Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Surfer написав: Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.
А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.
Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"
zРадио написав:.. Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"
думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!" Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов.
zРадио написав:.. Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"
думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!" Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов.
Как будут выглядеть эти "слияния"? Ведь списки партий уже поданы. Голос точно не возьмет к себе ЕС, поскольку это им сделает только хуже.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
19yuriy91 написав:даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления. связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.
как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.
Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли???
А кто ж еще? Это его генпрокуроры посливали дела против них, в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом, чего бы им и не вылезти? А то, что у судов нет претензий к ним - полностью вина Порошенка, что он решил заработать на откупных от представителей старой системы, а не посадить их.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006 написав:..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом..
т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе? Презумпция невиновности, не наш вариант? И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"?
Alex2006 написав:..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом..
т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе? Презумпция невиновности, не наш вариант? И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"?
Кто виновен, а кто нет - то другой разговор. Сейчас франт возмущается что кто-то там повылазил. А чего не должен был, если они чисты перед законом? Вполне имеют на это право. А чисты перед законом они из-за дел, которые посливал генрпокурор Порошенка. Как и судовая "реформа" Порошенка. Поэтому это полностью вина Порошенка, что кто-то там повылазил.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006 написав:.. которые посливал генрпокурор Порошенка. ...
так может, не посливал, а нечего предъявить по сути? Тут многие рассказывают, какой плохой Портнов, а по сути? Когда депутаты Рады голосуют за дотации Косюку, это преступление с умыслом или нет? Как вернуть бабло?