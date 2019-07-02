Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко. Один к одному.
ФБ Сергей Щербина Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине. Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.
Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.
Стаття 9. Право бути обраним 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло. Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине. Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.
Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь.
freeze написав:До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло. Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине. Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.
Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.
Вс 23 июн, 2019 22:54 23 июня 2019 "Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.
Но вы, как партизан, молчали и не отвечали на них до тех пор, пока не появилось
02.07.2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №46 (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховую Раду.
Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.
budivelnik написав:я розумію що з офісу в ольгіно-можна безбоязно клички клеїти... Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з СН+ЄС+Голос Тому симпатикам усіх трьох політичних партій-рекомендую починати знижувати градус взаємної неприязні....
Це також стосується і Вас. Якшо Ви вважаєте, що зарахування опонентів "в ольгіно" та "кремлєботи", це "зниження градуса взаємної неприязні", то Ви глибоко помиляєтесь.
Давайте так З одного боку-я в принципі допускаю ,що Ви інженер на пенсії одного з Харківських підприємств,при чому судячи по як правило спокійному викладенні інформації без істерик-можете проаналізувати аргументи опонента.. З другого боку - проста інформація від мене про те , що по відношенню до росії в нас могла бути тільки одна перевага-дешева робоча сила( бо технології у нас від совка однакові.а вартість грошей і енергоресурсів в росії нижча по обєктивним обставинам), а дешева робоча сила не в змозі купувати енергоносії для комуналки по світовим цінам - тільки цей аргумент ,тверезомислячого інтелегента повинен був перетворити в ярого єврооптиміста... Чому це не відбулось? Я помилився з портретом грамотного інженера? і перед мною безробітний який маскується під академіка? Чи все таки перед мною працівник Ольгіно? ПС За перехід на українську-плюсую і тимчасово жену від себе думку що Ви ворог... Але пристально стежу чи не помилився
1. Я 20 лет проработал инженером и потом 20 лет был предпринимателем (не на базаре). 2. Я здесь и ранее на ветке ДС высказывался за путь в Европу. И по более серьёзным, на мой взгляд, основаниям, чем Вы привели. 3. Ваши подозрения можете оставить при себе. Хотя, как Вы понимаете, мне от них не холодно и не жарко. 4. На украинский я перехожу, когда мне хочется, а не для того, чтобы Вы гнали "від себе думку що я ворог". Тем более "тимчасово". 5. "Але пристально стежу чи не помилився ". Воспринимаю как шутку. Но говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Вы в КГБ не служили? Чтобы "пристально стежити"? Отвыкните от мысли, что Вы настолько круты, что Ваше мнение имеет решающее значение. Я на форуме уже очень давно, всегда открыто высказывал свою точку зрения и не менял её как франт в зависимости от того, кто заплатит. 6. Я рад за Вас, что Вы весите 5 млн., но из этого не следует, что Вы хорошо разбираетесь а политико-экономических вопросах. Во всяком случае, Ваш пост viewtopic.php?p=4698511#p4698511 практически сплошная ошибка. Даже разбирать лень. zРадио Вам слегка ответил. Смиритесь с тем, что, несмотря на Ваш приличный вес, Вы далеко не во всём разбираетесь. И поверьте, что есть достаточно много людей, заработавших больше, чем Вы. Не буду приводить примеры, чтобы не снижать Вашу самооценку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 лип, 2019 01:57, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.