Додано: Вів 02 лип, 2019 17:32

vano80 написав: ЛАД написав: 1. Уже нескольким писал мы с Вами свиней не пасли.

2. Вы уверены, что Гройсман с Коболевым не разговаривали? Или они обязаны о своих беседах докладывать лично Вам?

3. "Барыга" - конкретное обвинение (кстати, я этот термин ни разу не употреблял).

"Гидрант" - чисто уничижительное слово, просто оскорбление, не несущее никакой смысловой нагрузки кроме желания унизить человека. Разницу не видите?

4. При таком "патриотизме" добровольно пойти защищать Родину слабо?

У меня в 2014 такое желание было, остановили некоторые проблемы со здоровьем. Я в армии служил и понимаю, что с этими проблемами был бы обузой в условиях боевых действий.

5. "Продать и поделить" таких предложений не слышал. Будьте добры, процитируйте, где Вы такое увидели.

6. Очень хотелось бы всё же услышать Ваши предложения о решении проблемы Донбасса и Крыма.

Есть что-нибудь кроме "Ура! Вперёд! Шапками закидаем! Плевать на потери!"? 1. Уже нескольким писал мы ссвиней не пасли.2. Вы уверены, что Гройсман с Коболевым не разговаривали? Или они обязаны о своих беседах докладывать лично Вам?3. "Барыга" - конкретное обвинение (кстати, я этот термин ни разу не употреблял)."Гидрант" - чисто уничижительное слово, просто оскорбление, не несущее никакой смысловой нагрузки кроме желания унизить человека. Разницу не видите?4. При таком "патриотизме" добровольно пойти защищать Родину слабо?У меня в 2014 такое желание было, остановили некоторые проблемы со здоровьем. Я в армии служил и понимаю, что с этими проблемами был бы обузой в условиях боевых действий.5. "Продать и поделить" таких предложений не слышал. Будьте добры, процитируйте, где Вы такое увидели.6. Очень хотелось бы всё же услышать Ваши предложения о решении проблемы Донбасса и Крыма.Есть что-нибудь кроме "Ура! Вперёд! Шапками закидаем! Плевать на потери!"?



Вот видишь как. Проблемы со здоровьем остановили. У других таких проблем не бывает. Но тони обязаны показать тебе справку, и размахивать ею каждый раз, когда их мнение по поводу решения разойдется с твоим.

Кстати, реклама Шария уже на радио! Новые лица в раду, честные, неподкупные! Вот видишь как. Проблемы со здоровьем остановили. У других таких проблем не бывает. Но тони обязаны показать тебе справку, и размахивать ею каждый раз, когда их мнение по поводу решения разойдется с твоим.Кстати, реклама Шария уже на радио! Новые лица в раду, честные, неподкупные!

1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.Вам лично уже тоже много лет?3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.4. На остальные вопросы ответов нет?