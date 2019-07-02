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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 03:53

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  budivelnik написав:Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з
СН+ЄС+Голос
Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью.
Проста математика показує
1 СН набере приблизно 35%
2 ОППО приблизно 20%
3 ЄС приблизно 10
4 Голос приблизно 10%
5 Тимошенко приблизно 10%
6 Позафракційні приблизно 15%

Таким чином
СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН
СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів
СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...


для начала, свежие рейтинги выглядят так что ЕС - последний из проходных

за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского – 43,2%;
за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%;
за партию "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 9,4%;
за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 8,3%;
за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 8,2%.


Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.

А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 06:27

  Tegularius написав:
  freeze написав:До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.
Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.
Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.

Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.

Мда уж.
Якщо Людина жила в іншій країні, то вона не може вважатись такою, що проживала в Україні. Біженець чи турист - то не важливо.

Взагалі, укро- суди треба розганяти повністю, і набирати туди новий персонал. Можна з цирків, театрів. Можна кухарок і прибиральниць. Результат буде не гірший.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:06

  Sommer написав:
  detroytred написав:Sommer
))))
Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.
Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.


Делать все хорошее и ничего плохого? Одобряю.

  detroytred написав:Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.
Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь.

Вы не поняли...

Если был бы результат, то никаких претензий.
Хоть Мальдивы, хоть Багамы, хоть спит, бухает, свинарчуки, кумовья и т.д.

Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что.
Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.

Откуда-то результату иному взяться-то?! :D
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:31

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  Tegularius написав:Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.

Мда уж.
Якщо Людина жила в іншій країні, то вона не може вважатись такою, що проживала в Україні. Біженець чи турист - то не важливо.

Взагалі, укро- суди треба розганяти повністю, і набирати туди новий персонал. Можна з цирків, театрів. Можна кухарок і прибиральниць. Результат буде не гірший.


С точки зрения ЕСПЧ между беженцем и туристом две большие разницы.
В Украине в Конституции записано движение в ЕС, поэтому не признавать решение ЕСПЧ чревато для тех, кто не признает неприятностями.
Кроме того в ЕСПЧ в приоритете права человека, а лишь затем разные местные законодательства.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:41

Re: Політичні дискусії

В апреле Александр Дубинский, который работает на канале 1+1 олигарха Игоря Коломойского и баллотируется в ВР от Слуги народа, провел в Facebook кампанию против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

В ходе акции тысячи людей отправили в Лондонскую школу экономики (LSE), где Гонтарева преподает, письма, в которых ее обвиняли в хищении государственных средств. Об этом сообщает Reuters.

В LSE подтвердили агентству, что им прислали «очень большое количество» однотипных писем с критикой Гонтаревой. Представитель учебного заведения сказал Reuters, что «школа не ответила на электронные письма и не будет предпринимать никаких действий, основываясь на их содержании».

Гонтарева сказала в комментарии агентству, что «клоуны Коломойского» активизировались, «потому что чувствуют полную безнаказанность и отсутствие справедливости в стране». В интервью Громадському она назвала произошедшее кибератакой против LSE.

https://www.reuters.com/article/us-ukra ... SKCN1TS0N2
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