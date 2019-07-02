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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:53
Экс-глава АП сообщал Интерполу, что живет в Московской области
Жити по-новому, брехати по-великому.
Или что на это скажет зекоманда?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:54
А посмотрите, ради интереса, сколько решений по кандидатам в депутаты было принято 30.06 (воскресение если чё) Верховным Судом. Сайт реестров судебных решений открыт для всех.
Ваше утверждение, "А от таких дел, как с Шариём, судьи сейчас шарахаются как кролики в кусты, оно им надо" - ложно. Только в путь всё принимается. И все решения звучат примерно одинаково "обязать ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты ОСОБУ_1", даже не утруждая себя обоснованием
Вот, когда Рубана с Савченко по всей Украине "гастролировали" по судам, там да, судьи самоотводы брали только в путь. Даже к нам сей цирк с лошадью привозили.
Но с Савченко и Рубаном необходимо было время протянуть и выпустить из-под стражи, по истечению времени вынесения постановления о содержании под стражей.
А с Шарием и Клюевым, наоборот, всё быстро замутить и обязать ЦИК зарегистрировать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:02
Вы опять беретесь рассуждать в том, что ни в зуб ногой. От таких политических дел, за которыми пристально смотрят, судьи пытаются убежать всеми возможными способами, на больничный, в отпуск, куда угодно, потому что ни денег, а один геморрой и вопли активистов, еще и разбор полетов могут судьям устроить по своей вертикали.
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:05
Шария суд не обязывал ЦИК зарегистрировать, обязывал еще раз рассмотреть с учетом всех имеющихся доказательств.
По Клюеву там вопросов никаких в судейском корпусе не было, вот прописка в Донецке, отметок о выезде за пределы Украины в погранслужбе нет. Клюев говорит проживал в Украине, в Донецке, никаких документов, что не проживал ЦИК и другие органы не предоставили. Там судьи не могли по другому поступить.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 лип, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:07
Так в том то и дело, что это они раньше шарахались. При Порохе. А как только эпоха бедности начала заканчиваться - они всякий страх потеряли. Им теперь пох на резонанс и последствия. Что такое регистрация Шарикова по сравнению с признанием незаконной национализации Привата? Да вообще ни о чем - проходной эпизод о котором к утру забудут. А кэшик - вот он родимый, в кармане, греет продажную душонку. Срать они хотели на общественное мнение. Тем более той части общества, которая не 73%.
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:11
Порох давил на суд через Филатова, тонны ссылок и жалоб в гугле. Теперь судьи перестали бояться и смотрят только на предоставленные суду факты и свидетельства.
Разве вы не об этом мечтали ?
Вот кстати Дубинский - почему зарегистрировали Клюева и Шария ?
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:13
С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:14
Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил.
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:19
Re: Політичні дискусії
-это те, кто нивелирует вас в ноль. Нолём вы и являетесь ( вапще-то), если не понимаете, откуда 73.... я , даже, могу пояснить:- порох тож не понял, откуда 73 - и теперь он НОЛЬ...а Вам-то, и , тем более, - в минус
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