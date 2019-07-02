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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3416341734183419>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:20

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...


СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.

Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.
Ви напевно не вмієте рахувати...
1 По партійним спискам обирається 225 депутатів.
СН набере 40% , з урахуванням тих партій хто не пройде 5% барєр їх 40% перетворяться в 45% тобто 101 депутат
А от на мажоритарці,де буде обиратись 199 депутатів-дай бог щоб вони набрали 30%-тобто 59 осіб
От і вийде 101+59=160/450= 35,(5)%
2 Найоптимальніше для рейтнгу коаліції було б СН+Голос (тоді ЄС євроопозиція,оппо-проросійська оппозиція.батьківщина-плаваюча оппозиція) - але в них не вистарчить голосів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:21

  detroytred написав:
  vano80 написав:
  detroytred написав:Sommer
О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.

Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.
А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))

То есть трактуй целесообразность, как хочешь.
Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.


Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа

Это ты к чему?

Должностные лица обязаны были поступать по закону.
Были бы возмущенные возгласы? Были бы.
Но:
1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.


В 2014-2015-м? Когда на востоке и так бурлило?

Даже от обьявления АТО полыхало зарево "кровавая хунта убивает саатечественников", а уж военное положение...

Там же по закону надо и комендантский час и привлечение к общественным работам и конфискация... эээ... изьятие имушества для военных целей...

Конечно, все 75% тогда одобрили бы, однозначно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:23

  Tegularius написав:Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:24

  detroytred написав:Sommer раньше хоть троллил избытком иронии, теперь перешёл на примитивное искажение (дипломатично выражаясь - примитивное искажение)).


Адаптируюсь под запросы 75% :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:28

  detroytred написав:Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.


В том-то и дело, что нет.

73% появились не по итогу 5 лет керування По.

Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.

Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.

Как таких еще назвать, чтобы одним словом? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:29

  Аlександр написав:
  Tegularius написав:Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.


И Янык с Азировым!

Тому що нови обличчя!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:32

Sommer
Зарево :lol: :lol: :lol:
В оппоСМИ.
Как Вы говорите - Ужос, Ужос))

Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.
Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.
Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:32

  Ethereum написав:Що там з обіцянками? Скільки % виконано? 0%


Приблизно 2 у день:
Лічильник порушень Президента Зеленського
https://ze.live/
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:35

  Sommer написав:
  detroytred написав:Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.


В том-то и дело, что нет.

73% появились не по итогу 5 лет керування По.

Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.

Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.

Как таких еще назвать, чтобы одним словом? :mrgreen:

Так обыватель таков и есть.
Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.

Все керманичi работают с тем, что есть.
С обывателем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:41

  Sommer написав:Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.

Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.
Tegularius
 
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