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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 340734083409341034113412>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:54

  yanyura написав:
  vano80 написав:https://biz.censor.net.ua/news/3114222/naftogaz_nachal_vzyskanie_s_gazproma_dolgov_v_lyuksemburge
""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."


Украина получила наличными шиш.


$2.1 млрд это конечно шиш. Зрада-зрада, зубожиння-геноцид.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:57

  ЛАД написав:1. Уже нескольким писал мы с Вами свиней не пасли.
2. Вы уверены, что Гройсман с Коболевым не разговаривали? Или они обязаны о своих беседах докладывать лично Вам?
3. "Барыга" - конкретное обвинение (кстати, я этот термин ни разу не употреблял).
"Гидрант" - чисто уничижительное слово, просто оскорбление, не несущее никакой смысловой нагрузки кроме желания унизить человека. Разницу не видите?
4. При таком "патриотизме" добровольно пойти защищать Родину слабо?
У меня в 2014 такое желание было, остановили некоторые проблемы со здоровьем. Я в армии служил и понимаю, что с этими проблемами был бы обузой в условиях боевых действий.
5. "Продать и поделить" таких предложений не слышал. Будьте добры, процитируйте, где Вы такое увидели.
6. Очень хотелось бы всё же услышать Ваши предложения о решении проблемы Донбасса и Крыма.
Есть что-нибудь кроме "Ура! Вперёд! Шапками закидаем! Плевать на потери!"?


Вот видишь как. Проблемы со здоровьем остановили. У других таких проблем не бывает. Но тони обязаны показать тебе справку, и размахивать ею каждый раз, когда их мнение по поводу решения разойдется с твоим.
Кстати, реклама Шария уже на радио! Новые лица в раду, честные, неподкупные!
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:59

  ЛАД написав:
  vano80 написав:..........
https://biz.censor.net.ua/news/3114222/naftogaz_nachal_vzyskanie_s_gazproma_dolgov_v_lyuksemburge
""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.


P.s. Выделенное в посте к вниманию модераторов.


Ой, ужас, гидрантом нельзя называть? А клоуном можно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:01

  zРадио написав:
  detroytred написав:zРадио
За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.

ЗЕ возможно многих устраивает.
Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.


Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет!


О, кремлебот опять методичку про США открыл. Давай уже, сканируй и выкладывай всем на обозрение. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:03

  detroytred написав:Так что: те влади, которые не ввели ВП (даже до сих пор), подписали Минские, придерживаются Минских, то есть по факту сдали территории противнику, не законные?


До подписания Минских территории вполне освобождались. Если бы в спину не ударила рашка, никаких сданных территорий не было бы, куренфюреры сдрыснули бы в Ростов зализывать раны.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:08

  freeze написав:
l66 написав:
  airmax78 написав:О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.

Бигус прозрел после этого интервью
https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-bogdan-razreshil-donetsku-lugansku-1561935853.html


Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.


О, опять он утверждает, что на вкус это божья роса. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:10

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  vano80 написав:..........
https://biz.censor.net.ua/news/3114222/naftogaz_nachal_vzyskanie_s_gazproma_dolgov_v_lyuksemburge
""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.


P.s. Выделенное в посте к вниманию модераторов.


Ой, ужас, гидрантом нельзя называть? А клоуном можно?

Нельзя только далпайопам называть - выборцив ображаете. Клоуном и гидрантом (особенно после фонтана) - можно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:18

  Sommer написав:
  detroytred написав:Так что: те влади, которые не ввели ВП (даже до сих пор), подписали Минские, придерживаются Минских, то есть по факту сдали территории противнику, не законные?


До подписания Минских территории вполне освобождались. Если бы в спину не ударила рашка, никаких сданных территорий не было бы, куренфюреры сдрыснули бы в Ростов зализывать раны.

В законах нет исключения в виде - если в спину ударит рашка.
Речь-то об враге - рашке.

Нет гибридных)) войн в законах...

Ну а если их легитимизировать, то эту гибридность каждый толкует, как желает.
Поэтому и обратил внимание, что претензии к иному толкованию, отсылание к законности - неуместны.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 лип, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:21

  zРадио написав:
  Sommer написав:(фейспалм)
Это еще более заплесневелая методичка.

Причем мне очень нравится, как рашисты защищают "братушек" сербов, которые устраивали натуральный геноцид, одновременно постя сказки про выдуманный "геноцид" в Украине.


Аааааа :mrgreen:

Гаагский трибунал реабилитировал Милошевича, но минстецевский тролль продолжает черпать вранье из своих заплесневелых методичек, обвиняя в этом других!

Hague Tribunal Exonerates Slobodan Milosevic Again
https://www.globalresearch.ca/hague-tri ... in/5631725


Ой, спасибо. Вот так вот и палятся кремлеботы - ссылаясь на любимые фриковские сайты. :mrgreen:

И да, если Милошевич напрямую не связан с геноцидом, это не означает, что геноцида не было.

  zРадио написав:А что касается Голодомора - это для это "геноцид" в кавычках, а для меня - без них! Самый настоящий геноцид, трагедия, на которой ты, тем не менее, не брезгуешь пиариться!


С чего ты на Голодомор перепрыгнул? Опять виляешь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:25

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Так что: те влади, которые не ввели ВП (даже до сих пор), подписали Минские, придерживаются Минских, то есть по факту сдали территории противнику, не законные?


До подписания Минских территории вполне освобождались. Если бы в спину не ударила рашка, никаких сданных территорий не было бы, куренфюреры сдрыснули бы в Ростов зализывать раны.

В законах нет исключения в виде - если в спину ударит рашка.
Речь-то об враге - рашке.

Нет гибридных)) войн в законах...

Ну а если их легитимизировать, то эту гибридность каждый толкует, как желает.
Поэтому и обратил внимание, что претензии к иному толкованию, отсылание к законности - неуместны.


Так разве Украина приняла какой-то закон, в котором упоминается гибридная война?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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