутатов от каждой, а в идеале никто из них вообще не пройдет, просто оттянув на себя голоса. Это хорошо.
airmax78 написав:.. в идеале никто из них вообще не пройдет
даже не надейтесь. Избиратели Бойка/Рабиновича в массе - это жители Левобережной Украины с возрастом 50+; Ляшко - не понимаю и таковых не знаю (в натуре, как вы там написали, "далпа.."); Шарий - 18-40 лет со всей страны, на одном поле с Голосом; ЕС - 40-50 лет, твердолобые свидетели томоса, вымирающий вид
А чего больше не процитируешь? Скажем - ""В течение последних пяти лет Украина достигла большого прогресса, чем за предыдущие 23 года. Сейчас мы видим скоординированный план реформ в правительстве. Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшую медицинскую помощь и более децентрализованный процесс принятия решений, который является ближе к людям. На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижение "
"...также сообщается, что Великобритания в течение следующего года обязуется выделить более 37 млн фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ в Украине, включая оборону, борьбу с коррупцией и гуманитарные усилия, а также расширение прав и возможностей и равенство женщин."
zРадио написав:.. И как можно верить на слово жулику..
так понимаю, что "грантоеды" всегда имеют авиабилет "к маме" с открытой датой.. а то мало ли..
Коболев - это следствие...
Гройсман же ему продлил контракт. Он родимый, а не инопланетяне. А теперь голосит о возврате денег на публику.
Вместо того, чтобы тихо и спокойно поставить Коболеву условие ПЕРЕД продлением контракта - возвращаешь премии - продлеваем. Нет - нет.
Корень в этом случае Гройсман... премьер.
Аналогично и насчёт не по пути с циничным монополистом
Перед назначением Гройсман заявлял, что Набсовет НГ согласился на почти все его условия.
Какой Зе комик?! Комики это гройсманы и т.п.
+++
Добавлю, что Гройсману даже не нужно согласие Набсовета Нефтегаза - он как представитель акционера (якобы, народа Украины, но не будем стебаться и назовем это представителем государства) может делать перестановки в составе Набсовета в любой момент, чисто формально созвав внеочередное собрание акционеров.
Это все продуманная игра добрый/злой коп - танцы с бубном для наивных смотрителей ТВ вроде Вано
sequence написав: Хохмой будет, если Бабченко выклянчит на пивас под шумок
Свидетель "Абрамсов" на Красной площади не может ничего не получить от британских блюстителей демократии.
Хотя, честно, не могу для себя понять, кто в этой пищевой цепи смышленней - доноры, или ресипиенты Последние ведь тоже не пальцем деланы, и понимают, о чем нужно красноречиво звездеть, чтобы успешно распиливать чужие деньги...