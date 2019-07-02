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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 34183419342034213422>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:09

  zРадио написав:Для Макса, Соммера, Франта и др. обыватель Василий, проголосовавший в 2014-м за Порошенко - интеллектуал, и тот же обыватель Василий, проголосовавший в 2019-м за Зеленского - далпайоп.
Тут не треба змішувати
Було
10% розуміючих
90% вірячих
80% з яких проголосували за Європу у програмах Порошенко+Тимошенко
Стало
25% розуміючих
75% вірячих
25% розуміючих - проголосувало за Європу
75% вірячих - проголосувало за халяву...
І в першому і в другому випадку вірячі не = інтелектуали.
При цьому перебування у владі Порошенка-зменшило кількість не інтелектуалів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:09

  zРадио написав:
  airmax78 написав:С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было


Спорный вопрос - может как раз список сторонников Порошенко и есть перекличкой далпайопов.

За время президентства Порошенко:

4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;


Итак, смотрим, как на этот раз врет нам кремлеботик.

Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8 (3601 / 11.4)
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/

Май 2019-го: средняя зарплата $392.2 (10239 / 26.1)
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/

В остальном он тоже передергивает, просто это легче всего проверяется.

  zРадио написав:ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности!


Да-да, задумайся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:11

Sommer
))))
Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.
Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.

Вариантов много.
Начиная с той же Польши, где Лешека убрали, но дело продолжилось дальше.
Или проще - уж не артист заменил...

Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.
Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:13

Будивельник
Реалии иные.
Платят пенсы и до 40% за коммуналь.
Массово и реально.

Ну а уж какие исключения есть...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:13

  Sommer написав:Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/

Май 2019-го: средняя зарплата $393.8
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/



Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:16

  detroytred написав:Будивельник
Реалии иные.
Платят пенсы и до 40% за коммуналь.
Массово и реально.
Ну а уж какие исключения есть...
1 Платять звичайно...Наприклад моя мама платить за трьохкімнатну 2000 грн маючи 5000грн пенсії...
Тільки от таке дурне запитання
А кому дістанеться ця трьохкімнатна і чи не повинен той кому цей 1 млн дістанеться- на протязі хай 10 років виділити своїй мамі трошки грошей,нехай всього 0,2 млн за цей час?
2 Також платять ,якщо прописані діти... але може це питання дітей?
3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії...
І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше..
Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:23

  Sommer написав:
  zРадио написав:ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности!


Да-да, задумайся.

их там много строчит под этим новым ником.
вменяемый человек не может сутками ветку марать, разве что содержанка какая безмозглая...
так что пусть задумаются :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:24

  freeze написав:Разобрался с регистрацией Шария.

Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.
Один к одному.

ФБ Сергей Щербина
Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.

В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.


Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится. :mrgreen:

Итак, решение по майору:
https://korrespondent.net/ukraine/politics/104644-major-melnichenko-vyigral-sud-protiv-ukrainy-obnovleno
Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады.


Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114061.html
Стаття 9. Право бути обраним
1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:25

  zРадио написав:
  Sommer написав:Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/

Май 2019-го: средняя зарплата $393.8
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/



Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013/


Тобто кремлеботу зрадио Майдан заважає. :D
Тобі ж нічого не платять зараз,чого вимахуватися :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:26

  yanyura написав:
  Yuri_T написав:и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...

Где вы там Клюева увидели?
...
Клюева нет.

"Клюева нет" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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