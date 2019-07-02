RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3419342034213422>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:28

  zРадио написав:
  Sommer написав:Июнь 2014-го: средняя зарплата $315.8
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/

Май 2019-го: средняя зарплата $393.8
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/



Ага-ага, а в обвале средней зарплаты в 425 долларов в 2013-м до 316 долларов в июне 2014-го, конечно же, Порошенко не участвовал. На майдане его не было, и за безвластие весны 2014-го он тоже не в ответе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013/


И пошел вилять.

Сначала написал:
  zРадио написав:За время президентства Порошенко:


А теперь он пытается натянуть сову на глобус. :mrgreen:

Зеленский с Вакарчуком на Майдане кстати тоже были, так что можешь обвинять и их. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 07.04.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:30

  budivelnik написав:3 Ті ж хто має 100 доларів пенсії і повиписував з квартири всіх ,але при цьому написав для них спадщину-ті отримують субсидії...


А если детей нет,то, конечно, нужно составить завещание с какой-нибудь из многочисленных контор по убийству (пардон, уходу) за одиноким пенсионером

  budivelnik написав:І на мій погляд повинні отримувати допомогу від дітей, або заповісти тому хто допомагає найбільше..

См. выше


  budivelnik написав:Якщо найбільше допомагає Держава(через субсидії) значить нехай Держава цю квартирку потім і отримає.

Последний отопительный сезон 2018-2019г год держава под руководством Порошенко или Гройсмана ( по вкусу) делала это очень плохо.
Мало того, что дурила с назначением субсидии когда прислала бумажку о ее назначенном размере, а в платежках они не отображались и чтобы добиться через 3 месяца их выплат нужно было написать несколько писем в Собес чего основная масса пенсионеров бы не сделала, а начала набирать долги или платить 100% если есть чем.
Так еще и размер их явно не 15%, а 25% от начисленной от пенсии суммы. Естественно, без телефона, телевизора, домофона и в рамках урезанных норм потребления
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:32

  detroytred написав:Sommer
))))
Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.
Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.


Делать все хорошее и ничего плохого? Одобряю.

  detroytred написав:Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.
Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь.


Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 07.04.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:36

  Sommer написав:Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.

Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?
Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили.
Tegularius
 
Повідомлень: 896
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:37

  Yuri_T написав:
  yanyura написав:
  Yuri_T написав:и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...

Где вы там Клюева увидели?
...
Клюева нет.

"Клюева нет" (с)


Как неудобно-то вышло.

Ну пропустим это, несомненно единичное, явление. Зеленский президентом ведь совсем немного, во всем остальном у него безупречное правление.

Или правильно писать "безепречное"? Ау, зекоманда, он безе любит или только шаурму?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 07.04.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:40

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Поехал бы в Бескиды - раскрутили бы зраду точно так же. А заткнуть прэссу (как это делают северные соседи) нельзя, демократия же.

Президент- главнокомандующий воюющей страны едет отдыхать за границу анонимно, под чужим именем - это нормально?


А вот это вот "под чужим именем" - это типа 50 вилл Яценюка в Майами.

  Tegularius написав:Когда Зеленский не вступив еще в должность съездил в Турцию - порохоботы зраду раскрутили.


Естественно. Как говорится, "не мы первые начали".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 07.04.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:45

  Sommer написав:Как неудобно-то вышло.

даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.
не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.
тут еще и юру из енакиево почистили портновские кореша.
силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле. же ву при, авек плезир (с)

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14060
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 4021 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:51

  Yuri_T написав:
  Sommer написав:Как неудобно-то вышло.

даже по этой ветке отчетливо видно, что спрос на крепких хозяйственников ого-го какой.
не будем портить их тихой затаённой радости от огромной справедливости, наступившей в апреле и продолжающейся буквально ежедневно.


Да, добрый человек даже счетчик этой справедливости завел.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 07.04.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:56

  budivelnik написав:Тобто враховуючи що 3(оптимістичні прогнози)-5(песимістичні прогнози)млн виїхало на заробітки- то зменшення робочих місць на 1,5 млн=збільшенню вакансій вільних робочих місць на 1,5-3,5 млн...
По моєму-досягнення


Кому адресован твой бред? Потеря 1,5 млн рабочих мест значит только то, что (еще) 1,5 млн человек в ближайшие десятилетия в Украину не вернутся, потому что им здесь не будет что делать и на что жить. А вакансиям можно радоваться только тем, которые открыты по поводу создания рабочих мест, а не по поводу того, что они не заполняются, т.к. украинский работодатель настолько беден, что не может предложить столько, чтобы соискатель не ехал в Польшу, или РФ!

Неудивительно, что ты поддерживаешь Порошенко, если за откровенным провалом видишь сюрреалистичные заслуги!

  budivelnik написав:Яка різниця за рахунок якої групи збільшився експорт?


Да-да, скажи об этом Японии, скажи Германии, скажи США. Та даже Чехии скажи...

Есть разница, и большая! Сложные производства создают высокую занятость и разделение труда, что двигает уровень образования вперед и обеспечивает высокий уровень доходов большого числа людей, формирующих из себя средний класс.

Сельское хозяйство же, как и добыча сырья, в лучшем случае порождает высокое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест, а худшем - низкое количество низкооплачиваемых и низкоквалицированных рабочих мест вместе с высоким количеством безработных.

  budivelnik написав:Переводи заробітчан в рази компенсували це зменшення


Еще один перл - ты сравниваешь длинные инвестиции в производство и инфраструктуру с ежедневными средствами на карманные расходы. С т.з. текущего платежного баланса разницы, действительно, нет. Но с т.з. целевого использования и долгосрочного воздействия - это вещи просто несравнимые!

Да, и не забывай, что переводы заробитчан - это кривая, у которой есть не только восходящая часть, но и нисходящая. Эмигранты очень часто оседают и забирают со временем тех, кому они ранее переводили в Украину деньги. Правило - чем больше эмигрантов, тем больше переводов - работает лишь до поры. С течением времени начнет работать другое правило - чем больше эмигрантов, тем меньше переводов!


  budivelnik написав:Здавалось би тут вже нічого не скажеш...
Але в той самий час,в доларах при зменшенні зарплати на 10% - вартість хліба в доларах впала в 2 рази , проїзд в транспорті в 1,5 рази, вартість житла на 30% і так далі.....


Вранье все, кроме недвижимости. А само снижение стоимости недвижимости - признак экономических проблем, а не процветания!

  budivelnik написав:субсидії стали 55 млрд грн ,щоб компенсувати малоймущим.а працюючим ЄСВ зменшили в 2 рази


Субсидии существовали даже для тех, кто до повышений платил по 21 доллар за Гкал. Сто раз уже обсуждали - не манипулируй.

Что касается ЕСВ - средняя зарплата снизилась даже с учетом его уполовинивания. Снова незачет!

  budivelnik написав:Те саме що і з вартістю хліба-що медицина,що освіта-внутрішній гривневий продукт , тому при рості ВВП в 3 рази - не дивно що відсоток впав+війна...


Помимо увеличения финансирования армии, также существенно была увеличена доля расходов на АП, ВР и КМ. Интересно девки пляшут... Медицина и образование - это у нас значит внутренний гривневый продукт, на котором можно сэкономить, а работа чинуш - внешний долларовый, которому нужно прибавить? :mrgreen:

Собственно, ты назвал вещи своими именами - все правильно, это и есть приоритеты работы Порошенко!


  budivelnik написав:Тут проблема особисто Порошенка і моя...
Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані


Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 02.05.18
Подякував: 730 раз.
Подякували: 1701 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:01

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тут проблема особисто Порошенка і моя...
Ми перестали ходити по дівкам,а різні там зеди нас замінити не в стані


Смертность растет, рождаемость падает. Демографический кризис усиливается за счет обоих факторов, так что не льсти себе и Порошенко. Вообще, тут поводов для насмешек немного, если ты сразу не понял!


Ты тоже по девкам не ходишь? Хотя конечно это не повод.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 07.04.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3419342034213422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tegularius і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72878)
03.07.2019 00:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron