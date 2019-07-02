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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 03:53

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...


для начала, свежие рейтинги выглядят так что ЕС - последний из проходных

за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского – 43,2%;
за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%;
за партию "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 9,4%;
за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 8,3%;
за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 8,2%.


Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.

А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.
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