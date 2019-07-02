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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3419342034213422> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 23:28 zРадио написав: Sommer написав: Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/



Май 2019-го: средняя зарплата $393.8

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/



Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8Май 2019-го: средняя зарплата $393.8



Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе



https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013/ Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе



И пошел вилять.



Сначала написал:

zРадио написав: За время президентства Порошенко:

Порошенко:



А теперь он пытается натянуть сову на глобус.



Зеленский с Вакарчуком на Майдане кстати тоже были, так что можешь обвинять и их. И пошел вилять.Сначала написал:А теперь он пытается натянуть сову на глобус.Зеленский с Вакарчуком на Майдане кстати тоже были, так что можешь обвинять и их. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:30 budivelnik написав: 3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії... 3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії...



А если детей нет,то, конечно, нужно составить завещание с какой-нибудь из многочисленных контор по убийству (пардон, уходу) за одиноким пенсионером



budivelnik написав: І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше.. І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше..

См. выше





budivelnik написав: Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає. Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає.

Последний отопительный сезон 2018-2019г год держава под руководством Порошенко или Гройсмана ( по вкусу) делала это очень плохо.

Мало того, что дурила с назначением субсидии когда прислала бумажку о ее назначенном размере, а в платежках они не отображались и чтобы добиться через 3 месяца их выплат нужно было написать несколько писем в Собес чего основная масса пенсионеров бы не сделала, а начала набирать долги или платить 100% если есть чем.

Так еще и размер их явно не 15%, а 25% от начисленной от пенсии суммы. Естественно, без телефона, телевизора, домофона и в рамках урезанных норм потребления А если детей нет,то, конечно, нужно составить завещание с какой-нибудь из многочисленных контор по убийству (пардон, уходу) за одиноким пенсионеромСм. вышеПоследний отопительный сезон 2018-2019г год держава под руководством Порошенко или Гройсмана ( по вкусу) делала это очень плохо.Мало того, что дурила с назначением субсидии когда прислала бумажку о ее назначенном размере, а в платежках они не отображались и чтобы добиться через 3 месяца их выплат нужно было написать несколько писем в Собес чего основная масса пенсионеров бы не сделала, а начала набирать долги или платить 100% если есть чем.Так еще и размер их явно не 15%, а 25% от начисленной от пенсии суммы. Естественно, без телефона, телевизора, домофона и в рамках урезанных норм потребления Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1516 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:32 detroytred написав: Sommer

))))

Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.

Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.

Sommer))))Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.



Делать все хорошее и ничего плохого? Одобряю.



detroytred написав: Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.

Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь. Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь.



Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же. Делать все хорошее и ничего плохого? Одобряю.Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:36 Sommer написав: Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же. Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.

Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?

Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили. Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили. Tegularius Повідомлень: 896 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:37 Yuri_T написав: yanyura написав: Yuri_T написав: и эндрю клюева по 46-му округу протащить.

как это мило... и эндрю клюева по 46-му округу протащить.как это мило...

Где вы там Клюева увидели?

...

Клюева нет. Где вы там Клюева увидели?...Клюева нет.

"Клюева нет" (с) "Клюева нет" (с)



Как неудобно-то вышло.



Ну пропустим это, несомненно единичное, явление. Зеленский президентом ведь совсем немного, во всем остальном у него безупречное правление.



Или правильно писать "бе зе пречное"? Ау, зекоманда, он безе любит или только шаурму? Как неудобно-то вышло.Ну пропустим это, несомненно единичное, явление. Зеленский президентом ведь совсем немного, во всем остальном у него безупречное правление. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:40 Tegularius написав: Sommer написав: Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же. Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.

Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?

Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?



А вот это вот "под чужим именем" - это типа 50 вилл Яценюка в Майами.



Tegularius написав: Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили. Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили.



Естественно. Как говорится, "не мы первые начали". А вот это вот "под чужим именем" - это типа 50 вилл Яценюка в Майами.Естественно. Как говорится, "не мы первые начали". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:45 Sommer написав: Как неудобно-то вышло.

Как неудобно-то вышло.

даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.

не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.

тут еще и юру из енакиево почистили портновские кореша.

силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле. же ву при, авек плезир (с)



даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.тут еще и юру из енакиево почистили портновские кореша.силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле. же ву при, авек плезир (с) Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14060 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1872 раз. Подякували: 4021 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:51 Yuri_T написав: Sommer написав: Как неудобно-то вышло.

Как неудобно-то вышло.

даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.

не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.

даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.



Да, добрый человек даже счетчик этой справедливости завел. Да, добрый человек даже счетчик этой справедливости завел. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 23:56 budivelnik написав: Тобто враховуючи що 3(оптимістичні прогнози)-5(песимістичні прогнози)млн виїхало на заробітки- то зменшення робочих місць на 1,5 млн=збільшенню вакансій вільних робочих місць на 1,5-3,5 млн...

По моєму-досягнення

Тобто враховуючи що 3(оптимістичні прогнози)-5(песимістичні прогнози)млн виїхало на заробітки- то зменшення робочих місць на 1,5 млн=збільшенню вакансій вільних робочих місць на 1,5-3,5 млн...По моєму-досягнення



Кому адресован твой бред? Потеря 1,5 млн рабочих мест значит только то, что (еще) 1,5 млн человек в ближайшие десятилетия в Украину не вернутся, потому что им здесь не будет что делать и на что жить. А вакансиям можно радоваться только тем, которые открыты по поводу создания рабочих мест, а не по поводу того, что они не заполняются, т.к. украинский работодатель настолько беден, что не может предложить столько, чтобы соискатель не ехал в Польшу, или РФ!



Неудивительно, что ты поддерживаешь Порошенко, если за откровенным провалом видишь сюрреалистичные заслуги!



budivelnik написав: Яка різниця за рахунок якої групи збільшився експорт?

Яка різниця за рахунок якої групи збільшився експорт?



Да-да, скажи об этом Японии, скажи Германии, скажи США. Та даже Чехии скажи...



Есть разница, и большая! Сложные производства создают высокую занятость и разделение труда, что двигает уровень образования вперед и обеспечивает высокий уровень доходов большого числа людей, формирующих из себя средний класс.



Сельское хозяйство же, как и добыча сырья, в лучшем случае порождает высокое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест, а худшем - низкое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест вместе с высоким количеством безработных.



budivelnik написав: Переводи заробітчан в рази компенсували це зменшення

Переводи заробітчан в рази компенсували це зменшення



Еще один перл - ты сравниваешь длинные инвестиции в производство и инфраструктуру с ежедневными средствами на карманные расходы. С т.з. текущего платежного баланса разницы, действительно, нет. Но с т.з. целевого использования и долгосрочного воздействия - это вещи просто несравнимые!



Да, и не забывай, что переводы заробитчан - это кривая, у которой есть не только восходящая часть, но и нисходящая. Эмигранты очень часто оседают и забирают со временем тех, кому они ранее переводили в Украину деньги. Правило - чем больше эмигрантов, тем больше переводов - работает лишь до поры. С течением времени начнет работать другое правило - чем больше эмигрантов, тем меньше переводов!





budivelnik написав: Здавалось би тут вже нічого не скажеш...

Але в той самий час,в доларах при зменшенні зарплати на 10% - вартість хліба в доларах впала в 2 рази , проїзд в транспорті в 1,5 рази, вартість житла на 30% і так далі.....

Здавалось би тут вже нічого не скажеш...Але в той самий час,в доларах при зменшенні зарплати на 10% - вартість хліба в доларах впала в 2 рази , проїзд в транспорті в 1,5 рази, вартість житла на 30% і так далі.....



Вранье все, кроме недвижимости. А само снижение стоимости недвижимости - признак экономических проблем, а не процветания!



budivelnik написав: субсидії стали 55 млрд грн ,щоб компенсувати малоймущим.а працюючим ЄСВ зменшили в 2 рази

субсидії стали 55 млрд грн ,щоб компенсувати малоймущим.а працюючим ЄСВ зменшили в 2 рази



Субсидии существовали даже для тех, кто до повышений платил по 21 доллар за Гкал. Сто раз уже обсуждали - не манипулируй.



Что касается ЕСВ - средняя зарплата снизилась даже с учетом его уполовинивания. Снова незачет!



budivelnik написав: Те саме що і з вартістю хліба-що медицина,що освіта-внутрішній гривневий продукт , тому при рості ВВП в 3 рази - не дивно що відсоток впав+війна...

Те саме що і з вартістю хліба-що медицина,що освіта-внутрішній гривневий продукт , тому при рості ВВП в 3 рази - не дивно що відсоток впав+війна...



Помимо увеличения финансирования армии, также существенно была увеличена доля расходов на АП, ВР и КМ. Интересно девки пляшут... Медицина и образование - это у нас значит внутренний гривневый продукт, на котором можно сэкономить, а работа чинуш - внешний долларовый, которому нужно прибавить?



Собственно, ты назвал вещи своими именами - все правильно, это и есть приоритеты работы Порошенко!





budivelnik написав: Тут проблема особисто Порошенка і моя...

Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані Тут проблема особисто Порошенка і моя...Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані



Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял! Кому адресован твой бред? Потеря 1,5 млн рабочих мест значит только то, что (еще) 1,5 млн человек в ближайшие десятилетия в Украину не вернутся, потому что им здесь не будет что делать и на что жить. А вакансиям можно радоваться только тем, которые открыты по поводу создания рабочих мест, а не по поводу того, что они не заполняются, т.к. украинский работодатель настолько беден, что не может предложить столько, чтобы соискатель не ехал в Польшу, или РФ!Неудивительно, что ты поддерживаешь Порошенко, если за откровенным провалом видишь сюрреалистичные заслуги!Да-да, скажи об этом Японии, скажи Германии, скажи США. Та даже Чехии скажи...Есть разница, и большая! Сложные производства создают высокую занятость и разделение труда, что двигает уровень образования вперед и обеспечивает высокий уровень доходов большого числа людей, формирующих из себя средний класс.Сельское хозяйство же, как и добыча сырья, в лучшем случае порождает высокое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест, а худшем - низкое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест вместе с высоким количеством безработных.Еще один перл - ты сравниваешь длинные инвестиции в производство и инфраструктуру с ежедневными средствами на карманные расходы. С т.з. текущего платежного баланса разницы, действительно, нет. Но с т.з. целевого использования и долгосрочного воздействия - это вещи просто несравнимые!Да, и не забывай, что переводы заробитчан - это кривая, у которой есть не только восходящая часть, но и нисходящая. Эмигранты очень часто оседают и забирают со временем тех, кому они ранее переводили в Украину деньги. Правило - чем больше эмигрантов, тем больше переводов - работает лишь до поры. С течением времени начнет работать другое правило - чем больше эмигрантов, тем меньше переводов!Вранье все, кроме недвижимости. А само снижение стоимости недвижимости - признак экономических проблем, а не процветания!Субсидии существовали даже для тех, кто до повышений платил по 21 доллар за Гкал. Сто раз уже обсуждали - не манипулируй.Что касается ЕСВ - средняя зарплата снизилась даже с учетом его уполовинивания. Снова незачет!Помимо увеличения финансирования армии, также существенно была увеличена доля расходов на АП, ВР и КМ. Интересно девки пляшут... Медицина и образование - это у нас значит внутренний гривневый продукт, на котором можно сэкономить, а работа чинуш - внешний долларовый, которому нужно прибавить?Собственно, ты назвал вещи своими именами - все правильно, это и есть приоритеты работы Порошенко!Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял! zРадио

Повідомлень: 2772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 00:01 zРадио написав: budivelnik написав: Тут проблема особисто Порошенка і моя...

Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані Тут проблема особисто Порошенка і моя...Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані



Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял! Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял!



Ты тоже по девкам не ходишь? Хотя конечно это не повод. Ты тоже по девкам не ходишь? Хотя конечно это не повод. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4391 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3419342034213422> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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