Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: О как - сайты, которые не нравятся нашему троллю, оказывается, бывают не только кремлевскими, но и фриковскими И правильно - не называть же калифорнийский сайт кремлевским. Это было бы чересчур даже для такого прохиндея как ты
И да, если оправдание Милошевича не значит, что геноцида не было, то уж тем более, это не значит, что геноцид был! Так что если настаиваешь на своем, приводи другие фамилии "сербских палачей". Но только обвиненных судом, а не какой-нибудь бутусовской помойкой...