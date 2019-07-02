Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Для Макса, Соммера, Франта и др. обыватель Василий, проголосовавший в 2014-м за Порошенко - интеллектуал, и тот же обыватель Василий, проголосовавший в 2019-м за Зеленского - далпайоп.
Тут не треба змішувати Було 10% розуміючих 90% вірячих 80% з яких проголосували за Європу у програмах Порошенко+Тимошенко Стало 25% розуміючих 75% вірячих 25% розуміючих - проголосувало за Європу 75% вірячих - проголосувало за халяву... І в першому і в другому випадку вірячі не = інтелектуали. При цьому перебування у владі Порошенка-зменшило кількість не інтелектуалів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе
detroytred написав:Будивельник Реалии иные. Платят пенсы и до 40% за коммуналь. Массово и реально. Ну а уж какие исключения есть...
1 Платять звичайно...Наприклад моя мама платить за трьохкімнатну 2000 грн маючи 5000грн пенсії... Тільки от таке дурне запитання А кому дістанеться ця трьохкімнатна і чи не повинен той кому цей 1 млн дістанеться- на протязі хай 10 років виділити своїй мамі трошки грошей,нехай всього 0,2 млн за цей час? 2 Також платять ,якщо прописані діти... але може це питання дітей? 3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії... І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше.. Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко. Один к одному.
ФБ Сергей Щербина Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине. Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.
Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.
Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе