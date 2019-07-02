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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:26

  sequence написав:
  Аlександр написав:..
В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.

Шарий позиционируется отдельно и правильно делает, ибо за старую гвардию, с торчащими ахметовскими ушами, его контингент голосовать не будет

Українські ватани хочуть жити, як на окупованому Донбасі?
Отримувати ЗП 7 000 рублів і ховатись по квартирам до настання комендантського часу? :mrgreen:
Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією. :mrgreen:


Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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