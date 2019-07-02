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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:50

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  airmax78 написав: Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:53

Экс-глава АП сообщал Интерполу, что живет в Московской области
https://news.liga.net/politics/news/klyuev-sam-soobschal-chto-jivet-v-rossii---gpu
Бывший глава Администрации президента времен беглого экс-диктатора Виктора Януковича Андрей Клюев сам сообщал о своем местонахождении – в поселке Шульгино Одинцовского района Московской области. Об этом сказал глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Hromadske.


Жити по-новому, брехати по-великому.

Или что на это скажет зекоманда? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:54

  freeze написав:
Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.
Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо.

А посмотрите, ради интереса, сколько решений по кандидатам в депутаты было принято 30.06 (воскресение если чё) Верховным Судом. Сайт реестров судебных решений открыт для всех.
Ваше утверждение, "А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо" - ложно. Только в путь всё принимается. И все решения звучат примерно одинаково "обязать ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты ОСОБУ_1", даже не утруждая себя обоснованием
Вот, когда Рубана с Савченко по всей Украине "гастролировали" по судам, там да, судьи самоотводы брали только в путь. Даже к нам сей цирк с лошадью привозили.
Но с Савченко и Рубаном необходимо было время протянуть и выпустить из-под стражи, по истечению времени вынесения постановления о содержании под стражей.
А с Шарием и Клюевым, наоборот, всё быстро замутить и обязать ЦИК зарегистрировать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:02

  pesikot написав:Ваше утверждение, "А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо" - ложно. Только в путь всё принимается.


Вы опять беретесь рассуждать в том, что ни в зуб ногой. От таких политических дел, за которыми пристально смотрят, судьи пытаются убежать всеми возможными способами, на больничный, в отпуск, куда угодно, потому что ни денег, а один геморрой и вопли активистов, еще и разбор полетов могут судьям устроить по своей вертикали.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:05

  pesikot написав:А с Шарием и Клюевым, наоборот, всё быстро замутить и обязать ЦИК зарегистрировать.


Шария суд не обязывал ЦИК зарегистрировать, обязывал еще раз рассмотреть с учетом всех имеющихся доказательств.
По Клюеву там вопросов никаких в судейском корпусе не было, вот прописка в Донецке, отметок о выезде за пределы Украины в погранслужбе нет. Клюев говорит проживал в Украине, в Донецке, никаких документов, что не проживал ЦИК и другие органы не предоставили. Там судьи не могли по другому поступить.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 лип, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:07

  freeze написав:
  airmax78 написав:Судья пересчитал купюры в конверте и решил, что нет никаких доказательств проживания Шарикова за пределами Украины все эти годы.


Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.
Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо.

Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли. Им теперь пох на резонанс и последствия. Что такое регистрация Шарикова по сравнению с признанием незаконной национализации Привата? Да вообще ни о чем - проходной эпизод о котором к утру забудут. А кэшик - вот он родимый, в кармане, греет продажную душонку. Срать они хотели на общественное мнение. Тем более той части общества, которая не 73%.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:11

  airmax78 написав:Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли.


Порох давил на суд через Филатова, тонны ссылок и жалоб в гугле. Теперь судьи перестали бояться и смотрят только на предоставленные суду факты и свидетельства.
Разве вы не об этом мечтали ?

Вот кстати Дубинский - почему зарегистрировали Клюева и Шария ?

https://www.youtube.com/watch?v=W77loG28FP8
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:13

  zРадио написав:
  airmax78 написав: Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.


Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2 :mrgreen: Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...

Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!

Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!

С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:14

  freeze написав:
  airmax78 написав:Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли.


Порох давил на суд через Филатова, тонны ссылок и жалоб в гугле. Теперь судьи перестали бояться и смотрят только на предоставленные суду факты и свидетельства.
Разве вы не об этом мечтали ?

Вот кстати Дубинский - почему зарегистрировали Клюева и Шария ?

https://www.youtube.com/watch?v=W77loG28FP8

Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:19

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
-это те, кто нивелирует вас в ноль. Нолём вы и являетесь ( вапще-то), если не понимаете, откуда 73.... я , даже, могу пояснить:- порох тож не понял, откуда 73 - и теперь он НОЛЬ...а Вам-то, и , тем более, - в минус :mrgreen:
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