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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3422342334243425>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:26

  sequence написав:
  Аlександр написав:..
В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.

Шарий позиционируется отдельно и правильно делает, ибо за старую гвардию, с торчащими ахметовскими ушами, его контингент голосовать не будет

Українські ватани хочуть жити, як на окупованому Донбасі?
Отримувати ЗП 7 000 рублів і ховатись по квартирам до настання комендантського часу? :mrgreen:
Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією. :mrgreen:


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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:48

  detroytred написав:Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что.
Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.

Откуда-то результату иному взяться-то?! :D

Це вже про Зеленського і зеКоманду????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:57

  Frant написав:
  detroytred написав:Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что.
Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.

Откуда-то результату иному взяться-то?! :D

Це вже про Зеленського і зеКоманду????


не прикидывайся большим идиотом, чем есть на самом деле. :mrgreen:
даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления.
связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.

как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 03 лип, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:58

  Frant написав:
  detroytred написав:Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что.
Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.

Откуда-то результату иному взяться-то?! :D

Це вже про Зеленського і зеКоманду????


Про їх обіцянки. А стануть такими самими свинорчуками. Точніше вже стають з "Новою командою"
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:25

Зеленарчуки змінили Свинарчуків?

  19yuriy91 написав:даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления.
связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.

как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.

Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли??? :mrgreen:

А хто у нас преЗЕдент? Вже два місяці? Який купається у фонтанах і пускає соплі про Росію, яка втратила контроль над російськими гібридними військами?
А хто поставив головою Луганської ОДА - бувшого сепаратиста?
А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я???
Теж Порошенко????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:34

  Frant написав:
  19yuriy91 написав:даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления.
связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.

как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.

Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли??? :mrgreen:

А хто у нас преЗЕдент? Вже два місяці? Який купається у фонтанах і пускає соплі про Росію, яка втратила контроль над російськими гібридними військами?
А хто поставив головою Луганської ОДА - бувшого сепаратиста?
А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я???
Теж Порошенко????


ты дальше носа видишь шо нибудь.
забыл, какова роль ахметова в событиях на востоке?
забыл о "невиновности" муд.ака бойко?
а о том шо на освобождённых территориях порохом сепары у власти, в полиции ставились?
медведчук?
и тдтп

но идиоты тока видят следствие да зе под микроскопом.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 03 лип, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:42

Re: Політичні дискусії

Frant написав:А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я???
Теж Порошенко????[/b]


Порошенко там при делах, это точно )))
Товарищ металлоломщик поставлял лом на любимый Петром Алексеевичем металлургический комбинат в Рыбнице в Приднестровье.
ПОП даже попросил лично СНБО снять санкции именно с этого завода, и СНБО сняло санкции.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:55

  freeze написав:
Frant написав:А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я???
Теж Порошенко????[/b]


Порошенко там при делах, это точно )))
Товарищ металлоломщик поставлял лом на любимый Петром Алексеевичем металлургический комбинат в Рыбнице в Приднестровье.
ПОП даже попросил лично СНБО снять санкции именно с этого завода, и СНБО сняло санкции.


Вооооооооот :mrgreen: Оказывается, иметь свынарчуков не такой уж и большой грех. Главное, чтобы нужные люди не свистели о них между показами сватов-кварталов.
"И так сойдет!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:00

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:В апреле Александр Дубинский, который работает на канале 1+1 олигарха Игоря Коломойского и баллотируется в ВР от Слуги народа, провел в Facebook кампанию против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

В ходе акции тысячи людей отправили в Лондонскую школу экономики (LSE), где Гонтарева преподает, письма, в которых ее обвиняли в хищении государственных средств. Об этом сообщает Reuters.

В LSE подтвердили агентству, что им прислали «очень большое количество» однотипных писем с критикой Гонтаревой. Представитель учебного заведения сказал Reuters, что «школа не ответила на электронные письма и не будет предпринимать никаких действий, основываясь на их содержании».

Гонтарева сказала в комментарии агентству, что «клоуны Коломойского» активизировались, «потому что чувствуют полную безнаказанность и отсутствие справедливости в стране». В интервью Громадському она назвала произошедшее кибератакой против LSE.

https://www.reuters.com/article/us-ukra ... SKCN1TS0N2

Лера - молодец. За словом в карман не лезет.


Еще бы Лера за словом лазила по карманам - это не пахнет наживой. Лера за валютой лазила по карманам. Десятков миллионов украинцев!

Причем, что характерно, делала это в кооперации с "клоунами Коломойского" :mrgreen: Только не с 1+1, а из Приватбанка...
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:05

  Аlександр написав:
  Tegularius написав:Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.

Партия Обработки Масс Особыми Идеями
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