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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3413341434153416> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 20:26 airmax78 написав: Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил. Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил.



Я не верю )) Порошенко бодро докладывал при должности, что им создана справедливая судебная система.

Цитата -"завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они начали работу"/c/



Еще раз повторяю, это касается тихих дел, в громкую говорильню никто брать деньги не будет, там только предоставленные судьям факты. Или вы на полном серьезе уверены, что возмущающийся этим делом Порошенко беднее Шария )) Я не верю )) Порошенко бодро докладывал при должности, что им создана справедливая судебная система.Цитата -"завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они начали работу"/c/Еще раз повторяю, это касается тихих дел, в громкую говорильню никто брать деньги не будет, там только предоставленные судьям факты. Или вы на полном серьезе уверены, что возмущающийся этим делом Порошенко беднее Шария )) freeze 4 Повідомлень: 12064 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:29 freeze написав: По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.

...

А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ? По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария....А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?

Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с).

В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет.

Ну а дальше голоса не прошедших партий распределяются среди прошедших, вот шансик и появляется. Дана команда им лично назначенным судьям (ведь и компроматик на них есть, если заартачиваться начнут),



и вот Шарий, постоянно проживающий вне Украины, оказывается никуда из нее и не уезжал. Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с).В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет.Ну а дальше голоса не прошедших партий распределяются среди прошедших, вот шансик и появляется. Дана команда им лично назначенным судьям (ведь и компроматик на них есть, если заартачиваться начнут),и вот Шарий, постоянно проживающий вне Украины, оказывается никуда из нее и не уезжал. yanyura Повідомлень: 4762 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:35 yanyura написав: freeze написав: По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.

...

А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ? По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария....А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?

Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с).

В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет.

Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с).В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет.



О, вот уже и Порошенко в регистрации шарика виноват.



Скоро он у зекоманды и в глобальном потеплении виновен будет. О, вот уже и Порошенко в регистрации шарика виноват.Скоро он у зекоманды и в глобальном потеплении виновен будет. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4374 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 20:40 airmax78 написав: Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Точно не педрофилы. Точно не педрофилы. Аlександр Повідомлень: 3229 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:02 Аlександр написав: airmax78 написав: Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Точно не педрофилы. Точно не педрофилы.



Зеблофіли.

Але Бєня назначає кандидатів.

Кандидат от "Слуги народа" Куницкий с двойным гражданством служил в армии Израиля

https://112.ua/politika/kandidat-ot-slu ... 98287.html Зеблофіли.Але Бєня назначає кандидатів.Кандидат от "Слуги народа" Куницкий с двойным гражданством служил в армии Израиля Ethereum Повідомлень: 598 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:10 airmax78 написав: vano80 написав: ЛАД написав: 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.

2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.

Вам лично уже тоже много лет?

3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.

4. На остальные вопросы ответов нет? 1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.Вам лично уже тоже много лет?3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.4. На остальные вопросы ответов нет?



Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.

У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое. Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.

Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика. Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика.

Аналогия ни к чёрту.

Если человек призывает к решению вопроса военным путём он, во-первых, должен быть готов лично участвовать, а не рассказывать, что "это не моя работа" и "пусть воюют другие", а, во-вторых, трезво оценивать соотношение сил и не призывать с шашками на танки.

А если всё это происходит с такими обвинениями окружающих, как здесь на форуме, и таким выставлением себя патриотом, беззаветно преданным Родине, то человек точно должен быть добровольцем на фронте.



Козак-характерник, по крайней мере, честно писал, что он белобилетник. А все, кого я перечислил, так и не ответили на вопрос. vano80 тоже от прямого ответа уклонился - "призовут, пойду", но на все остальные вопросы (

Мнение "патриотов" о том, как надо решать вопрос Донбасса и Крыма так и не услышал. Хотя спрашивал неоднократно. Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?

Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия". Сегодня, надеюсь, ни у кого нет сомнений, что в случае необходимости она вмешается? В отличие от "наших европейских партнёров" и США.



P.s. Уверен, что все, к кому я обращался с вопросом, ещё далеко не старики и как-то сомнительно, что они все белобилетники. Аналогия ни к чёрту.Если человек призывает к решению вопроса военным путём он, во-первых, должен быть готовучаствовать, а не рассказывать, что "это не моя работа" и "пусть воюют другие", а, во-вторых, трезво оценивать соотношение сил и не призывать с шашками на танки.А если всё это происходит с такими обвинениями окружающих, как здесь на форуме, и таким выставлением себя патриотом, беззаветно преданным Родине, то человек точно должен быть добровольцем на фронте.Козак-характерник, по крайней мере, честно писал, что он белобилетник. А все, кого я перечислил, так и не ответили на вопрос.тоже от прямого ответа уклонился - "призовут, пойду", но на все остальные вопросы ( viewtopic.php?p=4698168#p4698168 ) он просто отмолчался. Как, впрочем, и Вы. Особенно интересуют ответы на 6 и 4 вопросы.Мнение "патриотов" о том, как надо решать вопрос Донбасса и Крыма так и не услышал. Хотя спрашивал неоднократно. Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия". Сегодня, надеюсь, ни у кого нет сомнений, что в случае необходимости она вмешается? В отличие от "наших европейских партнёров" и США.P.s. Уверен, что все, к кому я обращался с вопросом, ещё далеко не старики и как-то сомнительно, чтобелобилетники. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13556 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:11



Шлях з 75% до 0 Ethereum Повідомлень: 598 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:18 Аlександр написав: airmax78 написав: Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! Точно не педрофилы. Точно не педрофилы. я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти...

Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з

СН+ЄС+Голос

Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні.... я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти...Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена зСН+ЄС+ГолосТому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21114 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:21 airmax78 написав: ........

С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! ........С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится. Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13556 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:21 Ethereum написав: Шлях з 75% до 0



Шлях з 75% до 0



Сейчас, правда, уже максимум 9%, дно упоротое оказалось Сейчас, правда, уже максимум 9%, дно упоротое оказалось Аlександр Повідомлень: 3229 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3413341434153416> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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