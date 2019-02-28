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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3405340634073408

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
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46
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Українська стратегія
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5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:17

  vano80 написав:
  ЛАД написав:......
Ваша ссылка от 28.02.19 14:22.
Вряд ли Гройсман до сих пор не знал бы о таком примечательном событии.
И вопрос - откуда Нафтогаз мог получить столько газа в компенсацию?
Это вообще-то порядка 7 млрд. кубов, близко к годовому импорту (примерно 10 млрд. кубов). Кто его поставил?
Газпром? Вроде, не слышно было.
Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? :lol:
"Говорите и вы". :)


P.s. Выделенное в посте к вниманию модераторов.
P.p.s. Как насчёт ответа на мой вопрос viewtopic.php?p=4697829#p4697829?
Когда на фронт? Или отмолчитесь?


Так а он ждет денег? Может кешем? С коболевым он не пробовал разговаривать, или полит ситуация такая, что лизать надо уже другие задницы?
По поводу выделенного. Чем гидрант хуже барыги? Из одной бочки.
А на вопрос твой тоже ответ есть. Как призовут так и пойдем. Не все же на вас тут оставлять, продать и поделить здесь не мы предлагали :mrgreen:


1. Уже нескольким писал мы с Вами свиней не пасли.
2. Вы уверены, что Гройсман с Коболевым не разговаривали? Или они обязаны о своих беседах докладывать лично Вам?
3. "Барыга" - конкретное обвинение (кстати, я этот термин ни разу не употреблял).
"Гидрант" - чисто уничижительное слово, просто оскорбление, не несущее никакой смысловой нагрузки кроме желания унизить человека. Разницу не видите?
4. При таком "патриотизме" добровольно пойти защищать Родину слабо?
У меня в 2014 такое желание было, остановили некоторые проблемы со здоровьем. Я в армии служил и понимаю, что с этими проблемами был бы обузой в условиях боевых действий.
5. "Продать и поделить" таких предложений не слышал. Будьте добры, процитируйте, где Вы такое увидели.
6. Очень хотелось бы всё же услышать Ваши предложения о решении проблемы Донбасса и Крыма.
Есть что-нибудь кроме "Ура! Вперёд! Шапками закидаем! Плевать на потери!"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:19

  vano80 написав:""В течение последних пяти лет Украина достигла большого прогресса, чем за предыдущие 23 года. "



Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку (с) Даже ребенку понятно то, что для ура-патриота - откровение...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:31

  zРадио написав:..............
+++

Добавлю, что Гройсману даже не нужно согласие Набсовета Нефтегаза - он как представитель акционера (якобы, народа Украины, но не будем стебаться и назовем это представителем государства) может делать перестановки в составе Набсовета в любой момент, чисто формально созвав внеочередное собрание акционеров.

Это все продуманная игра добрый/злой коп - танцы с бубном для наивных смотрителей ТВ вроде Вано

Не уверен, что всё так просто.
Принял сейчас Кабмин решение о перечислении 90% прибыли Нафтогаза за 2018 государству в качестве дивидендов. Коболев не торопится выполнять - подал в суд.
Думаю, не всё так просто и с возвратом премии.

Кстати, насчёт премий, 11 млн. долл вроде только небольшая часть:
Как сообщал УНИАН, в прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10603467-groysman-predlozhil-kobolevu-vernut-pochti-300-millionov-griven-premii.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:33

Зе- і зекоманда.
Дешеві популісти, які хочуть догодити всім.
В тому числі і Путіну з московитами.

"Цей наратив не новий. Він лежав в основі передвиборчої риторики Володимира Зеленського, а перед тим багато років утверджувався гумористичними засобами "Кварталу 95". Сьогодні його активно просуває пул політиків і медійників, об’єднаних навколо політичного проекту Льовочкіна-Рабиновича-Медведчука. Але те, що він сьогодні транслюється як офіційна позиція української держави, не може не лякати.

Це якраз той образ України, який потрібен Кремлю. Смешной хохол, який розуміє тільки приземлені й матеріальні речі, а тому знає своє місце у світі високих цивілізаційних місій, імперських амбіцій та справжніх державних інтересів. Для всього цього є Москва. Є також Париж і Берлін. А ще десь далеко Вашингтон. А Києва немає і не повинно бути. Хіба що про його існування по приколу домовляться між собою Москва і названі вище суб’єкти світової та європейської політики.

Ось, що насправді сказав Володимир Олександрович Зеленський.

А чому він продовжує говорити такі речі, перебуваючи вже на посаді президента України, показує інтерв’ю керівника його Офісу Андрія Богдана, дане головному редактору "РБК-Україна""

https://uainfo.org/blognews/1562061840- ... tinim.html

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Вів 02 лип, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:36

  vano80 написав:
  zРадио написав:
  vano80 написав:""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.


На редкость лживое утверждение - открываешь отчетность Нефтегаза и смотришь в баланс! Повылазило?
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... cation.pdf

И как можно верить на слово жулику, спрятавшему премию от украинского правосудия?? Еще и когда речь о правомочности начисления этой премии...
https://finance.liga.net/personal/novos ... iyu-v-ssha


Вот, все правильно. Так товарищ гройсман пусть не языком ляпает, а идет в барышевский суд, и там запросто обяжут вернуть незаконную премию.

Судя по балансу, за 18-ый год активы компании снизились на 1/6 (120 млрд. грн.), денежные средства (наличные и на р/с) - в 1,5 раза (было 23 млрд, осталось 14), чистая прибыль - почти в 4 раза (с 39,5 до 11,5 млрд. грн.)
Особенно умилила вот эта статья доходов за 2017-ый
Income recognised per results of Gas Transit Arbitration - 57,125
Доход, признанный по результатам Арбитража.
Expense recognised per results of Gas Sales Arbitration - (44,528)
Затраты, признанные по результатам Арбитража.
А вот другие операционные расходы (не связанные с реализацией газа, видимо) за год более чем удвоились - с 27-ми до 55 млрд.
Да, читать бухгалтерские балансы - интересная вещь.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:37

  ЛАД написав:Не уверен, что всё так просто.
Принял сейчас Кабмин решение о перечислении 90% прибыли Нафтогаза за 2018 государству в качестве дивидендов. Коболев не торопится выполнять - подал в суд.
Думаю, не всё так просто и с возвратом премии.


Ну это же и есть самый настоящий танец с бубном. Гройсман мог много раз сменить Правление через смену Набсовета, что является его правом и ответственностью. Но вместо этого они с Коболевым разыгрывают спектакль уже 4-й год!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:56

  ЛАД написав:
  sequence написав:
  ЛАД написав:.. Кто его поставил?
Газпром? Вроде, не слышно было.
Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? :lol:
"Говорите и вы". :)
да это бред какой-то.. Нафтагаз прокачивает ровно столько, сколько законтрактовано Европой, более того, суды не закончены, идут какие-то апелляции. Какие аресты, какие "получили бесплатно"??!!
Нафтагаз нонче жалуется, что нема денех на закачку, но Вано80 точно знает, что мама Коболева не зря прибавку к пенсии получила.
Это не бред.
Это просто наглая ложь и вешание лапши на уши. Но вано (Ваня?) рад сделать вид, что поверил. :)
Тут проявились два москалика, а тут
  zРадио написав:На редкость лживое утверждение - открываешь отчетность Нефтегаза и смотришь в баланс! Повылазило?
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... cation.pdf

И как можно верить на слово жулику, спрятавшему премию от украинского правосудия?? Еще и когда речь о правомочности начисления этой премии...
https://finance.liga.net/personal/novos ... iyu-v-ssha
Виліз і третій....
А це нічого , що 2,1 млрд ми повинні були заплатити за газ отриманий в 2016(здається)?
А це нічого , що Стокгольмський арбітраж приписав нам оплатити цю суму?
А це нічого що той самий арбітраж в тому ж рішенні зобовязав Газпром заплатити на 4,3 млрд за транзит?
А це нічого ,що ми відмінусували те що повинні були платити і тепер вимагаємо тільки 2,3 млрд різниці...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:08

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Волгарь написав:Гройсман предложил главе «Нафтогаза» вернуть государству $11 млн премии
https://regnum.ru/news/polit/2658312.html
ПОЛТАВА, УКРАИНА, 2 июля 2019, 13:28 — REGNUM
[quote]Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН.
В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде.
«Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он.
Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги.
«Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.

Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.

Коболеву мама не разрешает :)
Да и Витренко тоже


https://biz.censor.net.ua/news/3114222/naftogaz_nachal_vzyskanie_s_gazproma_dolgov_v_lyuksemburge
""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.[/quote]

Распоясались, пора к ногтю прижимать, мутят, вертят, премии льются рекой, ни премьеру, ни президенту никто не докладывает.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:28

  budivelnik написав:А це нічого , що 2,1 млрд ми повинні були заплатити за газ отриманий в 2016(здається)?
А це нічого , що Стокгольмський арбітраж приписав нам оплатити цю суму?
А це нічого що той самий арбітраж в тому ж рішенні зобовязав Газпром заплатити на 4,3 млрд за транзит?
А це нічого ,що ми відмінусували те що повинні були платити і тепер вимагаємо тільки 2,3 млрд різниці...

А це нічого, що 1% от 2,6 млрд. долл. = 46,3 млн.долл.?
Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... h-premiyah
в прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

https://www.unian.net/economics/energet ... remii.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:50

  yanyura написав:
  budivelnik написав:А це нічого , що 2,1 млрд ми повинні були заплатити за газ отриманий в 2016(здається)?
А це нічого , що Стокгольмський арбітраж приписав нам оплатити цю суму?
А це нічого що той самий арбітраж в тому ж рішенні зобовязав Газпром заплатити на 4,3 млрд за транзит?
А це нічого ,що ми відмінусували те що повинні були платити і тепер вимагаємо тільки 2,3 млрд різниці...

А це нічого, що 1% от 2,6 млрд. долл. = 46,3 млн.долл.?
Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... h-premiyah
в прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

https://www.unian.net/economics/energet ... remii.html

"А це нічого", что мы не заплатили 2,1 млрд., но и копейки не получили из 4,63 млрд долл., кот. должен заплатить Газпром. Точнее, какие-то копейки "получили", например,
НАК «Нафтогаз Украины» направила ПАО «Газпром» заявление о зачете переплат за транзит газа в октябре этого года в сумме 3,8 млн дол. США в счет погашения пени, начисляемой на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту.

Ранее Нафтогаз зачислил в счет погашения пени 18,3 млн дол. США переплат за услуги транзита, предоставленные в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 млн дол. США.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/1AA912031677008AC225834E0049650B?OpenDocument&year=2018&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&

Так что получение премий явно преждевременно. :) О суммах не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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