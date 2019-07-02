О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась?
Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:21
О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась?
Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:23
Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.
Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:24
Зі всієї поваги за По такого не було:
26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:24
Це також стосується і Вас.
Якшо Ви вважаєте, що зарахування опонентів "в ольгіно" та "кремлєботи", це "зниження градуса взаємної неприязні", то Ви глибоко помиляєтесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:27
Дурачок, ты, оказывается, ещё и читать не умеешь!
Буквы выучил, а смысл фразы не доходит. Не говоря уж о более длинных текстах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:32
Давайте так
З одного боку-я в принципі допускаю ,що Ви інженер на пенсії одного з Харківських підприємств,при чому судячи по як правило спокійному викладенні інформації без істерик-можете проаналізувати аргументи опонента..
З другого боку - проста інформація від мене про те , що по відношенню до росії в нас могла бути тільки одна перевага-дешева робоча сила( бо технології у нас від совка однакові.а вартість грошей і енергоресурсів в росії нижча по обєктивним обставинам), а дешева робоча сила не в змозі купувати енергоносії для комуналки по світовим цінам - тільки цей аргумент ,тверезомислячого інтелегента повинен був перетворити в ярого єврооптиміста...
Чому це не відбулось?
Я помилився з портретом грамотного інженера? і перед мною безробітний який маскується під академіка?
Чи все таки перед мною працівник Ольгіно?
ПС
За перехід на українську-плюсую і тимчасово жену від себе думку що Ви ворог...
Але пристально стежу чи не помилився
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 02 лип, 2019 21:35, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:33
Ми вже з цією біомасою спілкуємося?
Що з електро тарифами? Ходять слуги про подорожання сильне електрики. Де презедент?
Що там з обіцянками? Скільки % виконано? 0%
Що там з корупціонерами? Мали сидіти,а взамін вертаються ватники!!
Реванш? Не хочу вірити,але це поразка.
Всьо пропало шеф...біжить ватний Богдан до царя...
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:37
А где бы Вы с ними пересеклись?
Они чаще всего живут вдали от модных МОПов.
Добро пожаловать в реальность
PS:
Вот Вы весьма удивились, а прикиньте, как результатами второго тура был сражен Петя. Он то, глядя на свое окружение, думал, что как минимум 99% населения Украины сидит на потоках или служит верной лебезящей челядью.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:42
По Вашій версії - на потоках сидить 25% населення?
При чому основна маса тих хто сидить -сидить у Львівській і Києві?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:49
Ну ведь должна же быть какая-нибудь Солидарность с "зебилами", "кремлеботами", "далпайопами" и пр.
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
airmax78 и frant вам в помощь
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