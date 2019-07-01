Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:54
yanyura написав: Украина
получила наличными
шиш
.
$2.1 млрд это конечно шиш. Зрада-зрада, зубожиння-геноцид.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 16:57
ЛАД написав:
1. Уже нескольким писал мы с
Вами
свиней не пасли.
2. Вы уверены, что Гройсман с Коболевым не разговаривали? Или они обязаны о своих беседах докладывать лично Вам?
3. "Барыга" - конкретное обвинение (кстати, я этот термин ни разу не употреблял).
"Гидрант" - чисто уничижительное слово, просто оскорбление, не несущее никакой смысловой нагрузки кроме желания унизить человека. Разницу не видите?
4. При таком "патриотизме" добровольно пойти защищать Родину слабо?
У меня в 2014 такое желание было, остановили некоторые проблемы со здоровьем. Я в армии служил и понимаю, что с этими проблемами был бы обузой в условиях боевых действий.
5. "Продать и поделить" таких предложений не слышал. Будьте добры, процитируйте, где Вы такое увидели.
6. Очень хотелось бы всё же услышать Ваши предложения о решении проблемы Донбасса и Крыма.
Есть что-нибудь кроме "Ура! Вперёд! Шапками закидаем! Плевать на потери!"?
Вот видишь как. Проблемы со здоровьем остановили. У других таких проблем не бывает. Но тони обязаны показать тебе справку, и размахивать ею каждый раз, когда их мнение по поводу решения разойдется с твоим.
Кстати, реклама Шария уже на радио! Новые лица в раду, честные, неподкупные!
vano80
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Додано: Вів 02 лип, 2019 16:59
ЛАД написав:
P.s. Выделенное в посте к вниманию модераторов.
Ой, ужас,
гидрантом
нельзя называть? А
клоуном
можно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:01
zРадио написав: detroytred написав: zРадио
За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.
ЗЕ возможно многих устраивает.
Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.
Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет!
О, кремлебот опять методичку про США открыл. Давай уже, сканируй и выкладывай всем на обозрение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:03
detroytred написав:
Так что: те влади, которые не ввели ВП (даже до сих пор), подписали Минские, придерживаются Минских, то есть по факту сдали территории противнику, не законные?
До подписания Минских территории вполне освобождались. Если бы в спину не ударила рашка, никаких сданных территорий не было бы, куренфюреры сдрыснули бы в Ростов зализывать раны.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:08
freeze написав:
Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.
О, опять он утверждает, что на вкус это божья роса.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:10
Sommer написав: ЛАД написав:
P.s. Выделенное в посте к вниманию модераторов.
Ой, ужас,
гидрантом
нельзя называть? А
клоуном
можно?
Нельзя только далпайопам называть - выборцив ображаете. Клоуном и гидрантом (особенно после фонтана) - можно.
airmax78
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1
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:18
Sommer написав: detroytred написав:
Так что: те влади, которые не ввели ВП (даже до сих пор), подписали Минские, придерживаются Минских, то есть по факту сдали территории противнику, не законные?
До подписания Минских территории вполне освобождались. Если бы в спину не ударила рашка, никаких сданных территорий не было бы, куренфюреры сдрыснули бы в Ростов зализывать раны.
В законах нет исключения в виде - если в спину ударит рашка.
Речь-то об враге - рашке.
Нет гибридных)) войн в законах...
Ну а если их легитимизировать, то эту гибридность каждый толкует, как желает.
Поэтому и обратил внимание, что претензии к иному толкованию, отсылание к законности - неуместны.
Востаннє редагувалось
detroytred
в Вів 02 лип, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:21
zРадио написав: Sommer написав:
(фейспалм)
Это еще более заплесневелая методичка.
Причем мне очень нравится, как рашисты защищают "братушек" сербов, которые устраивали натуральный геноцид, одновременно постя сказки про выдуманный "геноцид" в Украине.
Аааааа
Гаагский трибунал реабилитировал Милошевича, но минстецевский тролль продолжает черпать вранье из своих заплесневелых методичек, обвиняя в этом других!
Hague Tribunal Exonerates Slobodan Milosevic Again https://www.globalresearch.ca/hague-tri ... in/5631725
Ой, спасибо. Вот так вот и палятся кремлеботы - ссылаясь на любимые фриковские сайты.
И да, если Милошевич напрямую не связан с геноцидом, это не означает, что геноцида не было.
zРадио написав:
А что касается Голодомора - это для это "геноцид" в кавычках, а для меня - без них! Самый настоящий геноцид, трагедия, на которой ты, тем не менее, не брезгуешь пиариться!
С чего ты на Голодомор перепрыгнул? Опять виляешь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:25
detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав:
Так что: те влади, которые не ввели ВП (даже до сих пор), подписали Минские, придерживаются Минских, то есть по факту сдали территории противнику, не законные?
До подписания Минских территории вполне освобождались. Если бы в спину не ударила рашка, никаких сданных территорий не было бы, куренфюреры сдрыснули бы в Ростов зализывать раны.
В законах нет исключения в виде - если в спину ударит рашка.
Речь-то об враге - рашке.
Нет гибридных)) войн в законах...
Ну а если их легитимизировать, то эту гибридность каждый толкует, как желает.
Поэтому и обратил внимание, что претензии к иному толкованию, отсылание к законности - неуместны.
Так разве Украина приняла какой-то закон, в котором упоминается гибридная война?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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