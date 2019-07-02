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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3416341734183419> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 22:20 Tegularius написав: budivelnik написав: Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...



СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.



Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком. СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком. Ви напевно не вмієте рахувати...

1 По партійним спискам обирається 225 депутатів.

СН набере 40% , з урахуванням тих партій хто не пройде 5% барєр їх 40% перетворяться в 45% тобто 101 депутат

А от на мажоритарці,де буде обиратись 199 депутатів-дай бог щоб вони набрали 30%-тобто 59 осіб

От і вийде 101+59=160/450= 35,(5)%

2 Найоптимальніше для рейтнгу коаліції було б СН+Голос (тоді ЄС євроопозиція,оппо-проросійська оппозиція.батьківщина-плаваюча оппозиція) - але в них не вистарчить голосів Ви напевно не вмієте рахувати...1 По партійним спискам обирається 225 депутатів.СН набере 40% , з урахуванням тих партій хто не пройде 5% барєр їх 40% перетворяться в 45% тобто 101 депутатА от на мажоритарці,де буде обиратись 199 депутатів-дай бог щоб вони набрали 30%-тобто 59 осібОт і вийде 101+59=160/450= 35,(5)%2 Найоптимальніше для рейтнгу коаліції було б СН+Голос (тоді ЄС євроопозиція,оппо-проросійська оппозиція.батьківщина-плаваюча оппозиція) - але в них не вистарчить голосів в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21120 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:21 detroytred написав: vano80 написав: detroytred написав: Sommer

О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.



Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.

А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))



То есть трактуй целесообразность, как хочешь.

Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию. О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом.А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))То есть трактуй целесообразность, как хочешь.Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.



Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа

Это ты к чему?



Должностные лица обязаны были поступать по закону.

Были бы возмущенные возгласы? Были бы.

Но:

1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.

Это ты к чему?Должностные лица обязаны были поступать по закону.Были бы возмущенные возгласы? Были бы.Но:1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.



В 2014-2015-м? Когда на востоке и так бурлило?



Даже от обьявления АТО полыхало зарево "кровавая хунта убивает саатечественников", а уж военное положение...



Там же по закону надо и комендантский час и привлечение к общественным работам и конфискация... эээ... изьятие имушества для военных целей...



Конечно, все 75% тогда одобрили бы, однозначно. В 2014-2015-м? Когда на востоке и так бурлило?Даже от обьявления АТО полыхало зарево "кровавая хунта убивает саатечественников", а уж военное положение...Там же по закону надо и комендантский час и привлечение к общественным работам и конфискация... эээ... изьятие имушества для военных целей...Конечно, все 75% тогда одобрили бы, однозначно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4382 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:23 Tegularius написав: Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком. Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев. В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев. Аlександр Повідомлень: 3232 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:24 detroytred написав: Sommer раньше хоть троллил избытком иронии, теперь перешёл на примитивное искажение (дипломатично выражаясь - примитивное искажение)). Sommer раньше хоть троллил избытком иронии, теперь перешёл на примитивное искажение (дипломатично выражаясь - примитивное искажение)).



Адаптируюсь под запросы 75% Адаптируюсь под запросы 75% Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4382 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:28 detroytred написав: Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.

Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.



В том-то и дело, что нет.



73% появились не по итогу 5 лет керування По.



Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.



Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.



Как таких еще назвать, чтобы одним словом? В том-то и дело, что нет.73% появились не по итогу 5 лет керування По.Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.Как таких еще назвать, чтобы одним словом? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4382 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:29 Аlександр написав: Tegularius написав: Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком. Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев. В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.



И Янык с Азировым!



Тому що нови обличчя! И Янык с Азировым!Тому що нови обличчя! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4382 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:32 Sommer

Зарево

В оппоСМИ.

Как Вы говорите - Ужос, Ужос))



Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.

Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.

Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были. ЗаревоВ оппоСМИ.Как Вы говорите - Ужос, Ужос))Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были. detroytred

Повідомлень: 21963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:32 Ethereum написав: Що там з обіцянками? Скільки % виконано? 0%

Що там з обіцянками? Скільки % виконано? 0%



Приблизно 2 у день:

Лічильник порушень Президента Зеленського

https://ze.live/ Приблизно 2 у день: Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4382 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:35 Sommer написав: detroytred написав: Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.

Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.



В том-то и дело, что нет.



73% появились не по итогу 5 лет керування По.



Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.



Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.



Как таких еще назвать, чтобы одним словом? В том-то и дело, что нет.73% появились не по итогу 5 лет керування По.Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.Как таких еще назвать, чтобы одним словом?

Так обыватель таков и есть.

Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.



Все керманичi работают с тем, что есть.

С обывателем. Так обыватель таков и есть.Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.Все керманичi работают с тем, что есть.С обывателем. detroytred

Повідомлень: 21963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:41 Sommer написав: Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.

Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет. Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет. Tegularius Повідомлень: 894 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3416341734183419> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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