Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Проста математика показує 1 СН набере приблизно 35% 2 ОППО приблизно 20% 3 ЄС приблизно 10 4 Голос приблизно 10% 5 Тимошенко приблизно 10% 6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
СН по опросам набирает 40-45%. С мажоритарниками реально набрать и 50. Порошенко, ОППО-Медведчук и Голос наберут меньше, чем вы написали. Но возможно, пройдут Гриценко, Смешко и Оппо-Ахметов. Тогда возможна коалиция с кем-то из них. В коалицию с Юлей не верю, коалиция с Голосом возможна, но очень не желательна. Коалиция СН с ЕС исключена, она как раз обнулит рейтинг СН и чревата массовыми протестами обманутых избирателей.
Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.
Ви напевно не вмієте рахувати... 1 По партійним спискам обирається 225 депутатів. СН набере 40% , з урахуванням тих партій хто не пройде 5% барєр їх 40% перетворяться в 45% тобто 101 депутат А от на мажоритарці,де буде обиратись 199 депутатів-дай бог щоб вони набрали 30%-тобто 59 осіб От і вийде 101+59=160/450= 35,(5)% 2 Найоптимальніше для рейтнгу коаліції було б СН+Голос (тоді ЄС євроопозиція,оппо-проросійська оппозиція.батьківщина-плаваюча оппозиція) - але в них не вистарчить голосів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Sommer О том и речь, что даже закона о гибридности не приняла.
Поэтому при агрессии, нападении врага - по закону ВП и все силы на отражение и борьбу с врагом. А так - одни под оккупацией и в окопах, а другие - танцы, шманцы, Мальдивы, коррупция, договорняки, выборы)))
То есть трактуй целесообразность, как хочешь. Поэтому неуместны претензии к инакомыслящему трактованию.
Тебе напомнить, сколько было вони из-за введения ВП в одной области (условно)? Да 73 процента усрались бы, если бы ВП по серьезному было. Он, возвращение сватов прям победа
Это ты к чему?
Должностные лица обязаны были поступать по закону. Были бы возмущенные возгласы? Были бы. Но: 1. Возможно они бы на этом и ограничились. На только возмущении.
В 2014-2015-м? Когда на востоке и так бурлило?
Даже от обьявления АТО полыхало зарево "кровавая хунта убивает саатечественников", а уж военное положение...
Там же по закону надо и комендантский час и привлечение к общественным работам и конфискация... эээ... изьятие имушества для военных целей...
Конечно, все 75% тогда одобрили бы, однозначно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
detroytred написав:Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.
В том-то и дело, что нет.
73% появились не по итогу 5 лет керування По.
Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.
Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.
Как таких еще назвать, чтобы одним словом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer Зарево В оппоСМИ. Как Вы говорите - Ужос, Ужос))
Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий. Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д. Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были.
detroytred написав:Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.
В том-то и дело, что нет.
73% появились не по итогу 5 лет керування По.
Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.
Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.
Как таких еще назвать, чтобы одним словом?
Так обыватель таков и есть. Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.
Все керманичi работают с тем, что есть. С обывателем.