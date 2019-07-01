Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:..... Нельзя только далпайопам называть - выборцив ображаете. Клоуном и гидрантом (особенно после фонтана) - можно.
Можно как угодно, но 1. это свидетельствует исключительно о "высоком" уровне культуры называющих; 2. если мы тут начнем друг друга называть соответственно, на что это будет похоже? на форум или "беседу" в подворотне?
ЛАД написав:то ли Вы наёмник, то ли просто примитивный му_дак.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав: Любителей нетрадиционного, типа тебя, всегда выдает зацикленность на определенной тематике, использования определенных слов.
Разве? Я что, как попка-дурак повторял "барыга", "свинарчуки" и прочее?
Если употреблял, конечно надо меня зачислить в любители нетрадиционного: игроков хером на рояле, к примеру.
***, есть ***, как ни выкручивайся, я не против гомиков, но не надо заниматься тут постоянной пропагандой ,посмотри сколько раз в твоем лексиконе промелькнуло упоминание о божьей росе, зайди в пользователи, и набери поиск.
Ээээ... Ты всерьез считаешь, что "божья роса" связана с гомосексуализмом??
М-да, если бы я даже захотел выдумать пример интеллектуального уровня 75%, я бы до такого не додумался...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Ой, спасибо. Вот так вот и палятся кремлеботы - ссылаясь на любимые фриковские сайты.
И да, если Милошевич напрямую не связан с геноцидом, это не означает, что геноцида не было.
О как - сайты, которые не нравятся нашему троллю, оказывается, бывают не только кремлевскими, но и фриковскими И правильно - не называть же калифорнийский сайт кремлевским. Это было бы чересчур даже для такого прохиндея как ты
И да, если оправдание Милошевича не значит, что геноцида не было, то уж тем более, это не значит, что геноцид был! Так что если настаиваешь на своем, приводи другие фамилии "сербских палачей". Но только обвиненных судом, а не какой-нибудь бутусовской помойкой...
Ой, спасибо. Вот так вот и палятся кремлеботы - ссылаясь на любимые фриковские сайты.
И да, если Милошевич напрямую не связан с геноцидом, это не означает, что геноцида не было.
О как - сайты, которые не нравятся нашему троллю, оказывается, бывают не только кремлевскими, но и фриковскими И правильно - не называть же калифорнийский сайт кремлевским. Это было бы чересчур даже для такого прохиндея как ты
Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.
Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав: Модераторам на заметку: он обвиняет презедента в том, что он бросил страну во время войны!
ПрезЕдента не обвиняю ПрезИдента - обвиняю.
И что дальше? Его во многом обвиняют. Причем органы следствия, а не я. 5 уголовных дел уже заведено, и это только вершина айсберга...
Мои же обвинения ограничиваются политической ответственностью, которую он уже понес и понесет еще раз на выборах в ВР. Я не прокуратура и не суд - обвиняю кого хочу! Главное, чтобы аргументов хватало (а у меня всегда хватает, потому что словами не бросаюсь)