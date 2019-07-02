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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34123413341434153416> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 19:50

airmax78 написав: Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше. Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше. Аlександр Повідомлень: 3229 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 19:53 Экс-глава АП сообщал Интерполу, что живет в Московской области

https://news.liga.net/politics/news/klyuev-sam-soobschal-chto-jivet-v-rossii---gpu

Бывший глава Администрации президента времен беглого экс-диктатора Виктора Януковича Андрей Клюев сам сообщал о своем местонахождении – в поселке Шульгино Одинцовского района Московской области. Об этом сказал глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Hromadske.



Жити по-новому, брехати по-великому.



Или что на это скажет зекоманда? Жити по-новому, брехати по-великому.Или что на это скажет зекоманда? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4374 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 19:54 freeze написав:

Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.

Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо. Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо.

А посмотрите, ради интереса, сколько решений по кандидатам в депутаты было принято 30.06 (воскресение если чё) Верховным Судом. Сайт реестров судебных решений открыт для всех.

Ваше утверждение, "А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо" - ложно. Только в путь всё принимается. И все решения звучат примерно одинаково "обязать ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты ОСОБУ_1", даже не утруждая себя обоснованием

Вот, когда Рубана с Савченко по всей Украине "гастролировали" по судам, там да, судьи самоотводы брали только в путь. Даже к нам сей цирк с лошадью привозили.

Но с Савченко и Рубаном необходимо было время протянуть и выпустить из-под стражи, по истечению времени вынесения постановления о содержании под стражей.

А с Шарием и Клюевым, наоборот, всё быстро замутить и обязать ЦИК зарегистрировать. А посмотрите, ради интереса, сколько решений по кандидатам в депутаты было принято 30.06 (воскресение если чё) Верховным Судом. Сайт реестров судебных решений открыт для всех.Ваше утверждение, "А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо" - ложно. Только в путь всё принимается. И все решения звучат примерно одинаково "обязать ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты ОСОБУ_1", даже не утруждая себя обоснованиемВот, когда Рубана с Савченко по всей Украине "гастролировали" по судам, там да, судьи самоотводы брали только в путь. Даже к нам сей цирк с лошадью привозили.Но с Савченко и Рубаном необходимо было время протянуть и выпустить из-под стражи, по истечению времени вынесения постановления о содержании под стражей.А с Шарием и Клюевым, наоборот, всё быстро замутить и обязать ЦИК зарегистрировать. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2679 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:02 pesikot написав: Ваше утверждение, "А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо" - ложно. Только в путь всё принимается. Ваше утверждение, "А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо" - ложно. Только в путь всё принимается.



Вы опять беретесь рассуждать в том, что ни в зуб ногой. От таких политических дел, за которыми пристально смотрят, судьи пытаются убежать всеми возможными способами, на больничный, в отпуск, куда угодно, потому что ни денег, а один геморрой и вопли активистов, еще и разбор полетов могут судьям устроить по своей вертикали. Вы опять беретесь рассуждать в том, что ни в зуб ногой. От таких политических дел, за которыми пристально смотрят, судьи пытаются убежать всеми возможными способами, на больничный, в отпуск, куда угодно, потому что ни денег, а один геморрой и вопли активистов, еще и разбор полетов могут судьям устроить по своей вертикали. freeze 4 Повідомлень: 12064 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:05 pesikot написав: А с Шарием и Клюевым, наоборот, всё быстро замутить и обязать ЦИК зарегистрировать. А с Шарием и Клюевым, наоборот, всё быстро замутить и обязать ЦИК зарегистрировать.



Шария суд не обязывал ЦИК зарегистрировать, обязывал еще раз рассмотреть с учетом всех имеющихся доказательств.

По Клюеву там вопросов никаких в судейском корпусе не было, вот прописка в Донецке, отметок о выезде за пределы Украины в погранслужбе нет. Клюев говорит проживал в Украине, в Донецке, никаких документов, что не проживал ЦИК и другие органы не предоставили. Там судьи не могли по другому поступить. Шария суд не обязывал ЦИК зарегистрировать, обязывал еще раз рассмотреть с учетом всех имеющихся доказательств.По Клюеву там вопросов никаких в судейском корпусе не было, вот прописка в Донецке, отметок о выезде за пределы Украины в погранслужбе нет. Клюев говорит проживал в Украине, в Донецке, никаких документов, что не проживал ЦИК и другие органы не предоставили. Там судьи не могли по другому поступить. Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 лип, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 12064 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:07 freeze написав: airmax78 написав: Судья пересчитал купюры в конверте и решил, что нет никаких доказательств проживания Шарикова за пределами Украины все эти годы. Судья пересчитал купюры в конверте и решил, что нет никаких доказательств проживания Шарикова за пределами Украины все эти годы.



Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.

Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо. Это мифы обывателя. В таком резонансном деле, которое прогремит во всех СМИ, и будет отслежено всеми кто может, в том числе контрольными органами, не прокатывает пересчитал купюры и от фонаря написал обосновательную часть решения.Прибыль легко можно получить на тихом хозяйственном деле. А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо.

Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли. Им теперь пох на резонанс и последствия. Что такое регистрация Шарикова по сравнению с признанием незаконной национализации Привата? Да вообще ни о чем - проходной эпизод о котором к утру забудут. А кэшик - вот он родимый, в кармане, греет продажную душонку. Срать они хотели на общественное мнение. Тем более той части общества, которая не 73%. Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли. Им теперь пох на резонанс и последствия. Что такое регистрация Шарикова по сравнению с признанием незаконной национализации Привата? Да вообще ни о чем - проходной эпизод о котором к утру забудут. А кэшик - вот он родимый, в кармане, греет продажную душонку. Срать они хотели на общественное мнение. Тем более той части общества, которая не 73%. airmax78 Повідомлень: 30640 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:11 airmax78 написав: Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли. Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли.



Порох давил на суд через Филатова, тонны ссылок и жалоб в гугле. Теперь судьи перестали бояться и смотрят только на предоставленные суду факты и свидетельства.

Разве вы не об этом мечтали ?



Вот кстати Дубинский - почему зарегистрировали Клюева и Шария ?



https://www.youtube.com/watch?v=W77loG28FP8 Порох давил на суд через Филатова, тонны ссылок и жалоб в гугле. Теперь судьи перестали бояться и смотрят только на предоставленные суду факты и свидетельства.Разве вы не об этом мечтали ?Вот кстати Дубинский - почему зарегистрировали Клюева и Шария ? freeze 4 Повідомлень: 12064 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:13 zРадио написав: airmax78 написав: Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше. Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.



Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2 Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...



Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!



Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали! Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!

С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! airmax78 Повідомлень: 30640 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:14 freeze написав: airmax78 написав: Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли. Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли.



Порох давил на суд через Филатова, тонны ссылок и жалоб в гугле. Теперь судьи перестали бояться и смотрят только на предоставленные суду факты и свидетельства.

Разве вы не об этом мечтали ?



Вот кстати Дубинский - почему зарегистрировали Клюева и Шария ?



https://www.youtube.com/watch?v=W77loG28FP8 Порох давил на суд через Филатова, тонны ссылок и жалоб в гугле. Теперь судьи перестали бояться и смотрят только на предоставленные суду факты и свидетельства.Разве вы не об этом мечтали ?Вот кстати Дубинский - почему зарегистрировали Клюева и Шария ?

Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил. Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил. airmax78 Повідомлень: 30640 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:19 Re: Політичні дискусії airmax78 написав: С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! -это те, кто нивелирует вас в ноль. Нолём вы и являетесь ( вапще-то), если не понимаете, откуда 73.... я , даже, могу пояснить:- порох тож не понял, откуда 73 - и теперь он НОЛЬ...а Вам-то, и , тем более, - в минус -это те, кто нивелирует вас в ноль. Нолём вы и являетесь ( вапще-то), если не понимаете, откуда 73.... я , даже, могу пояснить:- порох тож не понял, откуда 73 - и теперь он...а Вам-то, и , тем более, - в минус промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39

Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! ) protefiks1959

Повідомлень: 321 З нами з: 11.06.16 Подякував: 32 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34123413341434153416> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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