Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вообще, жалкие потуги порохоботов оправдать коррупцию в Нефтегазе, мягко скажем, удивляют. Ну ладно уже язык, герои, вера - их на хлеб не намажешь, но и не убудет ничего материального. Но ведь тут сами же колются и продолжают грызть кактус!
budivelnik, оплачивать мамаше Коболева квартиру в Майами еще не надоело?
budivelnik написав:А це нічого , що Стокгольмський арбітраж приписав нам оплатити цю суму? А це нічого що той самий арбітраж в тому ж рішенні зобовязав Газпром заплатити на 4,3 млрд за транзит? А це нічого ,що ми відмінусували те що повинні були платити і тепер вимагаємо тільки 2,3 млрд різниці...
Продолжай, продолжай - и ни копейки из этой разницы не взыскали! Ну а то, что провели неттинг встречных требований, так это извини - работенка не более пыльная, чем тарифы повышать. Бухгалтеру средней руки 1 день работы!
Sommer О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.
Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом. А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))
То есть трактуй целесообразность, как хочешь. Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.
ЛАД написав:1. Уже нескольким писал мы с Вами свиней не пасли. 2. Вы уверены, что Гройсман с Коболевым не разговаривали? Или они обязаны о своих беседах докладывать лично Вам? 3. "Барыга" - конкретное обвинение (кстати, я этот термин ни разу не употреблял). "Гидрант" - чисто уничижительное слово, просто оскорбление, не несущее никакой смысловой нагрузки кроме желания унизить человека. Разницу не видите? 4. При таком "патриотизме" добровольно пойти защищать Родину слабо? У меня в 2014 такое желание было, остановили некоторые проблемы со здоровьем. Я в армии служил и понимаю, что с этими проблемами был бы обузой в условиях боевых действий. 5. "Продать и поделить" таких предложений не слышал. Будьте добры, процитируйте, где Вы такое увидели. 6. Очень хотелось бы всё же услышать Ваши предложения о решении проблемы Донбасса и Крыма. Есть что-нибудь кроме "Ура! Вперёд! Шапками закидаем! Плевать на потери!"?
Вот видишь как. Проблемы со здоровьем остановили. У других таких проблем не бывает. Но тони обязаны показать тебе справку, и размахивать ею каждый раз, когда их мнение по поводу решения разойдется с твоим. Кстати, реклама Шария уже на радио! Новые лица в раду, честные, неподкупные!
1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли. 2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке. Вам лично уже тоже много лет? 3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью. 4. На остальные вопросы ответов нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Sommer О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.
Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом. А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))
Разве Мальдивы? Он вроде в Турцию ездил.
А все остальное да, танцы-шманцы, гидрация-шаурмизация.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
airmax78 написав:..... Нельзя только далпайопам называть - выборцив ображаете. Клоуном и гидрантом (особенно после фонтана) - можно.
Можно как угодно, но 1. это свидетельствует исключительно о "высоком" уровне культуры называющих; 2. если мы тут начнем друг друга называть соответственно, на что это будет похоже? на форум или "беседу" в подворотне? Благодаря постам соммера и аналогичным и так уже не понятно, на что похоже. В любом случае, не на серьёзный разговор нормальных людей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.