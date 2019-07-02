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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3416341734183419

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
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7
Радикальна партія
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0
Самопоміч
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1
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9
Сила і честь
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2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:43

  detroytred написав:Sommer
Зарево :lol: :lol: :lol:
В оппоСМИ.
Как Вы говорите - Ужос, Ужос))

Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.


Например тихо помочь гиркинду захватить Славянск?

  detroytred написав:Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.
Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были.


Возможно если бы они их применили... Но они ведь демократы а не авторитарные диктаторы какие-нибудь, поэтому все надо делать тихо-мирно и прилично, чтобы не провоцировать... Ну и как оказалось это работает только тогда, когда вокруг тоже все демократы с приличным поведением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:45

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.

Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.


Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые". :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:49

  airmax78 написав:С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было


Спорный вопрос - может как раз список сторонников Порошенко и есть перекличкой далпайопов.

За время президентства Порошенко:

1) потеряно 1,5 млн рабочих мест и 2,6 млн общего населения (без фактора аннексии - только на контролируемой территории);

2) доля с/х в ВВП выросла с 13% до 19%. В экспорте - с 26% до 42%;

3) объем ПИИ уменьшился в среднем с 7 до 3 млрд долларов в год;

4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;

5) средняя пенсия уменьшилась со 190 до 105 долларов;

6) стоимость 1 Гкал тепла увеличилась с 21 до 60 долларов;

7) финансирование медицины уменьшилось с 12,2% до 8,9% расходов Бюджета;

8 ) финансирование образования уменьшилось с 20,9% до 17,2% расходов Бюджета;

9) наконец, превышение числа умерших над числом родившихся выросло с 26 до 42 человек на каждые 100 смертей!

И по-твоему, далпайопы - это те, кто решили сменить власть, а интеллектуалы - те, кто решил ее оставить дальше работать? :shock:

ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 02 лип, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:49

  Sommer написав:Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые". :mrgreen:

Нет конечно, никто не умирает от голода, и почти каждый может себе позволить купить смартфон :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:52

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.
Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.
1 У всіх країнах з кліматом подібним до нашого -люди які отримують до 500 доларів-50% платять за комуналку...
2 Наші пенсіонери ,отримуючі до 100 доларів-комуналку не платять взагалі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:52

Разобрался с регистрацией Шария.

Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.
Один к одному.

ФБ Сергей Щербина
Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.

В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:53

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.

Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.


По-мнению порохоботов, зубожиння - это жизнь на грани дефицита килокаллорий. А получение их в размере 2000 в день, пусть даже макаронами с хлебом, достаточный минимум среднестатистического ходака в Европу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:54

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.


В том-то и дело, что нет.

73% появились не по итогу 5 лет керування По.

Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.

Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.

Как таких еще назвать, чтобы одним словом? :mrgreen:

Так обыватель таков и есть.
Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.

Все керманичi работают с тем, что есть.
С обывателем.


Т.е. По просто не понял, что надо было делать. Ему не надо было развивать армию, внешнюю политику, промышленность, безвиз и т.д. - ему надо было просто скупить все ТВ каналы и лить обывателю в мозги то, что надо? :mrgreen:

Как там в анекдоте "если бы у меня были советские газеты, никто бы не узнал о моем поражении под Ватерлоо"?

Но боюсь на деле была бы байка о том, что победы армии Египта происходили все ближе и ближе к столице...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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