freeze написав:

По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.По Клюеву всё понятно и однозначно - попались на любимый вопрос активистов - Чей Крым? В смысле - чей Донецк ? Понятно, что вменяемый судья не может признать Донецк, где был прописан всё время Клюев, российским городом, только украинский город.А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?