Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34103411341234133414> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12 zРадио написав:

О как - сайты, которые не нравятся нашему троллю, оказывается, бывают не только кремлевскими, но и фриковскими И правильно - не называть же калифорнийский сайт кремлевским. Это было бы чересчур даже для такого прохиндея как ты



И да, если оправдание Милошевича не значит, что геноцида не было, то уж тем более, это не значит, что геноцид был! Так что если настаиваешь на своем, приводи другие фамилии "сербских палачей". Но только обвиненных судом, а не какой-нибудь бутусовской помойкой... О как - сайты, которые не нравятся нашему троллю, оказывается, бывают не только кремлевскими, но и фриковскимиИ правильно - не называть же калифорнийский сайт кремлевским. Это было бы чересчур даже для такого прохиндея как тыИ да, если оправдание Милошевича не значит, что геноцида не было, то уж тем более, это не значит, что геноцид был! Так что если настаиваешь на своем, приводи другие фамилии "сербских палачей". Но только обвиненных судом, а не какой-нибудь бутусовской помойкой...

.ca — национальный домен верхнего уровня для Канады. Дааа, калифорнийский сайт.

Просвящайся, раз

https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch

Читай, медленно шевеля губами два

https://noodleremover.news/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-202013eeb47b

Ну и три

https://ru.rationalwiki.org/wiki/Globalresearch.ca .ca — национальный домен верхнего уровня для Канады. Дааа, калифорнийский сайт.Просвящайся, разЧитай, медленно шевеля губами дваНу и три "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2679 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12 Sommer написав: Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.



Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо. Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.



Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"



Но все равно твой "презЕдент" смешнее. И заметь - ты пятницу начал раньше меня Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"Но все равно твой "прездент" смешнее. И заметь - ты пятницу начал раньше меня zРадио

Повідомлень: 2766 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:17

Вірогідно, святкують день Лошарика.

Невдача спіткала лаптеногих...



https://el-murid.livejournal.com/4177697.html



Клоун і зеКоманда - вже висловили співчуття Пукіну? Сьогодні московські троллі поводяться якось пасивно. Не мають натхнення.Вірогідно, святкують день Лошарика.Невдача спіткала лаптеногих...Клоун і зеКоманда - вже висловили співчуття Пукіну? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20224 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:32 detroytred написав: Sommer

О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.



Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.

А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))



То есть трактуй целесообразность, как хочешь.

Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию. О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))То есть трактуй целесообразность, как хочешь.Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.



Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа vano80 Повідомлень: 1244 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:36 ЛАД написав: 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.

2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.

Вам лично уже тоже много лет?

3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.

4. На остальные вопросы ответов нет? 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.Вам лично уже тоже много лет?3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.4. На остальные вопросы ответов нет?



Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.

У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое. Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое. vano80 Повідомлень: 1244 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:42 vano80 написав: ЛАД написав: 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.

2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.

Вам лично уже тоже много лет?

3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.

4. На остальные вопросы ответов нет? 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.Вам лично уже тоже много лет?3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.4. На остальные вопросы ответов нет?



Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.

У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое. Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.

Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика. Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика. Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 02 лип, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 30637 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:42 vano80 написав: ЛАД написав: 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.

2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.

Вам лично уже тоже много лет?

3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.

4. На остальные вопросы ответов нет? 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.Вам лично уже тоже много лет?3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.4. На остальные вопросы ответов нет?



Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.

У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое. Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.



Так потому и другое, что отсутствует двуличность.

Лад не зовет на пару лет в окопы и его нельзя призвать по возрасту, какие к нему претензии, а ваша компаха воинственно машет саблями, вполне мобилизуема и контрактуема на воинскую службу, но предпочитает, чтобы другие сидели в окопах, потому что у вас работа более хорошая и денежная и безопасная. Так потому и другое, что отсутствует двуличность.Лад не зовет на пару лет в окопы и его нельзя призвать по возрасту, какие к нему претензии, а ваша компаха воинственно машет саблями, вполне мобилизуема и контрактуема на воинскую службу, но предпочитает, чтобы другие сидели в окопах, потому что у вас работа более хорошая и денежная и безопасная. freeze 4 Повідомлень: 12060 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:48 airmax78 написав: Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика. Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика.



Говорить - Вперед, в атаку, имеют моральное право только те, кто сам бежит в атаку, в ином случае это называется банальное подстрекательство.

Рассуждать о желательности службы в армии как минимум имеют моральное право только те, кто хотя бы срочную службу отслужил. По моим наблюдением здесь таких очень мало, и они не воинственны, в отличие от освобожденных от почетной воинской обязанности по состоянию здоровья, закосивших. Говорить - Вперед, в атаку, имеют моральное право только те, кто сам бежит в атаку, в ином случае это называется банальное подстрекательство.Рассуждать о желательности службы в армии как минимум имеют моральное право только те, кто хотя бы срочную службу отслужил. По моим наблюдением здесь таких очень мало, и они не воинственны, в отличие от освобожденных от почетной воинской обязанности по состоянию здоровья, закосивших. freeze 4 Повідомлень: 12060 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 19:03 freeze написав: а ваша компаха воинственно машет саблями, вполне мобилизуема и контрактуема на воинскую службу, но предпочитает, чтобы другие сидели в окопах, а ваша компаха воинственно машет саблями, вполне мобилизуема и контрактуема на воинскую службу, но предпочитает, чтобы другие сидели в окопах, 1 ви аГенТ фсб що в курсі про склад любої компахи?

2 Навіть якщо вона войовнича і може служити - не обовязково вона повинна служити... навіть якщо при цьому розмахує шаблями...

3 Діяльність влади яка очолювалась Порошенком привела до купації військових дій окремими районами , при чому створено це таким чином що у військових діях приймає участь всього 15% від особового складу ЗСУ (тобто тільки кожен сьомий військовий)

4 Від військових дій найбільше потерпають ті хто махав триколорами по оба боки лінії розмежуванні і чим далі від лінії тим менший вплив

5 Найбільше після Києва-будують у Львові (це при тому що найбільше в пропорції до наявного населення на заробітки виїзжають з Львова) ,таким чином ті хто має кошти-втікають від рускамірців до бандерівців... і ніякі страшилки кісєльова цьому завадити не можуть , точно так само як не заважають переселенцям націоналістичні погляди Галичини на рахунок мови..

Переселенці не чекають смолоскипів і запитань-вони швидко ,без примусу, самостійно - переходять до спілкування українською і не вимагають навіть класів для вивчення російської факультативно. 1 ви аГенТ фсб що в курсі про склад любої компахи?2 Навіть якщо вона войовнича і може служити - не обовязково вона повинна служити... навіть якщо при цьому розмахує шаблями...3 Діяльність влади яка очолювалась Порошенком привела до купації військових дій окремими районами , при чому створено це таким чином що у військових діях приймає участь всього 15% від особового складу ЗСУ (тобто тільки кожен сьомий військовий)4 Від військових дій найбільше потерпають ті хто махав триколорами по оба боки лінії розмежуванні і чим далі від лінії тим менший вплив5 Найбільше після Києва-будують у Львові (це при тому що найбільше в пропорції до наявного населення на заробітки виїзжають з Львова) ,таким чином ті хто має кошти-втікають від рускамірців до бандерівців... і ніякі страшилки кісєльова цьому завадити не можуть , точно так само як не заважають переселенцям націоналістичні погляди Галичини на рахунок мови..Переселенці не чекають смолоскипів і запитань-вони швидко ,без примусу, самостійно - переходять до спілкування українською і не вимагають навіть класів для вивчення російської факультативно. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21112 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 19:04 По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.



По Клюеву всё понятно и однозначно - попались на любимый вопрос активистов - Чей Крым? В смысле - чей Донецк ? Понятно, что вменяемый судья не может признать Донецк, где был прописан всё время Клюев, российским городом, только украинский город.



А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ? freeze 4 Повідомлень: 12060 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 34103411341234133414> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм