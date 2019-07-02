Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3420342134223423 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 167 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 167 Додано: Сер 03 лип, 2019 03:53 budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав: Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з

СН+ЄС+Голос Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена зСН+ЄС+Голос Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...



для начала, свежие рейтинги выглядят так что ЕС - последний из проходных



за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского – 43,2%;

за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%;

за партию "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 9,4%;

за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 8,3%;

за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 8,2%.



Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.



А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться. для начала, свежиевыглядят так что ЕС - последний из проходныхКоалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться. Surfer

Повідомлень: 1917 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 06:27 Tegularius написав: freeze написав: До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.

Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.

Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.

Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно. Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.

Мда уж.

Якщо Людина жила в іншій країні, то вона не може вважатись такою, що проживала в Україні. Біженець чи турист - то не важливо.



Взагалі, укро- суди треба розганяти повністю, і набирати туди новий персонал. Можна з цирків, театрів. Можна кухарок і прибиральниць. Результат буде не гірший. Мда уж.Якщо Людина жила в іншій країні, то вона не може вважатись такою, що проживала в Україні. Біженець чи турист - то не важливо.Взагалі, укро- суди треба розганяти повністю, і набирати туди новий персонал. Можна з цирків, театрів. Можна кухарок і прибиральниць. Результат буде не гірший. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20227 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:06 Sommer написав: detroytred написав: Sommer

))))

Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.

Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.

Sommer))))Ему нужно было доводить до завершения безвиз и т.д.Но нужно что-то))) ещё было делать и как-то))) иначе делать, чтобы по итогу результат был иной.



Делать все хорошее и ничего плохого? Одобряю.



detroytred написав: Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.

Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь. Но если даже личной жизнью (Мальдивы) не пожертвовать (не жертвует целый президент), то естественно, от народа жертвований не потребуешь.Хотя жертвой (не поехать на Мальдивы) уж никак не назовешь.

Вы не поняли...



Если был бы результат, то никаких претензий.

Хоть Мальдивы, хоть Багамы, хоть спит, бухает, свинарчуки, кумовья и т.д.



Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что.

Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.



Откуда-то результату иному взяться-то?! Делать все хорошее и ничего плохого? Одобряю.Вы не поняли...Если был бы результат, то никаких претензий.Хоть Мальдивы, хоть Багамы, хоть спит, бухает, свинарчуки, кумовья и т.д.Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что.Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.Откуда-то результату иному взяться-то?! detroytred

Повідомлень: 21966 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:31 Re: Політичні дискусії Frant написав: Tegularius написав: Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно. Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.

Мда уж.

Якщо Людина жила в іншій країні, то вона не може вважатись такою, що проживала в Україні. Біженець чи турист - то не важливо.



Взагалі, укро- суди треба розганяти повністю, і набирати туди новий персонал. Можна з цирків, театрів. Можна кухарок і прибиральниць. Результат буде не гірший. Мда уж.Якщо Людина жила в іншій країні, то вона не може вважатись такою, що проживала в Україні. Біженець чи турист - то не важливо.Взагалі, укро- суди треба розганяти повністю, і набирати туди новий персонал. Можна з цирків, театрів. Можна кухарок і прибиральниць. Результат буде не гірший.



С точки зрения ЕСПЧ между беженцем и туристом две большие разницы.

В Украине в Конституции записано движение в ЕС, поэтому не признавать решение ЕСПЧ чревато для тех, кто не признает неприятностями.

Кроме того в ЕСПЧ в приоритете права человека, а лишь затем разные местные законодательства. С точки зрения ЕСПЧ между беженцем и туристом две большие разницы.В Украине в Конституции записано движение в ЕС, поэтому не признавать решение ЕСПЧ чревато для тех, кто не признает неприятностями.Кроме того в ЕСПЧ в приоритете права человека, а лишь затем разные местные законодательства. freeze 4 Повідомлень: 12067 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:41 Re: Політичні дискусії



В ходе акции тысячи людей отправили в Лондонскую школу экономики (LSE), где Гонтарева преподает, письма, в которых ее обвиняли в хищении государственных средств. Об этом сообщает Reuters.



В LSE подтвердили агентству, что им прислали «очень большое количество» однотипных писем с критикой Гонтаревой. Представитель учебного заведения сказал Reuters, что «школа не ответила на электронные письма и не будет предпринимать никаких действий, основываясь на их содержании».



Гонтарева сказала в комментарии агентству, что «клоуны Коломойского» активизировались, «потому что чувствуют полную безнаказанность и отсутствие справедливости в стране». В интервью Громадському она назвала произошедшее кибератакой против LSE.



https://www.reuters.com/article/us-ukra ... SKCN1TS0N2 В апреле Александр Дубинский, который работает на канале 1+1 олигарха Игоря Коломойского и баллотируется в ВР от Слуги народа, провел в Facebook кампанию против экс-главы НБУ Валерии ГонтаревойВ ходе акции тысячи людей отправили в Лондонскую школу экономики (LSE), где Гонтарева преподает, письма, в которых ее обвиняли в хищении государственных средств. Об этом сообщает Reuters.В LSE подтвердили агентству, что им прислали «очень большое количество» однотипных писем с критикой Гонтаревой. Представитель учебного заведения сказал Reuters, что «школа не ответила на электронные письма и не будет предпринимать никаких действий, основываясь на их содержании».Гонтарева сказала в комментарии агентству, что «клоуны Коломойского» активизировались, «потому что чувствуют полную безнаказанность и отсутствие справедливости в стране». В интервью Громадському она назвала произошедшее кибератакой против LSE. vitaliian

Повідомлень: 2540 З нами з: 06.04.16 Подякував: 672 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3420342134223423 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм