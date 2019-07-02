Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує 1 СН набере приблизно 35% 2 ОППО приблизно 20% 3 ЄС приблизно 10 4 Голос приблизно 10% 5 Тимошенко приблизно 10% 6 Позафракційні приблизно 15%
Таким чином СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...
для начала, свежие рейтинги выглядят так что ЕС - последний из проходных
за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского – 43,2%; за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%; за партию "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 9,4%; за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 8,3%; за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 8,2%.
Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.
А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.
freeze написав:До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло. Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине. Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.
Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.
Мда уж. Якщо Людина жила в іншій країні, то вона не може вважатись такою, що проживала в Україні. Біженець чи турист - то не важливо.
Взагалі, укро- суди треба розганяти повністю, і набирати туди новий персонал. Можна з цирків, театрів. Можна кухарок і прибиральниць. Результат буде не гірший.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців