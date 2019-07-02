Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко. Один к одному.
ФБ Сергей Щербина Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине. Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.
Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.
Стаття 9. Право бути обраним 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло. Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине. Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.
Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь.
freeze написав:До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло. Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине. Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.
Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.