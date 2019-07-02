Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил.
Я не верю )) Порошенко бодро докладывал при должности, что им создана справедливая судебная система. Цитата -"завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они начали работу"/c/
Еще раз повторяю, это касается тихих дел, в громкую говорильню никто брать деньги не будет, там только предоставленные судьям факты. Или вы на полном серьезе уверены, что возмущающийся этим делом Порошенко беднее Шария ))
freeze написав:По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария. ... А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?
Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с). В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет. Ну а дальше голоса не прошедших партий распределяются среди прошедших, вот шансик и появляется. Дана команда им лично назначенным судьям (ведь и компроматик на них есть, если заартачиваться начнут),
и вот Шарий, постоянно проживающий вне Украины, оказывается никуда из нее и не уезжал.
freeze написав:По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария. ... А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?
Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с). В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет.
О, вот уже и Порошенко в регистрации шарика виноват.
Скоро он у зекоманды и в глобальном потеплении виновен будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли. 2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке. Вам лично уже тоже много лет? 3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью. 4. На остальные вопросы ответов нет?
Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы. У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.
Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика.
Аналогия ни к чёрту. Если человек призывает к решению вопроса военным путём он, во-первых, должен быть готов лично участвовать, а не рассказывать, что "это не моя работа" и "пусть воюют другие", а, во-вторых, трезво оценивать соотношение сил и не призывать с шашками на танки. А если всё это происходит с такими обвинениями окружающих, как здесь на форуме, и таким выставлением себя патриотом, беззаветно преданным Родине, то человек точно должен быть добровольцем на фронте.
Козак-характерник, по крайней мере, честно писал, что он белобилетник. А все, кого я перечислил, так и не ответили на вопрос. vano80 тоже от прямого ответа уклонился - "призовут, пойду", но на все остальные вопросы (viewtopic.php?p=4698168#p4698168) он просто отмолчался. Как, впрочем, и Вы. Особенно интересуют ответы на 6 и 4 вопросы. Мнение "патриотов" о том, как надо решать вопрос Донбасса и Крыма так и не услышал. Хотя спрашивал неоднократно. Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы? Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия". Сегодня, надеюсь, ни у кого нет сомнений, что в случае необходимости она вмешается? В отличие от "наших европейских партнёров" и США.
P.s. Уверен, что все, к кому я обращался с вопросом, ещё далеко не старики и как-то сомнительно, что они все белобилетники.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
airmax78 написав:Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Точно не педрофилы.
я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти... Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з СН+ЄС+Голос Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:........ С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.