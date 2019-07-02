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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:52
vano80 написав: detroytred написав:Sommer
О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.
Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.
А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))
То есть трактуй целесообразность, как хочешь.
Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.
Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа
Это ты к чему?
Должностные лица обязаны были поступать по закону.
Были бы возмущенные возгласы? Были бы.
Но:
1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.
2. Не ограничились, нарушили - так и ответственность была на них.
А так не пойму подобных *оправданий*.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:53
Якщо Ілля Ківа - націоналіст, то я іспанський льотчик чи китайський мандарин.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:58
ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав:
Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?
Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия".
О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась?
Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала.
Дурачок, ты, оказывается, ещё и читать не умеешь!
Буквы выучил, а смысл фразы
не доходит. Не говоря уж о более длинных текстах.
Sommer раньше хоть троллил избытком иронии, теперь перешёл на примитивное искажение (дипломатично выражаясь - примитивное искажение)).
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:00
Аlександр написав: budivelnik написав:
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:08
budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав:
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше )))
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stm
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:13
stm написав: budivelnik написав: Аlександр написав:
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше )))
Подібні заявки я вже чув не раз...
Тому в мене на них проста відповідь
Я не дружу з цифрами і тому важу 5 млн , при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.
А якби дружив-важив би 500 млн
Тільки в мене запитання
А яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 02 лип, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14
Ethereum написав:Зі всієї поваги за По такого не було:
26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
Это что-ли того СБУ-шника, замешанного в убийстве Гандзюк и преступной вырубке леса? Если только за то, что не пустил некого Шувалова, - то это можно сказать увольнение с почестями.
budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав:
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%
У вас уже была математика 60 на 40. И чё
budivelnik написав:
Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
Пока что рано коалиции верстать, - неизвестно, что мажоритарка покажет.
Востаннє редагувалось Аlександр
в Вів 02 лип, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.
Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2
Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...
Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!
Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!
С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Граждане Украины.
Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.
Ваш подход (кто не согласен с моим мнением-выбором --- долпо...б) -- )))
Результат голосования -- это следствие.
Эти же граждане 5 лет назад дали один тур...
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14
budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав:
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.
Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:19
budivelnik написав: stm написав: budivelnik написав:
[Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше )))
Подібні заявки я вже чув не раз...
Тому в мене на них проста відповідьЯ не дружу з цифрами і тому важу 5 млн
, при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.
А якби дружив-важив би 500 млн
Тільки в мене запитання
А яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн?
Вы сначала делаете логическую ошибку (выделенное).
А потом на этой ошибке строите рассуждения.
И такой сценарий у Вас практически постоянно.
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detroytred
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