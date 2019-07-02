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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 341434153416341734183419>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:21

  ЛАД написав:Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?
Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия".


О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась? :mrgreen:

Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:23

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:........
С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.


Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.

Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:24

  Аlександр написав:
  Ethereum написав:Шлях з 75% до 0 :D
Сейчас, правда, уже максимум 9%, дно упоротое оказалось :D

Зі всієї поваги за По такого не було:

26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:24

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  airmax78 написав:Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Точно не педрофилы.
я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти...
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні....

Це також стосується і Вас.
Якшо Ви вважаєте, що зарахування опонентів "в ольгіно" та "кремлєботи", це "зниження градуса взаємної неприязні", то Ви глибоко помиляєтесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:27

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?
Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия".


О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась? :mrgreen:

Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала.


Дурачок, ты, оказывается, ещё и читать не умеешь! :)
Буквы выучил, а смысл фразы не доходит. Не говоря уж о более длинных текстах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:32

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти...
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні....
Це також стосується і Вас.
Якшо Ви вважаєте, що зарахування опонентів "в ольгіно" та "кремлєботи", це "зниження градуса взаємної неприязні", то Ви глибоко помиляєтесь.
Давайте так
З одного боку-я в принципі допускаю ,що Ви інженер на пенсії одного з Харківських підприємств,при чому судячи по як правило спокійному викладенні інформації без істерик-можете проаналізувати аргументи опонента..
З другого боку - проста інформація від мене про те , що по відношенню до росії в нас могла бути тільки одна перевага-дешева робоча сила( бо технології у нас від совка однакові.а вартість грошей і енергоресурсів в росії нижча по обєктивним обставинам), а дешева робоча сила не в змозі купувати енергоносії для комуналки по світовим цінам - тільки цей аргумент ,тверезомислячого інтелегента повинен був перетворити в ярого єврооптиміста...
Чому це не відбулось?
Я помилився з портретом грамотного інженера? і перед мною безробітний який маскується під академіка?
Чи все таки перед мною працівник Ольгіно?
ПС
За перехід на українську-плюсую і тимчасово жену від себе думку що Ви ворог...
Але пристально стежу чи не помилився :D
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 02 лип, 2019 21:35, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:33

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:........
С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.


Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.

Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут? :mrgreen:


Ми вже з цією біомасою спілкуємося?
Що з електро тарифами? Ходять слуги про подорожання сильне електрики. Де презедент?
Що там з обіцянками? Скільки % виконано? 0%
Що там з корупціонерами? Мали сидіти,а взамін вертаються ватники!! :D
Реванш? Не хочу вірити,але це поразка.
Всьо пропало шеф...біжить ватний Богдан до царя... :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:37

  airmax78 написав:С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

А где бы Вы с ними пересеклись?
Они чаще всего живут вдали от модных МОПов.
Добро пожаловать в реальность
PS:
Вот Вы весьма удивились, а прикиньте, как результатами второго тура был сражен Петя. Он то, глядя на свое окружение, думал, что как минимум 99% населения Украины сидит на потоках или служит верной лебезящей челядью.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:42

  antey1969 написав:Он то, глядя на свое окружение, думал, что как минимум 99% населения Украины сидит на потоках или служит верной лебезящей челядью.
По Вашій версії - на потоках сидить 25% населення?
При чому основна маса тих хто сидить -сидить у Львівській і Києві?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:49

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  airmax78 написав:Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Точно не педрофилы.

я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти...

Ну ведь должна же быть какая-нибудь Солидарность с "зебилами", "кремлеботами", "далпайопами" и пр. :)
  budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос

Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Бойко отказался объяснить присутствие националиста Кивы и людей Порошенко в списке "Оппозиционной платформы – За жизнь".

По словам Евгения Мураева, Бойко превратился в ширму, прикрывающую подлость политики Петра Порошенко и Виктора Мудведчука. "Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину и Порошенко, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято", - заявил Мураев.

https://vesti-ukr.com/politika/341977-b ... y-za-zhizn
— В таком случае, с кем партия "Слуга народа" готова создавать коалицию?

— Уже есть понимание, с кем партия не собирается вступать в коалицию — это "Оппозиционная платформа — За жизнь" и партия Петра Порошенко.

https://vesti-ukr.com/politika/341832-u ... nastyrskij
  budivelnik написав:Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні....

airmax78 и frant вам в помощь 8)
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