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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3419342034213422

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:03

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:Разобрался с регистрацией Шария.

Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.
Один к одному.

ФБ Сергей Щербина
Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.

В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.


Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится. :mrgreen:

Итак, решение по майору:
https://korrespondent.net/ukraine/politics/104644-major-melnichenko-vyigral-sud-protiv-ukrainy-obnovleno
Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады.


Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114061.html
Стаття 9. Право бути обраним
1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.


До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.
Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.
Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.

Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:23

  Yuri_T написав:их там много строчит под этим новым ником.



Если тебя нужно во множестве экземляров, чтобы мне одному оппонировать, то это твоя проблема :mrgreen:

И снова эти бредни про новые ники - я не знаю того, кто тебе насолил, но я бы пожал ему (ей) руку, понимая, как грязно ты ведешь дискуссию!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:25

  freeze написав:До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.
Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.
Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.

Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:44

  Yuri_T написав:
  yanyura написав:
  Yuri_T написав:и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...

Где вы там Клюева увидели?
...
Клюева нет.

"Клюева нет" (с)

А вот теперь я с чистой совестью могу назвать вас махинатором. По крайней мере на этой ветке. Вы теперь в одном ряду с Sommer'ом и Frant'ом.

Внимание на даты:

Этот мой пост, который вы привели, был опубликован
Пт 21 июн, 2019 13:14

Політичні дискусії

После него был еще один
Вс 23 июн, 2019 22:54
23 июня 2019
"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.

Політичні дискусії

Но вы, как партизан, молчали и не отвечали на них до тех пор, пока не появилось

02.07.2019
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №46 (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховую Раду.

Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.

https://interfax.com.ua/news/political/597076.html

Т.е. через 11 дней после моего поста.


P.S. На данную минуту, на оффсайте ЦВК, до сих пор Клюев отсутствует как в алфавитном списке кандидатов (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... w=241.html), так и в списке кандидатов по округу № 46 (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp03 ... 31=46.html).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 01:25

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти...
Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні....
Це також стосується і Вас.
Якшо Ви вважаєте, що зарахування опонентів "в ольгіно" та "кремлєботи", це "зниження градуса взаємної неприязні", то Ви глибоко помиляєтесь.
Давайте так
З одного боку-я в принципі допускаю ,що Ви інженер на пенсії одного з Харківських підприємств,при чому судячи по як правило спокійному викладенні інформації без істерик-можете проаналізувати аргументи опонента..
З другого боку - проста інформація від мене про те , що по відношенню до росії в нас могла бути тільки одна перевага-дешева робоча сила( бо технології у нас від совка однакові.а вартість грошей і енергоресурсів в росії нижча по обєктивним обставинам), а дешева робоча сила не в змозі купувати енергоносії для комуналки по світовим цінам - тільки цей аргумент ,тверезомислячого інтелегента повинен був перетворити в ярого єврооптиміста...
Чому це не відбулось?
Я помилився з портретом грамотного інженера? і перед мною безробітний який маскується під академіка?
Чи все таки перед мною працівник Ольгіно?
ПС
За перехід на українську-плюсую і тимчасово жену від себе думку що Ви ворог...
Але пристально стежу чи не помилився :D

1. Я 20 лет проработал инженером и потом 20 лет был предпринимателем (не на базаре).
2. Я здесь и ранее на ветке ДС высказывался за путь в Европу. И по более серьёзным, на мой взгляд, основаниям, чем Вы привели.
3. Ваши подозрения можете оставить при себе. Хотя, как Вы понимаете, мне от них не холодно и не жарко.
4. На украинский я перехожу, когда мне хочется, а не для того, чтобы Вы гнали "від себе думку що я ворог". Тем более "тимчасово".
5. "Але пристально стежу чи не помилився :D". Воспринимаю как шутку.
Но говорят, в каждой шутке есть доля шутки.
Вы в КГБ не служили? Чтобы "пристально стежити"?
Отвыкните от мысли, что Вы настолько круты, что Ваше мнение имеет решающее значение.
Я на форуме уже очень давно, всегда открыто высказывал свою точку зрения и не менял её как франт в зависимости от того, кто заплатит.
6. Я рад за Вас, что Вы весите 5 млн., но из этого не следует, что Вы хорошо разбираетесь а политико-экономических вопросах. Во всяком случае, Ваш пост viewtopic.php?p=4698511#p4698511 практически сплошная ошибка. Даже разбирать лень. zРадио Вам слегка ответил.
Смиритесь с тем, что, несмотря на Ваш приличный вес, Вы далеко не во всём разбираетесь. И поверьте, что есть достаточно много людей, заработавших больше, чем Вы. Не буду приводить примеры, чтобы не снижать Вашу самооценку. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 лип, 2019 01:57, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 01:34

  budivelnik написав:
  Tegularius написав:
  Sommer написав:Они появились потому, что эти 73% поверили телевизору, из которого полоскали мозги про зубожиння, барыг и свинарчуков.
Люди, получающие 300 дол. зарплаты и 100 пенсии, отдающие пол-з/п за газ и тепло - на самом деле-то живут неплохо, а про зубожиння им телевизор полощет.
1 У всіх країнах з кліматом подібним до нашого -люди які отримують до 500 доларів-50% платять за комуналку...
2 Наші пенсіонери ,отримуючі до 100 доларів-комуналку не платять взагалі.

Які країни маєте на увазі?
А то я не дуже знаю, в яких "країнах з кліматом подібним до нашого -люди ... отримують до 500 доларів". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 01:44

  ЛАД написав:Які країни маєте на увазі?
А то я не дуже знаю, в яких "країнах з кліматом подібним до нашого -люди ... отримують до 500 доларів". :)


В Северном полушарии - разве что глухие районы Казахстана и Китая. А в Южном - Аргентины.

Да уж - есть, чем гордиться, ничего не скажешь...
zРадио
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