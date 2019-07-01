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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:07

  budivelnik написав:1 ви аГенТ фсб що в курсі про склад любої компахи?


А зачем нам агенты, тут при постоянном нахождении на форуме и должной памяти, можно уже биографии всех писать. Вы же точно знаете, что у меня фотографическая память )))
Я могу даже фото Либо-американца-антирашиста показать )))
Хотя это может трактоваться как разглашение персональных данных, не буду, но четыре года назад он прокололся в одном месте.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 лип, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:10

  zРадио написав:
  Sommer написав:Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.

Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.


Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"


(фейспалм)

Верните прежнего оператора аккаунта, этот какой-то школьник недоучившийся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:16

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.

Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.


Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"


(фейспалм)

Верните прежнего оператора аккаунта, этот какой-то школьник недоучившийся.


(фейспалм)

Сказал самодовольный презЕдент троллей-провокаторов форума :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:21

  airmax78 написав:Малоросы, радываемся! Ваш любимый сериал снова на двух топорах. Зробили их разом!
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5329209561

Чем вам мешает показ безобидного совершенно аполитичного сериала "Сваты"?
Вас что, заставляют его смотреть?
Вы же все кричите про декоммунизацию, советскую власть клянете. И при этом сами - добиваетесь возврата цензуры и запретов, которые были в СССР.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:22

  freeze написав:По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.

По Клюеву всё понятно и однозначно - попались на любимый вопрос активистов - Чей Крым? В смысле - чей Донецк ? Понятно, что вменяемый судья не может признать Донецк, где был прописан всё время Клюев, российским городом, только украинский город.

А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?

Судья пересчитал купюры в конверте и решил, что нет никаких доказательств проживания Шарикова за пределами Украины все эти годы.
Но, повторюсь, это замечательно. Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:22

  zРадио написав:Сказал самодовольный презЕдент троллей-провокаторов форума :mrgreen:


О, молодец. Когда начнешь "гидрант" и "клоун" использовать? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:25

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Малоросы, радываемся! Ваш любимый сериал снова на двух топорах. Зробили их разом!
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5329209561

Чем вам мешает показ безобидного совершенно аполитичного сериала "Сваты"?
Вас что, заставляют его смотреть?
Вы же все кричите про декоммунизацию, советскую власть клянете. И при этом сами - добиваетесь возврата цензуры и запретов, которые были в СССР.

Я почти не смотрю телевизор (сериалы - вообще не смотрю). Но знаю, что многие страдали из-за невозможности показа этого замечательного сериала в Украине. Особенно продюсеры этого сериала, руководство канала 2 топора и лично Владимир Александрович, вложивший в него душу и ожидавший денежного выхлопа.
Теперь все хорошо. Все страждущие будут утолены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:33

  airmax78 написав:Судья пересчитал купюры в конверте и решил, что нет никаких доказательств проживания Шарикова за пределами Украины все эти годы.


Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.
Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:38

  airmax78 написав: Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.


Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2 :mrgreen: Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...

Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!

Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 02 лип, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:49

  zРадио написав:
Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"

Но все равно твой "презЕдент" смешнее. И заметь - ты пятницу начал раньше меня :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

И дать ссылку на откровенно маргинальный сайт, где конспирология на конспирологии.
И это сайт, какое совпадение, так любим всякими раша тудей, на этот сайт так любят ссылатся.
Читай, что я тебе написал в предыдущем посте. Может поумнеешь, хотя ... "эт вряд ли"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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