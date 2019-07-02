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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 34153416341734183419>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:52

  vano80 написав:
  detroytred написав:Sommer
О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.

Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.
А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))

То есть трактуй целесообразность, как хочешь.
Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.


Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа

Это ты к чему?

Должностные лица обязаны были поступать по закону.
Были бы возмущенные возгласы? Были бы.
Но:
1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.
2. Не ограничились, нарушили - так и ответственность была на них.

А так не пойму подобных *оправданий*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:53

Якщо Ілля Ківа - націоналіст, то я іспанський льотчик чи китайський мандарин.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:58

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Если они считают, что единственный путь - военная операция, то они могут трезво оценить возможность победы?
Только реальную, а не, как пишет Соммер, "если бы не вмешалась Россия".


О, у зекоманды уже рашка не вмешивалась? :mrgreen:

Еще немного и они вообще поверят в параллельную реальность, где ВСУ вообще не наступала.


Дурачок, ты, оказывается, ещё и читать не умеешь! :)
Буквы выучил, а смысл фразы не доходит. Не говоря уж о более длинных текстах.

Sommer раньше хоть троллил избытком иронии, теперь перешёл на примитивное искажение (дипломатично выражаясь - примитивное искажение)).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:00

  Аlександр написав:
  budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:08

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...

Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:13

  stm написав:
  budivelnik написав:
  Аlександр написав:Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше )))
Подібні заявки я вже чув не раз...
Тому в мене на них проста відповідь
Я не дружу з цифрами і тому важу 5 млн , при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.
А якби дружив-важив би 500 млн
Тільки в мене запитання
А яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 02 лип, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14

  Ethereum написав:Зі всієї поваги за По такого не було:

26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.

Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.

Это что-ли того СБУ-шника, замешанного в убийстве Гандзюк и преступной вырубке леса? Если только за то, что не пустил некого Шувалова, - то это можно сказать увольнение с почестями.
  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

У вас уже была математика 60 на 40. И чё :roll:
  budivelnik написав:Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...

Пока что рано коалиции верстать, - неизвестно, что мажоритарка покажет.
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 02 лип, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав: Чем больше у далпайопав будет выбор - тем лучше.


Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2 :mrgreen: Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...

Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!

Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!

С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Граждане Украины.

Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.

Ваш подход (кто не согласен с моим мнением-выбором --- долпо...б) -- )))
Результат голосования -- это следствие.
Эти же граждане 5 лет назад дали один тур...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...


СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.

Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:19

  budivelnik написав:
  stm написав:
  budivelnik написав:[Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
Будивельнык, цифры как не крути - это не ваше )))
Подібні заявки я вже чув не раз...
Тому в мене на них проста відповідь
Я не дружу з цифрами і тому важу 5 млн , при чому в наближчих 3 роки збираюсь збільшити вагу вдвоє і на то є причини.
А якби дружив-важив би 500 млн
Тільки в мене запитання
А яке тоді відношення до математики мають тих 99% населення України-яке важить менше 1 млн?

Вы сначала делаете логическую ошибку (выделенное).
А потом на этой ошибке строите рассуждения.

И такой сценарий у Вас практически постоянно.
detroytred
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