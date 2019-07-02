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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 22:43
detroytred написав:Sommer
Зарево
В оппоСМИ.
Как Вы говорите - Ужос, Ужос))
Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.
Например тихо помочь гиркинду захватить Славянск?
detroytred написав:
Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.
Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были.
Возможно если бы они их применили... Но они ведь демократы а не авторитарные диктаторы какие-нибудь, поэтому все надо делать тихо-мирно и прилично, чтобы не провоцировать... Ну и как оказалось это работает только тогда, когда вокруг тоже все демократы с приличным поведением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:45
Tegularius написав: Sommer написав:
Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.
Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.
Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:49
airmax78 написав:
С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было
Спорный вопрос - может как раз список сторонников Порошенко и есть перекличкой далпайопов.
За время президентства Порошенко:
1) потеряно 1,5 млн рабочих мест и 2,6 млн общего населения (без фактора аннексии - только на контролируемой территории);
2) доля с/х в ВВП выросла с 13% до 19%. В экспорте - с 26% до 42%;
3) объем ПИИ уменьшился в среднем с 7 до 3 млрд долларов в год;
4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;
5) средняя пенсия уменьшилась со 190 до 105 долларов;
6) стоимость 1 Гкал тепла увеличилась с 21 до 60 долларов;
7) финансирование медицины уменьшилось с 12,2% до 8,9% расходов Бюджета;
8 ) финансирование образования уменьшилось с 20,9% до 17,2% расходов Бюджета;
9) наконец, превышение числа умерших над числом родившихся выросло с 26 до 42 человек на каждые 100 смертей!
И по-твоему, далпайопы - это те, кто решили сменить власть, а интеллектуалы - те, кто решил ее оставить дальше работать?
ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности!
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 02 лип, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:49
Sommer написав:
Да-да, я помню сообщения на форуме "тарифный геноцид, весь Киев вымер, улицы пустые".
Нет конечно, никто не умирает от голода, и почти каждый может себе позволить купить смартфон
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:52
Tegularius написав: Sommer написав:
Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.
Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.
1 У всіх країнах з кліматом подібним до нашого -люди які отримують до 500 доларів-50% платять за комуналку...
2 Наші пенсіонери ,отримуючі до 100 доларів-комуналку не платять взагалі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:52
Разобрался с регистрацией Шария.
Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.
Один к одному.
ФБ Сергей Щербина
Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:53
Tegularius написав: Sommer написав:
Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.
Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.
По-мнению порохоботов, зубожиння - это жизнь на грани дефицита килокаллорий. А получение их в размере 2000 в день, пусть даже макаронами с хлебом, достаточный минимум среднестатистического ходака в Европу
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:54
detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав:
Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.
В том-то и дело, что нет.
73% появились не по итогу 5 лет керування По.
Они появились потому, что эти 73% повперили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков. Несмотря на то, что и тогда реальность была совсем другая и сейчас зубожиння, барыги и свинарчуки только усилились.
Даже тут было по треду было заметно "ой, он такой красивенький, я буду за него голосовать", "он обещал, что мы будем вместе управлять страной по фейсбуку" и т.д.
Как таких еще назвать, чтобы одним словом?
Так обыватель таков и есть.
Это комми хотели из него строителя (коммунизма) получить.
Все керманичi работают с тем, что есть.
С обывателем.
Т.е. По просто не понял, что надо было делать. Ему не надо было развивать армию, внешнюю политику, промышленность, безвиз и т.д. - ему надо было просто скупить все ТВ каналы и лить обывателю в мозги то, что надо?
Как там в анекдоте "если бы у меня были советские газеты, никто бы не узнал о моем поражении под Ватерлоо"?
Но боюсь на деле была бы байка о том, что победы армии Египта происходили все ближе и ближе к столице...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:03
detroytred написав:
Эти же граждане 5 лет назад дали один тур...
Даже чисто математически по-другому не может быть. Кому это непонятно, советую почитать теорию множеств.
Для Макса, Соммера, Франта
и др. обыватель Василий, проголосовавший в 2014-м за Порошенко - интеллектуал, и тот же обыватель Василий, проголосовавший в 2019-м за Зеленского - далпайоп.
Интересно здесь вот что - кто за 5 лет из интеллектуала Василия сделал далпайопа, когда вся полнота власти, включая пропагандистскую машину, была в руках Порошенко?
Никаких российских каналов, никаких Контактиков с Яндексами. Только правдивые Фейсбучики да Миротворцы.
Неужто один единственный 1+1 со своим Голобородько?
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:04
zРадио написав:
1) потеряно 1,5 млн рабочих мест и 2,6 млн общего населения (без фактора аннексии - только на контролируемой территории);
Тобто враховуючи що 3(оптимістичні прогнози)-5(песимістичні прогнози)млн виїхало на заробітки- то зменшення робочих місць на 1,5 млн=збільшенню вакансій вільних робочих місць на 1,5-3,5 млн...
По моєму-досягнення
zРадио написав:
2) доля с/х в ВВП выросла с 13% до 19%. В экспорте - с 26% до 42%;
Яка різниця за рахунок якої групи збільшився експорт?
Головне щоб
а - він ріс
б - розмір доданої вартості на ньому був високим
в - його структура створювала подальші можливості перетворення сировинного на товари з високою доданою вартістю(зернові з часом на муку, муку з часом на печеньки... і так по всій структурі)
zРадио написав:
3) объем ПИИ уменьшился в среднем с 7 до 3 млрд долларов в год;
Переводи заробітчан в рази компенсували це зменшення
zРадио написав:
4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;
5) средняя пенсия уменьшилась со 190 до 105 долларов;
Здавалось би тут вже нічого не скажеш...
Але в той самий час,в доларах при зменшенні зарплати на 10% - вартість хліба в доларах впала в 2 рази , проїзд в транспорті в 1,5 рази, вартість житла на 30% і так далі.....
zРадио написав:
6) стоимость 1 Гкал тепла увеличилась с 21 до 60 долларов;
субсидії стали 55 млрд грн ,щоб компенсувати малоймущим.а працюючим ЄСВ зменшили в 2 рази
zРадио написав:
7) финансирование медицины уменьшилось с 12,2% до 8,9% расходов Бюджета;
8 ) финансирование образования уменьшилось с 20,9% до 17,2% расходов Бюджета;
Те саме що і з вартістю хліба-що медицина,що освіта-внутрішній гривневий продукт , тому при рості ВВП в 3 рази - не дивно що відсоток впав+війна...
zРадио написав:
9) наконец, превышение числа умерших над числом родившихся выросло с 26 до 42 человек на каждые 100 смертей!
Тут проблема особисто Порошенка і моя...
Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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