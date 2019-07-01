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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12

  zРадио написав:
О как - сайты, которые не нравятся нашему троллю, оказывается, бывают не только кремлевскими, но и фриковскими :mrgreen: И правильно - не называть же калифорнийский сайт кремлевским. Это было бы чересчур даже для такого прохиндея как ты :mrgreen:

И да, если оправдание Милошевича не значит, что геноцида не было, то уж тем более, это не значит, что геноцид был! Так что если настаиваешь на своем, приводи другие фамилии "сербских палачей". Но только обвиненных судом, а не какой-нибудь бутусовской помойкой...

.ca — национальный домен верхнего уровня для Канады. Дааа, калифорнийский сайт.
Просвящайся, раз
https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch
Читай, медленно шевеля губами два
https://noodleremover.news/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-202013eeb47b
Ну и три
https://ru.rationalwiki.org/wiki/Globalresearch.ca
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12

  Sommer написав:Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.

Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.


Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"

Но все равно твой "презЕдент" смешнее. И заметь - ты пятницу начал раньше меня :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:17

Сьогодні московські троллі поводяться якось пасивно. Не мають натхнення.
Вірогідно, святкують день Лошарика.
Невдача спіткала лаптеногих...

https://el-murid.livejournal.com/4177697.html

Клоун і зеКоманда - вже висловили співчуття Пукіну?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:32

  detroytred написав:Sommer
О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.

Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.
А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))

То есть трактуй целесообразность, как хочешь.
Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.


Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:36

  ЛАД написав:1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.
2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.
Вам лично уже тоже много лет?
3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.
4. На остальные вопросы ответов нет?


Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.
У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:42

  vano80 написав:
  ЛАД написав:1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.
2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.
Вам лично уже тоже много лет?
3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.
4. На остальные вопросы ответов нет?


Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.
У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.

Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 02 лип, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:42

  vano80 написав:
  ЛАД написав:1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.
2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.
Вам лично уже тоже много лет?
3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.
4. На остальные вопросы ответов нет?


Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.
У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.


Так потому и другое, что отсутствует двуличность.
Лад не зовет на пару лет в окопы и его нельзя призвать по возрасту, какие к нему претензии, а ваша компаха воинственно машет саблями, вполне мобилизуема и контрактуема на воинскую службу, но предпочитает, чтобы другие сидели в окопах, потому что у вас работа более хорошая и денежная и безопасная.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:48

  airmax78 написав:Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика.


Говорить - Вперед, в атаку, имеют моральное право только те, кто сам бежит в атаку, в ином случае это называется банальное подстрекательство.
Рассуждать о желательности службы в армии как минимум имеют моральное право только те, кто хотя бы срочную службу отслужил. По моим наблюдением здесь таких очень мало, и они не воинственны, в отличие от освобожденных от почетной воинской обязанности по состоянию здоровья, закосивших.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:03

  freeze написав:а ваша компаха воинственно машет саблями, вполне мобилизуема и контрактуема на воинскую службу, но предпочитает, чтобы другие сидели в окопах,
1 ви аГенТ фсб що в курсі про склад любої компахи?
2 Навіть якщо вона войовнича і може служити - не обовязково вона повинна служити... навіть якщо при цьому розмахує шаблями...
3 Діяльність влади яка очолювалась Порошенком привела до купації військових дій окремими районами , при чому створено це таким чином що у військових діях приймає участь всього 15% від особового складу ЗСУ (тобто тільки кожен сьомий військовий)
4 Від військових дій найбільше потерпають ті хто махав триколорами по оба боки лінії розмежуванні і чим далі від лінії тим менший вплив
5 Найбільше після Києва-будують у Львові (це при тому що найбільше в пропорції до наявного населення на заробітки виїзжають з Львова) ,таким чином ті хто має кошти-втікають від рускамірців до бандерівців... і ніякі страшилки кісєльова цьому завадити не можуть , точно так само як не заважають переселенцям націоналістичні погляди Галичини на рахунок мови..
Переселенці не чекають смолоскипів і запитань-вони швидко ,без примусу, самостійно - переходять до спілкування українською і не вимагають навіть класів для вивчення російської факультативно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:04

По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.

По Клюеву всё понятно и однозначно - попались на любимый вопрос активистов - Чей Крым? В смысле - чей Донецк ? Понятно, что вменяемый судья не может признать Донецк, где был прописан всё время Клюев, российским городом, только украинский город.

А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?
freeze
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