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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 23:28
И пошел вилять.
Сначала написал:
zРадио написав:За время президентства
Порошенко:
А теперь он пытается натянуть сову на глобус.
Зеленский с Вакарчуком на Майдане кстати тоже были, так что можешь обвинять и их.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:30
budivelnik написав:
3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії...
А если детей нет,то, конечно, нужно составить завещание с какой-нибудь из многочисленных контор по убийству (пардон, уходу) за одиноким пенсионером
budivelnik написав:
І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше..
См. выше
budivelnik написав:
Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає.
Последний отопительный сезон 2018-2019г год держава под руководством Порошенко или Гройсмана ( по вкусу) делала это очень плохо.
Мало того, что дурила с назначением субсидии когда прислала бумажку о ее назначенном размере, а в платежках они не отображались и чтобы добиться через 3 месяца их выплат нужно было написать несколько писем в Собес чего основная масса пенсионеров бы не сделала, а начала набирать долги или платить 100% если есть чем.
Так еще и размер их явно не 15%, а 25% от начисленной от пенсии суммы. Естественно, без телефона, телевизора, домофона и в рамках урезанных норм потребления
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:32
detroytred написав:
Sommer
))))
Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.
Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.
Делать все хорошее и ничего плохого? Одобряю.
detroytred написав:
Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.
Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь.
Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:36
Sommer написав:
Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.
Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?
Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили.
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Tegularius
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:37
Yuri_T написав: yanyura написав: Yuri_T написав:
и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...
Где вы там Клюева увидели?
...
Клюева нет.
"Клюева нет" (с)
Как неудобно-то вышло.
Ну пропустим это, несомненно единичное, явление. Зеленский президентом ведь совсем немного, во всем остальном у него безупречное
правление.Или правильно писать "безепречное"? Ау, зекоманда, он безе любит или только шаурму?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:40
Tegularius написав: Sommer написав:
Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.
Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?
А вот это вот "под чужим именем" - это типа 50 вилл Яценюка в Майами.
Tegularius написав:
Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили.
Естественно. Как говорится, "не мы первые начали".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:45
Sommer написав:
Как неудобно-то вышло.
даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.
не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.
тут еще и юру из енакиево почистили портновские кореша.
силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле. же ву при, авек плезир (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:51
Yuri_T написав: Sommer написав:
Как неудобно-то вышло.
даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.
не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.
Да, добрый человек даже счетчик этой справедливости завел.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 23:56
budivelnik написав:
Тобто враховуючи що 3(оптимістичні прогнози)-5(песимістичні прогнози)млн виїхало на заробітки- то зменшення робочих місць на 1,5 млн=збільшенню вакансій вільних робочих місць на 1,5-3,5 млн...
По моєму-досягнення
Кому адресован твой бред? Потеря 1,5 млн рабочих мест значит только то, что (еще) 1,5 млн человек в ближайшие десятилетия в Украину не вернутся, потому что им здесь не будет что делать и на что жить. А вакансиям можно радоваться только тем, которые открыты по поводу создания рабочих мест, а не по поводу того, что они не заполняются, т.к. украинский работодатель настолько беден, что не может предложить столько, чтобы соискатель не ехал в Польшу, или РФ!
Неудивительно, что ты поддерживаешь Порошенко, если за откровенным провалом видишь сюрреалистичные заслуги!
budivelnik написав:
Яка різниця за рахунок якої групи збільшився експорт?
Да-да, скажи об этом Японии, скажи Германии, скажи США. Та даже Чехии скажи...
Есть разница, и большая! Сложные производства создают высокую занятость и разделение труда, что двигает уровень образования вперед и обеспечивает высокий уровень доходов большого числа людей, формирующих из себя средний класс.
Сельское хозяйство же, как и добыча сырья, в лучшем случае порождает высокое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест, а худшем - низкое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест вместе с высоким количеством безработных.
budivelnik написав:
Переводи заробітчан в рази компенсували це зменшення
Еще один перл - ты сравниваешь длинные инвестиции в производство и инфраструктуру с ежедневными средствами на карманные расходы. С т.з. текущего платежного баланса разницы, действительно, нет. Но с т.з. целевого использования и долгосрочного воздействия - это вещи просто несравнимые!
Да, и не забывай, что переводы заробитчан - это кривая, у которой есть не только восходящая часть, но и нисходящая. Эмигранты очень часто оседают и забирают со временем тех, кому они ранее переводили в Украину деньги. Правило - чем больше эмигрантов, тем больше переводов - работает лишь до поры. С течением времени начнет работать другое правило - чем больше эмигрантов, тем меньше переводов!
budivelnik написав:
Здавалось би тут вже нічого не скажеш...
Але в той самий час,в доларах при зменшенні зарплати на 10% - вартість хліба в доларах впала в 2 рази , проїзд в транспорті в 1,5 рази, вартість житла на 30% і так далі.....
Вранье все, кроме недвижимости. А само снижение стоимости недвижимости - признак экономических проблем, а не процветания!
budivelnik написав:
субсидії стали 55 млрд грн ,щоб компенсувати малоймущим.а працюючим ЄСВ зменшили в 2 рази
Субсидии существовали даже для тех, кто до повышений платил по 21 доллар за Гкал. Сто раз уже обсуждали - не манипулируй.
Что касается ЕСВ - средняя зарплата снизилась даже с учетом его уполовинивания. Снова незачет!
budivelnik написав:
Те саме що і з вартістю хліба-що медицина,що освіта-внутрішній гривневий продукт , тому при рості ВВП в 3 рази - не дивно що відсоток впав+війна...
Помимо увеличения финансирования армии, также существенно была увеличена доля расходов на АП, ВР и КМ. Интересно девки пляшут... Медицина и образование - это у нас значит внутренний гривневый продукт, на котором можно сэкономить, а работа чинуш - внешний долларовый, которому нужно прибавить?
Собственно, ты назвал вещи своими именами - все правильно, это и есть приоритеты работы Порошенко!
budivelnik написав:
Тут проблема особисто Порошенка і моя...
Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані
Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял!
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Додано: Сер 03 лип, 2019 00:01
zРадио написав: budivelnik написав:
Тут проблема особисто Порошенка і моя...
Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані
Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял!
Ты тоже по девкам не ходишь? Хотя конечно это не повод.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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