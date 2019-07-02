budivelnik написав:Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
для начала, свежие
за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского – 43,2%;
за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%;
за партию "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 9,4%;
за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 8,3%;
за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 8,2%.
Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.
А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.