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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
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7
Радикальна партія
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0
Самопоміч
1%
1
Свобода
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9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:28

  budivelnik написав:А це нічого , що 2,1 млрд ми повинні були заплатити за газ отриманий в 2016(здається)?


Я понимаю, конечно, что ты правил учета не знаешь. Но мало ли - вдруг в Нефтегазе тоже не знают, и реально провели 2016-м :mrgreen:

Вот тебе отчетность за 2016-й - ищи:
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... gn-ukr.pdf

Вообще, жалкие потуги порохоботов оправдать коррупцию в Нефтегазе, мягко скажем, удивляют. Ну ладно уже язык, герои, вера - их на хлеб не намажешь, но и не убудет ничего материального. Но ведь тут сами же колются и продолжают грызть кактус!

budivelnik, оплачивать мамаше Коболева квартиру в Майами еще не надоело? :mrgreen:

  budivelnik написав:А це нічого , що Стокгольмський арбітраж приписав нам оплатити цю суму?
А це нічого що той самий арбітраж в тому ж рішенні зобовязав Газпром заплатити на 4,3 млрд за транзит?
А це нічого ,що ми відмінусували те що повинні були платити і тепер вимагаємо тільки 2,3 млрд різниці...


Продолжай, продолжай - и ни копейки из этой разницы не взыскали! Ну а то, что провели неттинг встречных требований, так это извини - работенка не более пыльная, чем тарифы повышать. Бухгалтеру средней руки 1 день работы!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:30

Sommer
О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.

Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.
А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))

То есть трактуй целесообразность, как хочешь.
Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:32

  vano80 написав:
  ЛАД написав:1. Уже нескольким писал мы с Вами свиней не пасли.
2. Вы уверены, что Гройсман с Коболевым не разговаривали? Или они обязаны о своих беседах докладывать лично Вам?
3. "Барыга" - конкретное обвинение (кстати, я этот термин ни разу не употреблял).
"Гидрант" - чисто уничижительное слово, просто оскорбление, не несущее никакой смысловой нагрузки кроме желания унизить человека. Разницу не видите?
4. При таком "патриотизме" добровольно пойти защищать Родину слабо?
У меня в 2014 такое желание было, остановили некоторые проблемы со здоровьем. Я в армии служил и понимаю, что с этими проблемами был бы обузой в условиях боевых действий.
5. "Продать и поделить" таких предложений не слышал. Будьте добры, процитируйте, где Вы такое увидели.
6. Очень хотелось бы всё же услышать Ваши предложения о решении проблемы Донбасса и Крыма.
Есть что-нибудь кроме "Ура! Вперёд! Шапками закидаем! Плевать на потери!"?


Вот видишь как. Проблемы со здоровьем остановили. У других таких проблем не бывает. Но тони обязаны показать тебе справку, и размахивать ею каждый раз, когда их мнение по поводу решения разойдется с твоим.
Кстати, реклама Шария уже на радио! Новые лица в раду, честные, неподкупные!

1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.
2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.
Вам лично уже тоже много лет?
3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.
4. На остальные вопросы ответов нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:35

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.


О, опять он утверждает, что на вкус это божья роса. :mrgreen:


Ты я смотрю игривый, все мысли вертятся вокруг золотого дождя на тебя. Ни о чем другом думать не можешь ?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:43

  detroytred написав:Sommer
О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.

Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.
А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))


Разве Мальдивы? Он вроде в Турцию ездил.

А все остальное да, танцы-шманцы, гидрация-шаурмизация.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:45

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:
Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.


О, опять он утверждает, что на вкус это божья роса. :mrgreen:


Ты я смотрю игривый, все мысли вертятся вокруг золотого дождя на тебя. Ни о чем другом думать не можешь ?


Вас таких 75%, большинство однако.

Или ты божью росу от Зе не употребляешь? Не стыдись, это скоро закончится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:52

  Sommer написав:
Разве Мальдивы? Он вроде в Турцию ездил.


И правда. Все же знают, что Порошенко на Мальдивы не летал. Вместо него летал Иван Дегтерев - его двойник :mrgreen: Ну так - чтобы дети могли насладиться присутствием хотя бы похожего на их отца человека :mrgreen:

Порохоботы не дадут соврать. Как настоящий Порошенко мог бросить страну во время войны?! Он же не какой-нибудь там Янукович...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 02 лип, 2019 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:53

  Sommer написав:
  freeze написав:
Sommer написав:
О, опять он утверждает, что на вкус это божья роса. :mrgreen:


Ты я смотрю игривый, все мысли вертятся вокруг золотого дождя на тебя. Ни о чем другом думать не можешь ?


Вас таких 75%, большинство однако.

Или ты божью росу от Зе не употребляешь? Не стыдись, это скоро закончится.


Любителей нетрадиционного, типа тебя, всегда выдает зацикленность на определенной тематике, использования определенных слов.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:55

  freeze написав:
  Sommer написав:Вас таких 75%, большинство однако.

Или ты божью росу от Зе не употребляешь? Не стыдись, это скоро закончится.


Любителей нетрадиционного, типа тебя, всегда выдает зацикленность на определенной тематике, использования определенных слов.


Разве? Я что, как попка-дурак повторял "барыга", "свинарчуки" и прочее? :mrgreen:

Если употреблял, конечно надо меня зачислить в любители нетрадиционного: игроков хером на рояле, к примеру.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:56

  airmax78 написав:.....
Нельзя только далпайопам называть - выборцив ображаете. Клоуном и гидрантом (особенно после фонтана) - можно.

Можно как угодно, но
1. это свидетельствует исключительно о "высоком" уровне культуры называющих;
2. если мы тут начнем друг друга называть соответственно, на что это будет похоже? на форум или "беседу" в подворотне?
Благодаря постам соммера и аналогичным и так уже не понятно, на что похоже.
В любом случае, не на серьёзный разговор нормальных людей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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