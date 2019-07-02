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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3413341434153416>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:26

  airmax78 написав:Они смотрят не на факты, а на аргументы. Кто больше аргументов занес - тот и победил.


Я не верю )) Порошенко бодро докладывал при должности, что им создана справедливая судебная система.
Цитата -"завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они начали работу"/c/

Еще раз повторяю, это касается тихих дел, в громкую говорильню никто брать деньги не будет, там только предоставленные судьям факты. Или вы на полном серьезе уверены, что возмущающийся этим делом Порошенко беднее Шария ))
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:29

  freeze написав:По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.
...
А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?

Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с).
В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет.
Ну а дальше голоса не прошедших партий распределяются среди прошедших, вот шансик и появляется. Дана команда им лично назначенным судьям (ведь и компроматик на них есть, если заартачиваться начнут),

и вот Шарий, постоянно проживающий вне Украины, оказывается никуда из нее и не уезжал.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:35

  yanyura написав:
  freeze написав:По регистрации кандидатами в депутат Клюева и Шария.
...
А с Шарием, если честно, ничего не понял, какая формулировка суда была ? Он же явно не проживал в Украине ? Но наверняка была какая-то зацепка, суд должен на чем-то мотивировать. Или он тоже огородами через колючку 8 лет назад ушел в Беларусь и до сих пор прописан в Киеве и числится безвыездно проживающим в Киеве по документам ?

Задействован план "Последний шанс" - "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в тюрьму!" (с).
В тюрьму не хочется, хочется в Раду (там неприкосновенность и "свечные заводики" отобрать меньше возможности будет), но рейтинг постоянно уменьшается и уменьшается. Значит надо пустить на выборы любого, кто может отобрать голоса у СН. Шарий под это подходит, молодежи он нравится. Да, не пройдет, но какую-то часть голосов у СН отберет.


О, вот уже и Порошенко в регистрации шарика виноват. :mrgreen:

Скоро он у зекоманды и в глобальном потеплении виновен будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:40

  airmax78 написав:Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Точно не педрофилы.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:02

  Аlександр написав:
  airmax78 написав:Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Точно не педрофилы.


Зеблофіли.
Але Бєня назначає кандидатів.
Кандидат от "Слуги народа" Куницкий с двойным гражданством служил в армии Израиля
https://112.ua/politika/kandidat-ot-slu ... 98287.html
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:10

  airmax78 написав:
  vano80 написав:
  ЛАД написав:1. Почеркиваю, мы с Вами свиней не пасли, так что переходить на "ты" с Вами не собираюсь. Это на случай, если Вы с первого раза не поняли.
2. В 2014 мне было уже 64. И я уже давно не числюсь даже в запасе. Тем не менее, если бы это было хотя бы на год раньше, всё было бы в порядке.
Вам лично уже тоже много лет?
3. Размахивать справками не надо, но как-то сомнительно, что все, перечисленные мной, в солидном возрасте или не способны воевать по здоровью.
4. На остальные вопросы ответов нет?


Дело в том, что не зная кто ты и сколько тебе, я не считаю тебя трусом, неспособным пойти в окопы.
У вашей же компахи отношение к оппонентам почему то другое.

Мне этот вопрос: "почему еще не в окопах" - доставляет. Это, примерно, то же самое, что людям, выступающим против групповых изнасилований женщин задавать вопрос: почему они до сих пор не в полиции. И оправдывать ограничения женщинам на ношение миниюбок, и выход из дома позже 4 вечера. ПЦ логика.

Аналогия ни к чёрту.
Если человек призывает к решению вопроса военным путём он, во-первых, должен быть готов лично участвовать, а не рассказывать, что "это не моя работа" и "пусть воюют другие", а, во-вторых, трезво оценивать соотношение сил и не призывать с шашками на танки.
А если всё это происходит с такими обвинениями окружающих, как здесь на форуме, и таким выставлением себя патриотом, беззаветно преданным Родине, то человек точно должен быть добровольцем на фронте.

Козак-характерник, по крайней мере, честно писал, что он белобилетник. А все, кого я перечислил, так и не ответили на вопрос. vano80 тоже от прямого ответа уклонился - "призовут, пойду", но на все остальные вопросы (viewtopic.php?p=4698168#p4698168) он просто отмолчался. Как, впрочем, и Вы. Особенно интересуют ответы на 6 и 4 вопросы.
Мнение "патриотов" о том, как надо решать вопрос Донбасса и Крыма так и не услышал. Хотя спрашивал неоднократно. Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?
Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия". Сегодня, надеюсь, ни у кого нет сомнений, что в случае необходимости она вмешается? В отличие от "наших европейских партнёров" и США.

P.s. Уверен, что все, к кому я обращался с вопросом, ещё далеко не старики и как-то сомнительно, что они все белобилетники.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:11

Шлях з 75% до 0 :D

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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:18

  Аlександр написав:
  airmax78 написав:Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Точно не педрофилы.
я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти...
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:21

  airmax78 написав:........
С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:21

  Ethereum написав:Шлях з 75% до 0 :D

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Сейчас, правда, уже максимум 9%, дно упоротое оказалось :D
Аlександр
 
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