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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3409341034113412

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12

  zРадио написав:
О как - сайты, которые не нравятся нашему троллю, оказывается, бывают не только кремлевскими, но и фриковскими :mrgreen: И правильно - не называть же калифорнийский сайт кремлевским. Это было бы чересчур даже для такого прохиндея как ты :mrgreen:

И да, если оправдание Милошевича не значит, что геноцида не было, то уж тем более, это не значит, что геноцид был! Так что если настаиваешь на своем, приводи другие фамилии "сербских палачей". Но только обвиненных судом, а не какой-нибудь бутусовской помойкой...

.ca — национальный домен верхнего уровня для Канады. Дааа, калифорнийский сайт.
Просвящайся, раз
https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch
Читай, медленно шевеля губами два
https://noodleremover.news/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-202013eeb47b
Ну и три
https://ru.rationalwiki.org/wiki/Globalresearch.ca
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12

  Sommer написав:Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.

Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.


Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"

Но все равно твой "презЕдент" смешнее. И заметь - ты пятницу начал раньше меня :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:17

Сьогодні московські троллі поводяться якось пасивно. Не мають натхнення.
Вірогідно, святкують день Лошарика.
Невдача спіткала лаптеногих...

https://el-murid.livejournal.com/4177697.html

Клоун і зеКоманда - вже висловили співчуття Пукіну?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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