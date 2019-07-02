Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что. Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.
Откуда-то результату иному взяться-то?!
Це вже про Зеленського і зеКоманду????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
detroytred написав:Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что. Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.
Откуда-то результату иному взяться-то?!
Це вже про Зеленського і зеКоманду????
не прикидывайся большим идиотом, чем есть на самом деле. даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления. связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.
как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 03 лип, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Альтернатива только одна (если нет результата) -- сделал всё, что мог, приложил все силы, делал только хорошее и по максимуму, ещё и новое - типа рузвельтовских бесед ... или ещё что. Но судовая, коррупция, кум, свинарчуки, Мальдивы и пр.
Откуда-то результату иному взяться-то?!
Це вже про Зеленського і зеКоманду????
Про їх обіцянки. А стануть такими самими свинорчуками. Точніше вже стають з "Новою командою"
19yuriy91 написав:даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления. связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.
как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.
Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли???
А хто у нас преЗЕдент? Вже два місяці? Який купається у фонтанах і пускає соплі про Росію, яка втратила контроль над російськими гібридними військами? А хто поставив головою Луганської ОДА - бувшого сепаратиста? А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я??? Теж Порошенко????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
19yuriy91 написав:даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления. связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.
как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.
Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли???
А хто у нас преЗЕдент? Вже два місяці? Який купається у фонтанах і пускає соплі про Росію, яка втратила контроль над російськими гібридними військами? А хто поставив головою Луганської ОДА - бувшого сепаратиста? А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я??? Теж Порошенко????
ты дальше носа видишь шо нибудь. забыл, какова роль ахметова в событиях на востоке? забыл о "невиновности" муд.ака бойко? а о том шо на освобождённых территориях порохом сепары у власти, в полиции ставились? медведчук? и тдтп
но идиоты тока видят следствие да зе под микроскопом.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 03 лип, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я??? Теж Порошенко????[/b]
Порошенко там при делах, это точно ))) Товарищ металлоломщик поставлял лом на любимый Петром Алексеевичем металлургический комбинат в Рыбнице в Приднестровье. ПОП даже попросил лично СНБО снять санкции именно с этого завода, и СНБО сняло санкции.
Frant написав:А головою Одеської ОДА - торговця металобрухтом в російський анклав Придністров,я??? Теж Порошенко????[/b]
Порошенко там при делах, это точно ))) Товарищ металлоломщик поставлял лом на любимый Петром Алексеевичем металлургический комбинат в Рыбнице в Приднестровье. ПОП даже попросил лично СНБО снять санкции именно с этого завода, и СНБО сняло санкции.
Вооооооооот Оказывается, иметь свынарчуков не такой уж и большой грех. Главное, чтобы нужные люди не свистели о них между показами сватов-кварталов. "И так сойдет!"
vitaliian написав:В апреле Александр Дубинский, который работает на канале 1+1 олигарха Игоря Коломойского и баллотируется в ВР от Слуги народа, провел в Facebook кампанию против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
В ходе акции тысячи людей отправили в Лондонскую школу экономики (LSE), где Гонтарева преподает, письма, в которых ее обвиняли в хищении государственных средств. Об этом сообщает Reuters.
В LSE подтвердили агентству, что им прислали «очень большое количество» однотипных писем с критикой Гонтаревой. Представитель учебного заведения сказал Reuters, что «школа не ответила на электронные письма и не будет предпринимать никаких действий, основываясь на их содержании».
Гонтарева сказала в комментарии агентству, что «клоуны Коломойского» активизировались, «потому что чувствуют полную безнаказанность и отсутствие справедливости в стране». В интервью Громадському она назвала произошедшее кибератакой против LSE.