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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:07
budivelnik написав:
1 ви аГенТ фсб що в курсі про склад любої компахи?
А зачем нам агенты, тут при постоянном нахождении на форуме и должной памяти, можно уже биографии всех писать. Вы же точно знаете, что у меня фотографическая память )))
Я могу даже фото Либо-американца-антирашиста показать )))
Хотя это может трактоваться как разглашение персональных данных, не буду, но четыре года назад он прокололся в одном месте.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 02 лип, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:10
zРадио написав: Sommer написав:
Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.
Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.
Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"
(фейспалм)
Верните прежнего оператора аккаунта, этот какой-то школьник недоучившийся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:16
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Спасибо, но ты бы подождал до пятницы. Так ржать в середине недели вредно.
Спутать Канаду с Калифорнией... Ну впрочем от тебя это ожидаемо.
Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"
(фейспалм)
Верните прежнего оператора аккаунта, этот какой-то школьник недоучившийся.
(фейспалм)
Сказал самодовольный презЕдент троллей-провокаторов форума
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zРадио
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:21
Чем вам мешает показ безобидного совершенно аполитичного сериала "Сваты"?
Вас что, заставляют его смотреть?
Вы же все кричите про декоммунизацию, советскую власть клянете. И при этом сами - добиваетесь возврата цензуры и запретов, которые были в СССР.
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Tegularius
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:22
freeze написав:
По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.
По Клюеву всё понятно и однозначно - попались на любимый вопрос активистов - Чей Крым? В смысле - чей Донецк ? Понятно, что вменяемый судья не может признать Донецк, где был прописан всё время Клюев, российским городом, только украинский город.
А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?
Судья пересчитал купюры в конверте и решил, что нет никаких доказательств проживания Шарикова за пределами Украины все эти годы.
Но, повторюсь, это замечательно. Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:22
zРадио написав:
Сказал самодовольный презЕдент троллей-провокаторов форума
О, молодец. Когда начнешь "гидрант" и "клоун" использовать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:25
Tegularius написав:
Чем вам мешает показ безобидного совершенно аполитичного сериала "Сваты"?
Вас что, заставляют его смотреть?
Вы же все кричите про декоммунизацию, советскую власть клянете. И при этом сами - добиваетесь возврата цензуры и запретов, которые были в СССР.
Я почти не смотрю телевизор (сериалы - вообще не смотрю). Но знаю, что многие страдали из-за невозможности показа этого замечательного сериала в Украине. Особенно продюсеры этого сериала, руководство канала 2 топора и лично Владимир Александрович, вложивший в него душу и ожидавший денежного выхлопа.
Теперь все хорошо. Все страждущие будут утолены.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:33
airmax78 написав:
Судья пересчитал купюры в конверте и решил, что нет никаких доказательств проживания Шарикова за пределами Украины все эти годы.
Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.
Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:38
airmax78 написав:
Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.
Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2
Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...
Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!
Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 02 лип, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:49
zРадио написав:
Да, ошибся. И ошибку без проблем сразу признаю! У Калифорнии "co.us"
Но все равно твой "презЕ
дент" смешнее. И заметь - ты пятницу начал раньше меня
И дать ссылку на откровенно маргинальный сайт, где конспирология на конспирологии.
И это сайт, какое совпадение, так любим всякими раша тудей, на этот сайт так любят ссылатся.
Читай, что я тебе написал в предыдущем посте. Может поумнеешь, хотя ... "эт вряд ли"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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