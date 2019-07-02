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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34153416341734183419> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 21:52 vano80 написав: detroytred написав: Sommer

О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.



Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.

А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))



То есть трактуй целесообразность, как хочешь.

Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию. О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))То есть трактуй целесообразность, как хочешь.Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.



Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа

Это ты к чему?



Должностные лица обязаны были поступать по закону.

Были бы возмущенные возгласы? Были бы.

Но:

1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.

2. Не ограничились, нарушили - так и ответственность была на них.



А так не пойму подобных *оправданий*. Это ты к чему?Должностные лица обязаны были поступать по закону.Были бы возмущенные возгласы? Были бы.Но:1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.2. Не ограничились, нарушили - так и ответственность была на них.А так не пойму подобных *оправданий*. detroytred

Повідомлень: 21963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:53 Якщо Ілля Ківа - націоналіст, то я іспанський льотчик чи китайський мандарин. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20225 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:58 ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав: Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?

Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия". Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия".



О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась?



Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала. О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась?Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала.



Дурачок, ты, оказывается, ещё и читать не умеешь!

Буквы выучил, а смысл фразы не доходит. Не говоря уж о более длинных текстах. Дурачок, ты, оказывается, ещё и читать не умеешь!Буквы выучил, а смыслне доходит. Не говоря уж о более длинных текстах.

Sommer раньше хоть троллил избытком иронии, теперь перешёл на примитивное искажение (дипломатично выражаясь - примитивное искажение)). Sommer раньше хоть троллил избытком иронии, теперь перешёл на примитивное искажение (дипломатично выражаясь - примитивное искажение)). detroytred

Повідомлень: 21963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:00 Аlександр написав: budivelnik написав: Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з

СН+ЄС+Голос Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена зСН+ЄС+Голос Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21120 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:08 budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав: Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з

СН+ЄС+Голос Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена зСН+ЄС+Голос Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...

Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше ))) Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше ))) stm

Повідомлень: 1835 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:13 stm написав: budivelnik написав: Аlександр написав: Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше ))) Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше ))) Подібні заявки я вже чув не раз...

Тому в мене на них проста відповідь

Я не дружу з цифрами і тому важу 5 млн , при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.

А якби дружив-важив би 500 млн

Тільки в мене запитання

А яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн? Подібні заявки я вже чув не раз...Тому в мене на них проста відповідьЯ не дружу з цифрами і тому важу 5 млн , при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.А якби дружив-важив би 500 млнТільки в мене запитанняА яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн? Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 02 лип, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21120 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14 Ethereum написав: Зі всієї поваги за По такого не було:



26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.



Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.

Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.

Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.

Это что-ли того СБУ-шника, замешанного в убийстве Гандзюк и преступной вырубке леса? Если только за то, что не пустил некого Шувалова, - то это можно сказать увольнение с почестями.

budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав: Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з

СН+ЄС+Голос Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена зСН+ЄС+Голос Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15% Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%

У вас уже была математика 60 на 40. И чё

budivelnik написав: Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...

Пока что рано коалиции верстать, - неизвестно, что мажоритарка покажет. Это что-ли того СБУ-шника, замешанного в убийстве Гандзюк и преступной вырубке леса? Если только за то, что не пустил некого Шувалова, - то это можно сказать увольнение с почестями.У вас уже была математика 60 на 40. И чёПока что рано коалиции верстать, - неизвестно, что мажоритарка покажет. Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 02 лип, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз. Аlександр Повідомлень: 3232 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14 airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав: Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше. Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.



Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2 Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...



Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!



Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали! Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!

С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Граждане Украины.



Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.



Ваш подход (кто не согласен с моим мнением-выбором --- долпо...б) -- )))

Результат голосования -- это следствие.

Эти же граждане 5 лет назад дали один тур... Граждане Украины.Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.Ваш подход (кто не согласен с моим мнением-выбором --- долпо...б) -- )))Результат голосования -- это следствие.Эти же граждане 5 лет назад дали один тур... detroytred

Повідомлень: 21963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14 budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав: Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з

СН+ЄС+Голос Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена зСН+ЄС+Голос Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...



СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.



Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком. СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком. Tegularius Повідомлень: 894 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:19 budivelnik написав: stm написав: budivelnik написав: [Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... [Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше ))) Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше ))) Подібні заявки я вже чув не раз...

Тому в мене на них проста відповідь

Я не дружу з цифрами і тому важу 5 млн , при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.

А якби дружив-важив би 500 млн

Тільки в мене запитання

А яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн? Подібні заявки я вже чув не раз...Тому в мене на них проста відповідь, при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.А якби дружив-важив би 500 млнТільки в мене запитанняА яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн?

Вы сначала делаете логическую ошибку (выделенное).

А потом на этой ошибке строите рассуждения.



И такой сценарий у Вас практически постоянно. Вы сначала делаете логическую ошибку (выделенное).А потом на этой ошибке строите рассуждения.И такой сценарий у Вас практически постоянно. detroytred

Повідомлень: 21963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34153416341734183419> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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