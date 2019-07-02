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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 341734183419342034213422> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 22:43 detroytred написав: Sommer

Зарево

В оппоСМИ.

Как Вы говорите - Ужос, Ужос))



Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.

ЗаревоВ оппоСМИ.Как Вы говорите - Ужос, Ужос))Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.



Например тихо помочь гиркинду захватить Славянск?



detroytred написав: Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.

Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были. Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были.



Возможно если бы они их применили... Но они ведь демократы а не авторитарные диктаторы какие-нибудь, поэтому все надо делать тихо-мирно и прилично, чтобы не провоцировать... Ну и как оказалось это работает только тогда, когда вокруг тоже все демократы с приличным поведением. Например тихо помочь гиркинду захватить Славянск?Возможно если бы они их применили... Но они ведь демократы а не авторитарные диктаторы какие-нибудь, поэтому все надо делать тихо-мирно и прилично, чтобы не провоцировать... Ну и как оказалось это работает только тогда, когда вокруг тоже все демократы с приличным поведением. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:45 Tegularius написав: Sommer написав: Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.

Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет. Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.



Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые". Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:49 airmax78 написав: С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было С семьей и окружением у меня все в порядке.



Спорный вопрос - может как раз список сторонников Порошенко и есть перекличкой далпайопов.



За время президентства Порошенко:



1) потеряно 1,5 млн рабочих мест и 2,6 млн общего населения (без фактора аннексии - только на контролируемой территории);



2) доля с/х в ВВП выросла с 13% до 19%. В экспорте - с 26% до 42%;



3) объем ПИИ уменьшился в среднем с 7 до 3 млрд долларов в год;



4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;



5) средняя пенсия уменьшилась со 190 до 105 долларов;



6) стоимость 1 Гкал тепла увеличилась с 21 до 60 долларов;



7) финансирование медицины уменьшилось с 12,2% до 8,9% расходов Бюджета;



8 ) финансирование образования уменьшилось с 20,9% до 17,2% расходов Бюджета;



9) наконец, превышение числа умерших над числом родившихся выросло с 26 до 42 человек на каждые 100 смертей!



И по-твоему, далпайопы - это те, кто решили сменить власть, а интеллектуалы - те, кто решил ее оставить дальше работать?



ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности! Спорный вопрос - может как раз список сторонников Порошенко и есть перекличкой далпайопов.За время президентства Порошенко:1) потеряно 1,5 млн рабочих мест и 2,6 млн общего населения (без фактора аннексии - только на контролируемой территории);2) доля с/х в ВВП выросла с 13% до 19%. В экспорте - с 26% до 42%;3) объем ПИИ уменьшился в среднем с 7 до 3 млрд долларов в год;4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;5) средняя пенсия уменьшилась со 190 до 105 долларов;6) стоимость 1 Гкал тепла увеличилась с 21 до 60 долларов;7) финансирование медицины уменьшилось с 12,2% до 8,9% расходов Бюджета;8 ) финансирование образования уменьшилось с 20,9% до 17,2% расходов Бюджета;9) наконец, превышение числа умерших над числом родившихся выросло с 26 до 42 человек на каждые 100 смертей!И по-твоему, далпайопы - это те, кто решили сменить власть, а интеллектуалы - те, кто решил ее оставить дальше работать?ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности! Востаннє редагувалось zРадио в Вів 02 лип, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:49 Sommer написав: Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые". Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые".

Нет конечно, никто не умирает от голода, и почти каждый может себе позволить купить смартфон Нет конечно, никто не умирает от голода, и почти каждый может себе позволить купить смартфон In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 896 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:52 Tegularius написав: Sommer написав: Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет. Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет. 1 У всіх країнах з кліматом подібним до нашого -люди які отримують до 500 доларів-50% платять за комуналку...

2 Наші пенсіонери ,отримуючі до 100 доларів-комуналку не платять взагалі. 1 У всіх країнах з кліматом подібним до нашого -люди які отримують до 500 доларів-50% платять за комуналку...2 Наші пенсіонери ,отримуючі до 100 доларів-комуналку не платять взагалі. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21123 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:52 Разобрался с регистрацией Шария.



Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.

Один к одному.



ФБ Сергей Щербина

Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.

Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.



В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. freeze 4 Повідомлень: 12066 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:53 Tegularius написав: Sommer написав: Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.

Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет. Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.



По-мнению порохоботов, зубожиння - это жизнь на грани дефицита килокаллорий. А получение их в размере 2000 в день, пусть даже макаронами с хлебом, достаточный минимум среднестатистического ходака в Европу По-мнению порохоботов, зубожиння - это жизнь на грани дефицита килокаллорий. А получение их в размере 2000 в день, пусть даже макаронами с хлебом, достаточный минимум среднестатистического ходака в Европу zРадио

Повідомлень: 2772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:54 detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав: Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.

Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.



В том-то и дело, что нет.



73% появились не по итогу 5 лет керування По.



Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.



Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.



Как таких еще назвать, чтобы одним словом? В том-то и дело, что нет.73% появились не по итогу 5 лет керування По.Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.Как таких еще назвать, чтобы одним словом?

Так обыватель таков и есть.

Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.



Все керманичi работают с тем, что есть.

С обывателем. Так обыватель таков и есть.Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.Все керманичi работают с тем, что есть.С обывателем.



Т.е. По просто не понял, что надо было делать. Ему не надо было развивать армию, внешнюю политику, промышленность, безвиз и т.д. - ему надо было просто скупить все ТВ каналы и лить обывателю в мозги то, что надо?



Как там в анекдоте "если бы у меня были советские газеты, никто бы не узнал о моем поражении под Ватерлоо"?



Но боюсь на деле была бы байка о том, что победы армии Египта происходили все ближе и ближе к столице... Т.е. По просто не понял, что надо было делать. Ему не надо было развивать армию, внешнюю политику, промышленность, безвиз и т.д. - ему надо было просто скупить все ТВ каналы и лить обывателю в мозги то, что надо?Как там в анекдоте "если бы у меня были советские газеты, никто бы не узнал о моем поражении под Ватерлоо"?Но боюсь на деле была бы байка о том, что победы армии Египта происходили все ближе и ближе к столице... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:03 detroytred написав: Эти же граждане 5 лет назад дали один тур... Эти же граждане 5 лет назад дали один тур...



Даже чисто математически по-другому не может быть. Кому это непонятно, советую почитать теорию множеств.



Для Макса, Соммера, Франта и др. обыватель Василий, проголосовавший в 2014-м за Порошенко - интеллектуал, и тот же обыватель Василий, проголосовавший в 2019-м за Зеленского - далпайоп.



Интересно здесь вот что - кто за 5 лет из интеллектуала Василия сделал далпайопа, когда вся полнота власти, включая пропагандистскую машину, была в руках Порошенко? Никаких российских каналов, никаких Контактиков с Яндексами. Только правдивые Фейсбучики да Миротворцы.



Неужто один единственный 1+1 со своим Голобородько? Даже чисто математически по-другому не может быть. Кому это непонятно, советую почитать теорию множеств.Дляи др. обыватель Василий, проголосовавший в 2014-м за Порошенко - интеллектуал, и тот же обыватель Василий, проголосовавший в 2019-м за Зеленского - далпайоп.Интересно здесь вот что - кто за 5 лет из интеллектуала Василия сделал далпайопа, когда вся полнота власти, включая пропагандистскую машину, была в руках Порошенко?Никаких российских каналов, никаких Контактиков с Яндексами. Только правдивые Фейсбучики да Миротворцы.Неужто один единственный 1+1 со своим Голобородько? zРадио

Повідомлень: 2772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:04 Re: Політичні дискусії zРадио написав: 1) потеряно 1,5 млн рабочих мест и 2,6 млн общего населения (без фактора аннексии - только на контролируемой территории); 1) потеряно 1,5 млн рабочих мест и 2,6 млн общего населения (без фактора аннексии - только на контролируемой территории); Тобто враховуючи що 3(оптимістичні прогнози)-5(песимістичні прогнози)млн виїхало на заробітки- то зменшення робочих місць на 1,5 млн=збільшенню вакансій вільних робочих місць на 1,5-3,5 млн...

По моєму-досягнення

zРадио написав: 2) доля с/х в ВВП выросла с 13% до 19%. В экспорте - с 26% до 42%; 2) доля с/х в ВВП выросла с 13% до 19%. В экспорте - с 26% до 42%; Яка різниця за рахунок якої групи збільшився експорт?

Головне щоб

а - він ріс

б - розмір доданої вартості на ньому був високим

в - його структура створювала подальші можливості перетворення сировинного на товари з високою доданою вартістю(зернові з часом на муку, муку з часом на печеньки... і так по всій структурі)

zРадио написав: 3) объем ПИИ уменьшился в среднем с 7 до 3 млрд долларов в год; 3) объем ПИИ уменьшился в среднем с 7 до 3 млрд долларов в год; Переводи заробітчан в рази компенсували це зменшення

zРадио написав: 4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;

5) средняя пенсия уменьшилась со 190 до 105 долларов; 4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;5) средняя пенсия уменьшилась со 190 до 105 долларов; Здавалось би тут вже нічого не скажеш...

Але в той самий час,в доларах при зменшенні зарплати на 10% - вартість хліба в доларах впала в 2 рази , проїзд в транспорті в 1,5 рази, вартість житла на 30% і так далі.....

zРадио написав: 6) стоимость 1 Гкал тепла увеличилась с 21 до 60 долларов; 6) стоимость 1 Гкал тепла увеличилась с 21 до 60 долларов; субсидії стали 55 млрд грн ,щоб компенсувати малоймущим.а працюючим ЄСВ зменшили в 2 рази

zРадио написав: 7) финансирование медицины уменьшилось с 12,2% до 8,9% расходов Бюджета;

8 ) финансирование образования уменьшилось с 20,9% до 17,2% расходов Бюджета; 7) финансирование медицины уменьшилось с 12,2% до 8,9% расходов Бюджета;8 ) финансирование образования уменьшилось с 20,9% до 17,2% расходов Бюджета; Те саме що і з вартістю хліба-що медицина,що освіта-внутрішній гривневий продукт , тому при рості ВВП в 3 рази - не дивно що відсоток впав+війна...

zРадио написав: 9) наконец, превышение числа умерших над числом родившихся выросло с 26 до 42 человек на каждые 100 смертей! 9) наконец, превышение числа умерших над числом родившихся выросло с 26 до 42 человек на каждые 100 смертей! Тут проблема особисто Порошенка і моя...

Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані Тобто враховуючи що 3(оптимістичні прогнози)-5(песимістичні прогнози)млн виїхало на заробітки- то зменшення робочих місць на 1,5 млн=збільшенню вакансій вільних робочих місць на 1,5-3,5 млн...По моєму-досягненняЯка різниця за рахунок якої групи збільшився експорт?Головне щоба - він рісб - розмір доданої вартості на ньому був високимв - його структура створювала подальші можливості перетворення сировинного на товари з високою доданою вартістю(зернові з часом на муку, муку з часом на печеньки... і так по всій структурі)Переводи заробітчан в рази компенсували це зменшенняЗдавалось би тут вже нічого не скажеш...Але в той самий час,в доларах при зменшенні зарплати на 10% - вартість хліба в доларах впала в 2 рази , проїзд в транспорті в 1,5 рази, вартість житла на 30% і так далі.....субсидії стали 55 млрд грн ,щоб компенсувати малоймущим.а працюючим ЄСВ зменшили в 2 разиТе саме що і з вартістю хліба-що медицина,що освіта-внутрішній гривневий продукт , тому при рості ВВП в 3 рази - не дивно що відсоток впав+війна...Тут проблема особисто Порошенка і моя...Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21123 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 341734183419342034213422> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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