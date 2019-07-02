Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3419342034213422 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Сер 03 лип, 2019 00:03 Re: Політичні дискусії Sommer написав: freeze написав: Разобрался с регистрацией Шария.



Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.

Один к одному.



ФБ Сергей Щербина

Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.

Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.



В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Разобрался с регистрацией Шария.Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.Один к одному.ФБ Сергей ЩербинаТак вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.



Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.



Итак, решение по майору:

https://korrespondent.net/ukraine/politics/104644-major-melnichenko-vyigral-sud-protiv-ukrainy-obnovleno

Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады .



Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет:



http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114061.html

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.Итак, решение по майору:Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет:



До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.

Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.

Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.



Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь. До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь. freeze 4 Повідомлень: 12066 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 00:23 Yuri_T написав: их там много строчит под этим новым ником.



их там много строчит под этим новым ником.



Если тебя нужно во множестве экземляров, чтобы мне одному оппонировать, то это твоя проблема



И снова эти бредни про новые ники - я не знаю того, кто тебе насолил, но я бы пожал ему (ей) руку, понимая, как грязно ты ведешь дискуссию! Если тебя нужно во множестве экземляров, чтобы мне одному оппонировать, то это твоя проблемаИ снова эти бредни про новые ники - я не знаю того, кто тебе насолил, но я бы пожал ему (ей) руку, понимая, как грязно ты ведешь дискуссию! zРадио

Повідомлень: 2772 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 00:25 freeze написав: До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.

Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.

Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.

Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно. Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно. Tegularius Повідомлень: 896 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3419342034213422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Tegularius і 0 гостейМодератори: ТупУм