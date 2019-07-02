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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3419342034213422

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:03

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:Разобрался с регистрацией Шария.

Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.
Один к одному.

ФБ Сергей Щербина
Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.

В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.


Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится. :mrgreen:

Итак, решение по майору:
https://korrespondent.net/ukraine/politics/104644-major-melnichenko-vyigral-sud-protiv-ukrainy-obnovleno
Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады.


Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114061.html
Стаття 9. Право бути обраним
1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.


До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.
Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.
Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.

Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:23

  Yuri_T написав:их там много строчит под этим новым ником.



Если тебя нужно во множестве экземляров, чтобы мне одному оппонировать, то это твоя проблема :mrgreen:

И снова эти бредни про новые ники - я не знаю того, кто тебе насолил, но я бы пожал ему (ей) руку, понимая, как грязно ты ведешь дискуссию!
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:25

  freeze написав:До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.
Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.
Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.

Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.
Tegularius
 
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