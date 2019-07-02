Додано: Сер 03 лип, 2019 03:53

budivelnik написав: Аlександр написав: budivelnik написав: Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена з

СН+ЄС+Голос Але з ймовірністю в більше ніж 50% , в майбутньому Парламенті коаліція буде створена зСН+ЄС+Голос Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Не будет никакой коалиции с двумя валенками-сапогами - Оппоблоком и Солидарностью. Проста математика показує

1 СН набере приблизно 35%

2 ОППО приблизно 20%

3 ЄС приблизно 10

4 Голос приблизно 10%

5 Тимошенко приблизно 10%

6 Позафракційні приблизно 15%



Таким чином

СН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СН

СН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосів

СН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних... Проста математика показує1 СН набере приблизно 35%2 ОППО приблизно 20%3 ЄС приблизно 104 Голос приблизно 10%5 Тимошенко приблизно 10%6 Позафракційні приблизно 15%Таким чиномСН+ОППО = 55%... і дупа,ця коаліція відразу розвалиться разом з обнуленням рейтингу СНСН+Батьківщина або СН+Голос або СН+ЄС - не вистарчає голосівСН+ЄС+Голос - єдино можлива конфігурація,яка зможе бути працездатною , враховуючи що в неї ввійдуть ще 5% позафракційних...

за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского – 43,2%;

за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%;

за партию "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 9,4%;

за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 8,3%;

за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 8,2%.

для начала, свежиевыглядят так что ЕС - последний из проходныхКоалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.