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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34183419342034213422> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 23:09 zРадио написав: Для Макса, Соммера, Франта и др. обыватель Василий, проголосовавший в 2014-м за Порошенко - интеллектуал, и тот же обыватель Василий, проголосовавший в 2019-м за Зеленского - далпайоп. Для Макса, Соммера, Франта и др. обыватель Василий, проголосовавший в 2014-м за Порошенко - интеллектуал, и тот же обыватель Василий, проголосовавший в 2019-м за Зеленского - далпайоп. Тут не треба змішувати

Було

10% розуміючих

90% вірячих

80% з яких проголосували за Європу у програмах Порошенко+Тимошенко

Стало

25% розуміючих

75% вірячих

25% розуміючих - проголосувало за Європу

75% вірячих - проголосувало за халяву...

І в першому і в другому випадку вірячі не = інтелектуали.

При цьому перебування у владі Порошенка-зменшило кількість не інтелектуалів. Тут не треба змішуватиБуло10% розуміючих90% вірячих80% з яких проголосували за Європу у програмах Порошенко+ТимошенкоСтало25% розуміючих75% вірячих25% розуміючих - проголосувало за Європу75% вірячих - проголосувало за халяву...І в першому і в другому випадку вірячі не = інтелектуали.При цьому перебування у владі Порошенка-зменшило кількість не інтелектуалів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21123 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:09 zРадио написав: airmax78 написав: С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было С семьей и окружением у меня все в порядке.



Спорный вопрос - может как раз список сторонников Порошенко и есть перекличкой далпайопов.



За время президентства Порошенко:



4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;

Спорный вопрос - может как раз список сторонников Порошенко и есть перекличкой далпайопов.За время президентства Порошенко:4) средняя зарплата уменьшилась с 425 до 380 долларов;



Итак, смотрим, как на этот раз врет нам кремлеботик.



Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8 (3601 / 11.4)

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/



Май 2019-го: средняя зарплата $392.2 (10239 / 26.1)

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/



В остальном он тоже передергивает, просто это легче всего проверяется.



zРадио написав: ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности! ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности!



Да-да, задумайся. Итак, смотрим, как на этот раз врет нам кремлеботик.Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8 (3601 / 11.4)Май 2019-го: средняя зарплата $392.2 (10239 / 26.1)В остальном он тоже передергивает, просто это легче всего проверяется.Да-да, задумайся. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:11 Sommer

))))

Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.

Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.



Вариантов много.

Начиная с той же Польши, где Лешека убрали, но дело продолжилось дальше.

Или проще - уж не артист заменил...



Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.

Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь. detroytred

Повідомлень: 21965 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:13 Будивельник

Реалии иные.

Платят пенсы и до 40% за коммуналь.

Массово и реально.



Ну а уж какие исключения есть... detroytred

Повідомлень: 21965 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:13 Sommer написав: Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/



Май 2019-го: средняя зарплата $393.8

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/



Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8Май 2019-го: средняя зарплата $393.8



Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе



https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013/ Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе zРадио

Повідомлень: 2772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:16 detroytred написав: Будивельник

Реалии иные.

Платят пенсы и до 40% за коммуналь.

Массово и реально.

Ну а уж какие исключения есть... БудивельникРеалии иные.Платят пенсы и до 40% за коммуналь.Массово и реально.Ну а уж какие исключения есть... 1 Платять звичайно...Наприклад моя мама платить за трьохкімнатну 2000 грн маючи 5000грн пенсії...

Тільки от таке дурне запитання

А кому дістанеться ця трьохкімнатна і чи не повинен той кому цей 1 млн дістанеться- на протязі хай 10 років виділити своїй мамі трошки грошей,нехай всього 0,2 млн за цей час?

2 Також платять ,якщо прописані діти... але може це питання дітей?

3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії...

І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше..

Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає. 1 Платять звичайно...Наприклад моя мама платить за трьохкімнатну 2000 грн маючи 5000грн пенсії...Тільки от таке дурне запитанняА кому дістанеться ця трьохкімнатна і чи не повинен той кому цей 1 млн дістанеться- на протязі хай 10 років виділити своїй мамі трошки грошей,нехай всього 0,2 млн за цей час?2 Також платять ,якщо прописані діти... але може це питання дітей?3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії...І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше..Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21123 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:23 Sommer написав: zРадио написав: ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности! ИМХО, тебе стоит всерьез задуматься о собственной адекватности!



Да-да, задумайся. Да-да, задумайся.

их там много строчит под этим новым ником.

вменяемый человек не может сутками ветку марать, разве что содержанка какая безмозглая...

так что пусть задумаются их там много строчит под этим новым ником.вменяемый человек не может сутками ветку марать, разве что содержанка какая безмозглая...так что пусть задумаются Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14060 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1872 раз. Подякували: 4021 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:24 freeze написав: Разобрался с регистрацией Шария.



Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.

Один к одному.



ФБ Сергей Щербина

Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.

Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.



В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Разобрался с регистрацией Шария.Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.Один к одному.ФБ Сергей ЩербинаТак вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.



Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.



Итак, решение по майору:

https://korrespondent.net/ukraine/politics/104644-major-melnichenko-vyigral-sud-protiv-ukrainy-obnovleno

Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады .



Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет:



http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114061.html

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.Итак, решение по майору:Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет: Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:25 zРадио написав: Sommer написав: Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/



Май 2019-го: средняя зарплата $393.8

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/



Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8Май 2019-го: средняя зарплата $393.8



Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе



https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013/ Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе



Тобто кремлеботу зрадио Майдан заважає.

Тобі ж нічого не платять зараз,чого вимахуватися Тобто кремлеботу зрадио Майдан заважає.Тобі ж нічого не платять зараз,чого вимахуватися Ethereum Повідомлень: 601 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:26 yanyura написав: Yuri_T написав: и эндрю клюева по 46-му округу протащить.

как это мило... и эндрю клюева по 46-му округу протащить.как это мило...

Где вы там Клюева увидели?

...

Клюева нет. Где вы там Клюева увидели?...Клюева нет.

"Клюева нет" (с) "Клюева нет" (с) Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14060 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1872 раз. Подякували: 4021 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 34183419342034213422> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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