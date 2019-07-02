Додано: Сер 03 лип, 2019 00:44

Yuri_T написав: yanyura написав: Yuri_T написав: и эндрю клюева по 46-му округу протащить.

как это мило... и эндрю клюева по 46-му округу протащить.как это мило...

Где вы там Клюева увидели?

...

Клюева нет. Где вы там Клюева увидели?...Клюева нет.

"Клюева нет" (с) "Клюева нет" (с)

Пт 21 июн, 2019 13:14

Вс 23 июн, 2019 22:54

23 июня 2019

"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.

02.07.2019

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №46 (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховую Раду.



Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.

А вот теперь я с чистой совестью могу назвать вас махинатором. По крайней мере на этой ветке. Вы теперь в одном ряду с'ом и'ом.Внимание на даты:Этот мой пост, который вы привели, был опубликованПосле него был еще одинНо вы, как партизан, молчали и не отвечали на них до тех пор, пока не появилосьТ.е. через 11 дней после моего поста.P.S. На данную минуту, на оффсайте ЦВК, до сих пор Клюев отсутствует как в алфавитном списке кандидатов (), так и в списке кандидатов по округу № 46 ().